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2021中国·石家庄第十六届国际动漫博览交易会云展会今日启幕！

业内 狼小狼 2021年12月17日 10:54

 

2021中国·石家庄第十六届国际动漫博览交易会云展会将于2021年12月15日-2021年12月19日隆重举办。本届动博会以“科技赋能动漫产业，创意启迪文化价值”为主题，由中共河北省委宣传部指导，中共石家庄市委、石家庄市人民政府、石家庄市动漫产业发展领导小组主办，精英集团-河北天明传媒有限公司承办，中国动画产业网、河北省科协创客联盟、石家庄市文化产业协会、石家庄市动漫协会协办。

中国·石家庄国际动漫博览交易会已经走过了十五个年头，有1120多家动漫企业、院校、机构参展参会。累计签约推介项目125个，到会参观人数超过160万人次。通过坚持不懈的发展和创新，在多年积淀中不断完善、成长、壮大，每年一度的动博会已成为省会动漫界的一件大事、盛事，已成为省市知名文化品牌、漫迷盛宴、动漫企业交流平台，有力助推了石家庄动漫产业的快速发展。

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（提示：云展会首次载入时间根据手机型号有一定差异，请稍等片刻）

本届动博会以庆祝中国共产党成立100周年为契机，以大力发展文化产业、动漫产业，增强文化软实力为目标，在线展示石家庄动漫产业发展成就。此次云展会将凸显科技元素，集中展示动漫企业“动漫+科技”发展成果，展示动漫业界前沿科技，促进动漫与科技融合发展专业交流，提升动漫与科技融合发展水平。通过科技创新，不断提效内容生产，带动产品创新，助力动漫产业升级。同时，本届动博会继续推进动漫资源交流合作和动漫产业高质量发展，搭建动漫产业发展的专业性、国际化高端平台，打造北方动漫之城。
科技赋能动漫产业

本届动博会以最新的云技术构建数字展会，通过3D建模进行场馆和展览展位搭建，观众可在线漫游参观，实现“身临其境”的真实体验。除此之外，还将开展多平台直播，覆盖Bilibili、抖音、微博、微赞等当下热门流量平台。通过线上直播，直观系统地把参展企业品牌形象、企业文化，企业自身独特理念和潮流展示给参观者，展示石家庄地域传统文化、非物质文化遗产，推动动漫与传统文化相结合，并达成重点项目合作。

坚守信仰 不忘初心

与著名男高音歌唱家王铁刚合作制作的歌曲《岁月征程》MV以动画形式在动博会云展会上首次发布，将更加通俗、直观的展现我国在党的领导下，日新月异的发展，以及新时代青年不忘初心、坚守信仰、接续奋斗的信心和力量。

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云展会还将展出《秦时明月》、《罗小黑战记》、《一人之下》等多部优秀动画作品，并上演《彼得与狼》、《小兵张嘎·幻想曲》、《鹅鹅鹅》、《冰雪公主》、《想象王国的糖果屋》5场儿童经典剧目。弘扬民族优秀文化精神、传承和保护非遗文化、宣传倡导社会主义核心价值观。
京津冀数字化联动，呈现IP多元化

本届动博会将有国家动漫园，天津A4漫业、金一文化、小鹿儿文化、多动态文化等京津冀知名动漫企业参展，更有精英动漫、暴雪娱乐、中华网龙等知名动漫游戏公司参展，展示旗下知名动漫游戏IP：《精灵梦叶罗丽》、《守望先锋》、《炉石传说》、《金庸群侠传》等。《一人之下》、《凹凸世界》、《罗小黑》、《阿狸》、天闻角川等国内外知名IP，也将亮相动博会云展会，展示动漫产业发展的前沿资讯。

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云展会上还将有石家庄市优秀动漫、文创企业的爆款产品线上展示及售卖，促进本市文化产业的改革、繁荣和发展，探寻创新之路。

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为梦而战，云舞台精彩赛事不断

去年动博会首次开展线上赛事，让Cosplay爱好者和电竞爱好者通过线上云展会集聚一堂，线上直播平台观看人数突破40万，开辟了观赛新形式。今年，云舞台还将继续举办宅舞宅歌大赛、Cosplay大赛、电竞大赛等活动，并进行为期两天的线上直播。

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优秀动漫作品线上展览

线上漫画展分为2021“精英杯”全国肖像漫画名家邀请展区和MY HERO第四届儿童原创国际动漫大赛作品展区。以“庆祝建党百年，喜迎北京冬奥”为主题，2021“精英杯”全国肖像漫画名家邀请展汇聚了国内肖像漫画的顶尖高手，120幅优秀作品基本涵盖了国内肖像漫画创作的各种风格。MY HERO第四届儿童原创国际动漫大赛以中国古代文物中的“萌虎〞为原型，鼓励孩子们发散想象力，创作独一无二的动漫形象，坚定中华民族文化自信，在优秀传统文化中汲取丰富的精神养分。

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2021中国·石家庄第十六届国际动漫博览交易会适应当前疫情下的市场环境，不断探索发展新途径。本届云展会运用尖端科技手段，实现云网络搭建、直播、交易等一体化技术革新，为大家带来全新的动漫+科技+文化体验。期待本届动博会不负期待，秉承科技创新精神，呈现出一场创意且精彩的云上盛会！
云展厅入口：dmj.sjzdbh.com

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