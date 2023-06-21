以梦想之名，为热爱发声

声优大赛全国总冠军新鲜出炉

6月20日，经过两日激烈角逐，第十九届中国国际动漫节声优大赛总决赛在杭州中国动漫博物馆完美落幕。来自全国各地晋级到总决赛的54名选手和10支团队经过2天的激烈比拼，在总决赛的舞台上交出了自己最好的答卷。

总决赛颁奖典礼得到了战略合作单位芒果TV，以及官方合作媒体开吧、Z视介的大力支持。杭州市人大常委会副主任、动漫节执委会副主任罗卫红致辞，杭州市滨江区人大常委会副主任万爱民，杭州市委宣传部部务会议成员、市动漫中心副主任周晔出席，嘉宾评委和IP方负责人等代表参加。本届大赛由中国国际动漫节执委会主办，杭州中国国际动漫节会展有限公司承办，浙江广播电视集团新蓝网协办。

第十九届中国国际动漫节声优大赛自3月10日在芒果TV启动报名后，受到了广大配音爱好者的热情关注，全国东、西、南、北、长三角五大赛区共有7012名选手报名参赛，收到个人及团队有效参赛作品4177件，其中个人赛作品2652件，团队赛作品768件，角色直通车作品757件。参赛作品数量比上届增长46.4%。

赛制新打法：开设“角色直通车”赛道

2023声优大赛在以往个人赛与团队赛基础上，增加了“角色直通车”赛道，联合知名动漫游戏企业推出《梦三国2》马超、《梦三国2》小乔、《新秦时明月》神秘大叔角色、《师兄啊师兄2》神秘少年角色、《星武神诀2》女主角安雪云、《灵武大陆》男主角辰天等五大IP六个重要角色，通过大赛全国遴选最合适的配音者，总决赛现场的最强王者将获得IP试音邀请函。经过层层角逐，最终29位选手突出重围冲进总决赛“角色直通车”赛道。

决赛现场选手通过精湛的演绎获得了导师及IP方的认可，王海钊、李林峻获得《梦三国2》马超试音邀请函；师艺丹、许雪晴获得《梦三国2》小乔试音邀请函；顾帅、虞晓旭获得《新秦时明月》神秘角色试音邀请函；夏伯熹、代琴获得《师兄啊师兄2》神秘角色试音邀请函；苏阳如月、刘钦玲获得《星武神诀2》安雪云试音邀请函；余七晨、司书琛获得《灵武大陆》辰天试音邀请函。

舞台新呈现：增设“情景配音秀”环节

2023声优大赛总决赛现场在基本赛事基础上增设了情景配音秀环节，让赛事不仅停留在声音，更是一场视觉上的盛宴，选手从服饰到妆扮都需要精心筹划，使赛事更具挑战性，增强选手的综合能力。这也是配音演员往全面发展的演员之路上一次很好的历练。选手们在舞台上用精湛的演技，将每个角色诠释得淋漓尽致。台下观众在选手们的表现中感受到了动漫文化的魅力和无穷的创造力。

新秀突重围：历经考验 赢得桂冠

此次大赛评委团邀请到《深海》、《西游记之大圣归来》配音导演滕奎兴；《仙剑奇侠传》李逍遥、《秦时明月》高渐离的配音者——国家一级演员、著名配音导演沈磊；全国广播剧最佳导演宋晓，代表作《犯罪现场调查》《遗失的世界》；“蜡笔小新”、《魔卡少女樱》木之本樱的配音者、著名配音演员刘海霞；国内新生代知名配音演员小连杀，代表作：《那年那兔那些事》第一主角“兔子”配音、《一人之下》第一女主角“冯宝宝”配音共五位国内重量级配音演员作为大赛导师，主导五大赛区评选，组建导师战队，亮相总决赛巅峰舞台。他们既注重选手的表演技巧，同时也考虑了选手对动漫文化的理解和表达能力。评选结果公正、权威，赢得了大家的认可。

最终，北部赛区冯嘉欣获得此次大赛个人赛一等奖、东部赛区吕鹏、北部赛区蒋沐函分别获得个人赛二等奖、三等奖，“前轱辘不转后轱辘转不队”、“保一条”、“这样配就队”分别获得团队赛一等奖、二等奖、三等奖，李思佳获得最佳原声奖、苏阳如月获得最佳创意奖、刘瑶瑜获得最佳人气奖，“啊哈哈哈哈队”获得最佳人气团队奖，东部赛区获得最佳赛区奖，刘海霞获得最强导师奖。

赛事活动不仅限于比赛本身，还包括了受到大家欢迎和喜爱的体验式活动和路演活动。参与者有机会亲身感受动漫世界的奇妙，了解动漫人物的背后，探索中国动漫文化的独特魅力。

本次比赛在国内外受到广泛关注，并通过央视、浙江卫视、Z视介、潮新闻等四十多家媒体报道，展示了中国动漫文化的强大影响力。经过多年的培育和发展，如今，中国国际动漫节已是杭州的一大城市文化招牌。同时，作为亚运会之前举办的大型文化活动，**成功地办好这场动漫盛会也是为数月后向全世界呈现一场兼具“中国特色、亚洲风采、精彩纷呈”的亚运盛会积累实战经验，为全市打赢“两场硬仗”贡献动漫力量。

随着本次比赛的落幕，我们期待着中国动漫文化更加精彩、更加出色的未来！







