腾讯动漫、阅文动漫举办创作者交流会 推进网文漫改

12月21日，腾讯动漫、阅文动漫首次共同亮相，在苏州周庄联合举办了主题为“要想富，先修路”的创作者闭门交流会。腾讯集团副总裁、阅文集团首席执行官、腾讯影业首席执行官、腾讯动漫董事长程武，腾讯动漫业务部总经理、阅文动漫业务负责人、腾讯影业副总裁邹正宇及其他业务相关负责人，连同逾100位创作者出席了会议。

交流会上，腾讯动漫和阅文动漫宣布，在坚定支持原创动漫发展及加大动漫IP开发力度的基础上，启动网文漫改计划，共同推进300部阅文小说的漫改，并对创作者开放多种合作模式。漫改名单包括《大奉打更人》、《大周仙吏》、《第一序列》、《绍宋》、《天启预报》、《万族之劫》、《问丹朱》、《小阁老》、《余生有你，甜又暖》等。





动漫既是源头，也能“深加工”好故事





会议开始，程武以《一起“深加工”好故事，共拓长线致富路》为主题，展开分享。他说，在内容产业，如果只考虑单一领域的问题和机会，就不得不承受很高的风险，越来越大的压力，以及很多客观的局限性。所以，从2012年成立腾讯动漫，到后续启动的文学、影视、电竞等业务，腾讯新文创业务布局的本质，不是多布局几个赛道，而是希望这些业务不再孤立发展，就像生产手机、汽车这样高、精、尖产品一样，文化产业要想取得突破，也需要现代化的产业集群，不然再大的“产能”，可能也很难实现真正质的飞跃。

腾讯集团副总裁、阅文集团首席执行官、腾讯影业首席执行官、腾讯动漫董事长程武





其中，动漫不仅特殊、而且尤为关键。动漫不仅自身是重要的IP源头，同时还能够帮助更多好故事、好内容，以更高的效率，实现从文字到视觉的关键跨越，为后续影视、游戏等形态的开发奠定视觉基础。“我们说新文创战略，简单来讲，首先是希望为所有创作者提供好的创作条件，打造出更多丰富、生动、被用户喜爱的原创作品和好故事；在此基础上，希望进一步帮助那些有条件的作品和故事，进行全面、有层次的‘深加工’，最终打造出家喻户晓甚至享誉全球的中国文化符号。”程武说。





加大轻内容开发力度，同时推进网文漫改





随后，邹正宇详细介绍了腾讯动漫的成绩，以及腾讯动漫和阅文动漫未来的规划。

腾讯动漫业务部总经理、阅文动漫业务负责人、腾讯影业副总裁邹正宇





他首先从创作者增长、作品增长、IP孵化等维护回顾了2020年腾讯动漫的成绩，其中，2020年腾讯动漫平台新上线超过2500部漫画；IP孵化方面，在动画赛道，今年推出了7部动画，包括《一人之下》第三季、《狐妖小红娘》的金晨曦和沐天城篇、《秦侠》、《我是大神仙》等；真人影视化赛道上，《一人之下》网剧与电影、《狐妖小红娘》网剧都在稳步开发中；短视频赛道上，腾讯动漫与微视联合打造了国内首部真人漫改竖屏短剧《通灵妃》，已上线2季，全网播放量共计近10亿；而在漫改游戏上，《一人之下》手游已于今年5月正式上线。





目前，他整体管理腾讯动漫及阅文动漫。关于如何进一步打通内容源头的“任督二脉”，让动漫业务的整个效能和产能都能上一个新的台阶，他分享了2大方向。





其一是关于作品开发。作为国内最大的原创漫画平台之一，原创作品是腾讯动漫安身立命之本，也是长期坚持的发展方向。在短内容快速发展的大趋势下，腾讯动漫会加大作品短视频、漫动画、真人短剧、小游戏等较为轻度的内容开发力度，让更多的作品被更多人看见。





其二是关于网文漫改。“动漫不要单干，要结阵，要组团推塔。结阵，就是更紧密地联动新文创生态下的其他业务，如影视、文学、游戏等，提高我们动漫的整体产能和抗风险能力。”他表示。





现场，他正式宣布启动300部阅文小说的漫改计划。“阅文动漫基于阅文对IP的深度理解和系统运营，与原著作者交流探讨，筛选适合漫改的网文IP，并与腾讯动漫一起做好内容把关；而腾讯动漫将发挥其原创国漫旗舰平台的优势，结合多年的用户经验，保证创作者收入及作品影响力，双方共同推动网文IP的漫改进程。”他表示。





网文漫改，为作者创造更大价值





随后，阅文集团版权规划与运营总经理连三月登台，基于对阅文IP的深度理解，围绕本次漫改计划进行了解读。

阅文集团版权规划与运营总经理连三月





她介绍了阅文丰富的内容储备和完善的创作者生态，及阅文在版权运营领域的探索布局。面对动漫、影视、游戏等众多内容形态，连三月指出：“动漫是我们IP改编探索中重要的一环”。





