第十九届中国国际动漫节在杭州开幕

随着“动漫的盛会 人民的节日”在一幅由两岸三地动漫名家绘制的十米长卷中徐徐展开，第十九届中国国际动漫节正式拉开帷幕。







6月20日上午，第十九届中国国际动漫节开幕式在杭州白马湖建国饭店举行。国家广播电视总局副局长、党组成员杨小伟，中央广播电视总台副台长胡劲军致辞。刘捷、胡伟、姚高员、黄海峰、朱华、陈瑾、罗卫红、孙旭东、陈新华等省、市领导和国内外嘉宾出席开幕式。杭州市委副书记、市长姚高员代表市委、市**致欢迎辞。国家广播电视总局、中央广播电视总台、浙江省委宣传部、浙江省广播电视局、浙江广电集团等国家、省、市有关部门负责人，上海美术电影制片厂、华强方特、华特迪士尼（中国）、中南卡通等重点企业代表，以及中央、省市媒体记者参加。





二十年来，杭州牢记**总书记殷殷嘱托、踔厉奋发、砥砺前行，不仅成功举办了十八届中国国际动漫节，而且开创了以中国国际动漫节为平台引领产业发展的“杭州模式”，推动“动漫之都”的美誉蜚声海外。截至2022 年底，杭州动漫游戏企业达到 274 家，从业人员12431人，全年生产动画片5245集共计31229分钟，主营业务收入突破408 亿元，境外销售收入85 亿元。

由国家广播电视总局主办的“逐梦向未来—第五届社会**核心价值观动画短片扶持创作活动”在现场发布优秀作品名单。该活动旨在引导青年动画人才在学习创作实践中坚持以人民为中心的创作导向，用动画特有的艺术魅力生动开展爱国**、集体**、社会**教育。本次活动共收到来自27个省、市、自治区的103所高校、60所动画企业的820部作品报名参与。

第十九届中国国际动漫节从即日起至6月24日举办，为期5天，将贯彻落实**总书记在6月2日文化传承发展座谈会上的重要指示精神，秉持“动漫的盛会、人民的节日’”的办节宗旨，聚焦“动漫之都 亚运之城”的年度主题，组织开展赛事、展示、论坛、商务、活动等五大板块20余项内容。截至目前，已有59个国家和地区的469家中外企业机构、上千名展商客商和专业人士参展参会。本届动漫节首次设置“1+1+N”的会场模式，主会场设在杭州白马湖国际会展中心，副会场设在全国首家“国字号”动漫博物馆——中国动漫博物馆，另在杭州有关区、县（市）设置6个分会场并开展系列活动。

在活动安排方面，本届动漫节升级优化“金猴奖”大赛、国际动漫游戏商务大会、中国COSPLAY超级盛典、声优大赛、中国国风品牌盛典等十大品牌赛事活动，首创江湖主题RPG互动馆、皮影动画艺术展等系列特色活动，全方位助力中华文化传承发展、文化产业展示交流，以动漫这一富有年轻活力的载体形式，积极传递产业的高度、文化的深度、青春的态度、生活的温度。

作为广大动漫爱好者向往的“节日”和动漫名家、名企、名作荟萃的“盛会”，第十九届中国国际动漫节期待动漫爱好者和广大市民朋友的关心关注和踊跃参与，并来现场打卡一年一度的动漫盛会。具体详情，敬请关注中国国际动漫节官方微信、微博、抖音号。