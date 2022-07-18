Hi, 请登录

第二届 织音发布会集结40余部人气IP 猫耳FM坚持内容至上 持续创新

业内 狼小狼 2022年07月18日 18:24

 

近年来,随着有声市场的竞争日渐激烈,各行各业都关注到了有声行业正蓬勃发展的趋势,想从中占有一席之地的新兴力量不断涌现,良莠不齐的有声作品令人眼花缭乱,但能俘获听众喜爱的作品却越来越少,粉丝对于广播剧质量的要求也越来越高。在行业态势低迷当下,猫耳FM始终坚持建站初衷,充分挖掘广播剧的潜在资源、开拓广播剧更多的可能性,努力带给大家专业性、高质量的精品化内容。

精准触达,深耕内容

本届织·音发布会发布了13部在线热播广播剧、6部高人气广播剧续集以及23部全新人气IP广播剧的播出计划。其中,包括由《天官赐福》《吞海》《可爱过敏原》《烈火浇愁》《偏偏宠爱》等超高人气网络文学作品改编的广播剧,以及由电视剧改编的同名广播剧《伪装者》。此前电视剧同名IP广播剧《有匪》取得了不菲佳绩,广播剧《伪装者》的人气与口碑也不由得令人期待。

第二届 织音发布会集结40余部人气IP 猫耳FM坚持内容至上 持续创新 业内

与此同时,猫耳FM持续在二次元、网络文学、广播剧等领域深耕,和晋江文学城、长佩文学等网文平台保持着长期友好合作关系。猫耳FM不断向听众展现着这个声音平台的精准判断力,通过购入优质IP,在吸引原IP粉丝和广播剧爱好者的同时,也间接辐射了IP相关其他衍生作品—影视剧、动画漫画等,在最大程度上精准触达了可实现高效率转化的受众群体。

回顾本届织·音发布会,猫耳FM作为声音产品平台,利用强大的资源优势和需求洞察能力,精准购买高潜力高人气IP、与业界知名工作室合作出品高质量广播剧,并在延续以往优势的同时持续创新,矩阵式传播精准触达粉丝,实现消费转化,发布会直播及纯享pv累计观看量破 1900万;相关话题全网话题曝光量破5.3亿,体现了猫耳作为广播剧行业领军人的实力。

相关推荐

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论