因为，在性别、年龄、兴趣爱好等各个维度，网文用户与动漫用户匹配度极高。这也意味着网文和动漫用户之间的审美和阅读习惯很有可能是接近的，即网文漫改具有一定的用户基础。





她提出，优质网文内容是IP基底，漫画可以将这些内容进一步地凝练、锻造和输出。近几年，网文行业涌现出一大批内容创新、深受年轻用户喜爱的作品，她希望通过与动漫融合，能让这些作品被赋予更多的情感和切面，并具像化IP魅力，为下一步影像化打好基础，带给创作者更大的价值。





多元内容创新开发，推动国漫IP打造





紧接着，腾讯动漫IP开发中心总监李筱婷从板块布局及创新开发两方面分享了未来腾讯动漫在内容层面的发展方向。





首先，李筱婷针对原创、漫改、引入三大板块介绍了腾讯动漫的思考与举措。她表示，培养优质的原创漫画依然是腾讯动漫未来的核心发展方向，希望打造出更多差异化、高概念、好人设的作品。在此基础下，腾讯动漫还将加大网文漫改的投入，以“高还原、快更新”的思路推进最新的阅文小说漫改作品。除此之外，还将引入更多新题材、新品类的国内头部作品。

腾讯动漫IP开发中心总监李筱婷





她特别提出，在最新的300部网文漫改项目中，腾讯动漫尝试以各类创新风格演绎小说氛围及独特的人物设定，如《绍宋》的连环画画风及《赛博英雄传》的独特赛博义体设计，希望能带给读者惊喜。





此外，对于漫改作品的筛选及开发路径，她也做了简要介绍：首先梳理近万部阅文小说的基础数据、三级分类及标签等，建立漫改IP池；后续进行评估及建档，并由腾讯动漫专业编辑和IP制作人团队，根据作品内容给予判断，以漫画、动画、影视、游戏、衍生品五大赛道规划作品后续的创作与开发方向，期待不同的创作者或者工作室，根据自己所擅长的领域与意愿投入到原创漫画或漫改作品的创作。





而在创新开发方面，李筱婷首次展示了明年将播出的《一人之下》第四季动画片段。《一人之下》第四季尝试宽幅画面，并邀请《生化危机》等电影的核心画手加盟，力求为观众带来电影级观感。在短视频领域，以《狼人沈天》为第一步探索，后续还将推出《敖敖待捕》的短视频系列。此外，腾讯动漫也与微视以每年开发20部以上的漫改微剧为目标达成合作，近期开机及上线的作品包括《不恋爱会死》、《沉沦公寓》、《庞北街63号》、《心有灵犀》等。





让商业开发，成为国漫IP的“护城军”





在随后的版权开发环节，腾讯动漫版权负责人梅雪围绕IP版权商业化模式展开介绍。





梅雪表示，2020年，腾讯动漫完成了商业模式升级，从单一到多元，收入结构也更加完善，涵盖商业发行、IP授权、商品化、综合业务等方面。其中，IP衍生商品已拓展进大众的衣、食、用、行、玩上，商品化的营收规模对比去年增长300%。

腾讯动漫版权负责人梅雪





对于2021年的规划，梅雪提出，在不脱离IP内容的基础上，腾讯动漫在IP版权开发上将有两大新举措，包括面向创作者推出小程序，实现作品与商业合作伙伴之间的信息高效互通，提升IP开发效率；以及，将商品化正式列入商业化主赛道之一，推出IP衍生商品创意设计征集活动，投入成本进行优质创意的开发及销售。“IP是城，商业部门是护城军，我们的职责之一就是帮助IP更统一、更持久地做下去，直到它长成巨人”。





持续升级平台运营体系，助力作者与作品





在上午的最后分享部分，腾讯动漫运营总监王佑翔围绕平台体系升级和商业运营模式两方面进行详细介绍。

腾讯动漫运营总监王佑翔





王佑翔表示，今年在开发资源相对紧缺的情况下，腾讯动漫仍然坚持进行了创作者平台的升级，如将审核速度提高到了分钟级，推出运营插件工具，搭建运营助理体系，并向漫画创作者开放作品数据，方便创作者根据数据及时调整内容方向。





此外，王佑翔介绍了2021年腾讯动漫将上线的全新运营和商业模式，如打造“独立番外”及“中短篇故事”作品类别，并为其提供更新、运营、付费等多方支持。在会上，他还提出“漫画点映”设想，希望在漫画正式上线之前，通过逐步释放创作过程稿，收集更多用户反馈，支持漫画创作。





下午，科幻作家、编剧陈楸帆，阅文集团白金作家会说话的肘子、阅文集团大神作家流浪的蛤蟆也走上台，分享了自己的IP创作经验与心得。



