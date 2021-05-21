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公测满月，《航海王热血航线》获玩家高度认可

业内 狼小狼 2021年05月21日 10:33

       5月21日，手游《航海王热血航线》公测满一个月，在此期间获得了玩家的高度认可。

4月22日，由中手游与朝夕光年联合出品的3D动作手游《航海王热血航线》正式不删档公测，上线首日登顶App Store免费榜，并在此后数日保持了免费榜榜首、畅销榜Top3的表现。

此外，在4月30日，即公测上线8天后，朝夕光年与中手游联合出品的《航海王热血航线》获得了App Store编辑推荐的四月最佳游戏奖。作为苹果官方的重要评判指标，App Store官方编辑每个月都会评选“月度最佳游戏”奖，以表彰当月最令人难忘、制作最精良的新作。

公测满月，《航海王热血航线》获玩家高度认可 业内

作为全球最具知名度的漫画之一，《航海王》在过去的二十多年中受到了全球数亿漫画迷的喜爱。截至2019年5月，《航海王》漫画销量突破4.5亿册，被吉尼斯世界纪录官方认证为“世界上发行量最高的单一作者创作的系列漫画”，在漫画界被誉为“21世纪世界漫画的唯一王者”。

此次由中手游与朝夕光年联合出品、东映动画正版IP授权的《航海王热血航线》手游延续了漫画宏大的世界观，在战斗与操作方面采用PVP玩法，高度还原《航海王》IP里的冒险世界。

《航海王热血航线》的联合出品方朝夕光年，是一家面向全球用户与开发者的游戏研发与发行公司。2021年，朝夕光年接连收购了东南亚最大MOBA游戏公司沐瞳科技，以及日本“国民挂机手游”《放置少女》的研发商有爱互娱，大力发展海外游戏市场。

而《航海王热血航线》作为朝夕光年发行的一款重要漫改3D动作手游，上线一个月来受到广大ACG爱好者、《航海王》粉丝及游戏玩家的喜爱，并用数次登顶iOS免费榜、冲击畅销榜Top3，又拿下App Store四月最佳游戏的成绩回应了玩家的热情，也让玩家对朝夕光年这个爆款IP漫改手游有了更高的期待。

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