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来ChinaJoy拍小姐姐技巧分享 让你轻松赢取摄影大奖

资讯 狼小狼 2023年07月26日 11:01

ChinaJoy来了！今年依然在上海开展，游戏动漫、硬件的结合，将要掀起一波新的高潮。当然，在ChinaJoy现场除了这些之外，还有Coser和Showgirl小姐姐们，自然也少不了ChinaJoy的封面大赛以及影像争霸赛这两大赛事。为了让大家更好的参赛，甚至获得名次，我们今天特别为大家奉上人像拍摄技巧。

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如何拍摄精彩的人像大片

在ChinaJoy现场，环境比较复杂，而且每个小姐姐都有自己的特色或者是服装上的特色，因此可以选择拍摄全身、拍摄半身或者脸部特写。具体选择哪种拍摄，主要看你的镜头提供了什么焦段，以及小姐姐面前围了多少人。

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可以尝试不同的焦段

比如你正在使用的是35mm焦段，可以考虑拍摄全身、半身，当然因为35mm镜头普遍对焦距离比较短，也可以考虑贴着小姐姐的脸去拍摄冲击力强一些的照片。如果使用的是50mm、85mm或者是更长焦段的镜头，那么主要以半身或者脸部特写为主，因为想要拍摄全身必须距离比较远，在ChinaJoy现场很难实现。

接着，我们来介绍一些比较通用的相机参数设置。

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推荐使用AV（光圈优先）档位

笔者的建议是使用AV（光圈优先）档位，其他档位不推荐，因为拍人像一般都会使用镜头的最大光圈，因此我们直接控制光圈更适合ChinaJoy现场使用。这个档位中，快门速度由相机自动判断，用户无需管。

使用自动ISO，现在相机的ISO感光度判断非常准确，用户也不需要自己调节。曝光补偿动态调节，画面太亮可以降低曝光补偿，画面太暗可以增加曝光补偿。大致的调节就是如此，用这套组合来拍摄肯定没毛病。

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构图可以丰富有创造性，不要死板

另外就是构图，拍摄的时候，别只拍摄横平竖直的照片，可以尝试倾斜的构图，寻找不同的角度，放大小姐姐外貌上的优点，规避缺点，这样照片会更有吸引力和冲击力，要到微信的几率会更高。另外，为了突出照片的效果和感觉，可以适当在环境中寻找好看的前景和背景，这样照片会更具观赏性。

拍摄之后，别忘了将照片通过Wi-Fi或者蓝牙传输到手机上进行修图，不要直接提交原图参赛哦。

什么样的器材更吸引小姐姐目光

小姐姐没有视频创作者和摄影师懂器材，但是有一些器材的确能够更加吸引小姐姐注意，让摄影师在创作过程中可以获得更多小姐姐的目光。很简单，你的器材要么别致新奇，要么凸显专业性。

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佳能EOS R6 Mark II相机

相机本身来说，现在市面上最火的全画幅微单相机肯定是能够吸引小姐姐目光的。虽然已经有了体积缩减和减重，但是整个微单相机市场中，全画幅微单相机肯定是最大、最重的，但体积和重量控制比单反相机强不少。比如当你使用佳能EOS R5、EOS R6 Mark II、EOS R8、EOS R7等相机的时候，肯定会吸引小姐姐的目光。如果拍完了再给小姐姐实时的展示，以这些佳能相机的实力，要到微信应该不是难事。

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佳能RF70-200mm F4 L IS USM镜头

镜头的部分，其实小姐姐同样看不懂，但是长枪短炮依然可以让小姐姐觉得你的拍摄装备很专业，因此也会将目光投向你。长枪短炮都是什么，比如长焦镜头，大三元中的RF70-200mm F2.8 L IS USM、小三元中的RF70-200mm F4 L IS USM；比如大光圈定焦镜头，RF85mm F1.2 L USM、RF50mm F1.2 L USM等等。这些镜头的体积相对更大一些，同时所带来的画质和画面虚化效果更加卓越，可以明显过滤掉杂乱的前景和背景，因此在ChinaJoy现场拍摄小姐姐再合适不过了。

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佳能PowerShot V10 Vlog

另外，还有一个比较有趣的产品，也算是一个新的品类，就是佳能前不久推出的Vlog机PowerShot V10。这是一款体积小巧、极具轻量化设计的视频拍摄神器，重量只有211g。PowerShot V10采用了约1310万像素的CMOS图像磁传感器设计，配备了等效19mm f/2.8光圈的超广角镜头，能够记录4K 30P的视频，拥有面部追踪自动对焦，特性对焦框自动对焦，因此在ChinaJoy现场录制视频来参加封面大赛，非常合适。同时小姐姐对于这种新奇的拍摄装备一定很感兴趣，也会有更多的目光来看向你。

投稿ChinaJoy封面大赛赢大奖

ChinaJoy封面大赛以征集Cosplay、汉服国风、JK、Lolita等主题创作的图像、视频作品为主，参赛选手通过注册成为ChinaJoy次元煲页面的用户，上传参赛作品，经过网友投票、专家评委打分等环节最终角逐出优胜选手，优胜选手将可能获得邀请到第20届ChinaJoy展会的现场参与线下颁奖会与粉丝互动会。

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 编辑

作品投稿+网友投票：6月12日-7月26日
专家评选：7月27日
奖项公示：7月28日

快来投稿吧：http://www.c3online.com.cn/

影像争霸赛的奖品更丰厚

除了封面大赛，大家还可以参加影像争霸赛。影像争霸赛是佳能与ZOL联合推出Cosplay/古风人像摄影和短视频大赛，喜欢动漫、游戏、二次元的你还不快来参加，拿起手中的相机，拍摄心中最美丽的Coser，赢取“佳能掌上Vlog机 PowerShot V10以及京东卡等”精彩大奖。

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活动时间：

作品投稿：2023年7月21日-7月30日（截止至当日23:59分）

评选期：2023年7月31日

公布期：2023年7月31日-8月6日

奖品寄送时间:2023年8月6日-8月31日

奖项设置：

“Cosplay/古风人像摄影大赛”

专业评审奖（1名）：佳能PowerShot V10 市场价格：2999元

人气作品奖（6名）：500元京东卡

 

“ Cosplay/古风短视频大赛”

专业评审奖（1名）：佳能PowerShot V10 市场价格：2999元

人气作品奖（6名）：500元京东卡

参与方式：扫描图片二维码即可参与

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