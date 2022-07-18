第二届 织音发布会集结40余部人气IP 猫耳FM坚持内容至上 持续创新

近年来,随着有声市场的竞争日渐激烈,各行各业都关注到了有声行业正蓬勃发展的趋势,想从中占有一席之地的新兴力量不断涌现,良莠不齐的有声作品令人眼花缭乱,但能俘获听众喜爱的作品却越来越少,粉丝对于广播剧质量的要求也越来越高。在行业态势低迷当下,猫耳FM始终坚持建站初衷,充分挖掘广播剧的潜在资源、开拓广播剧更多的可能性,努力带给大家专业性、高质量的精品化内容。

精准触达,深耕内容

本届织·音发布会发布了13部在线热播广播剧、6部高人气广播剧续集以及23部全新人气IP广播剧的播出计划。其中,包括由《天官赐福》《吞海》《可爱过敏原》《烈火浇愁》《偏偏宠爱》等超高人气网络文学作品改编的广播剧,以及由电视剧改编的同名广播剧《伪装者》。此前电视剧同名IP广播剧《有匪》取得了不菲佳绩,广播剧《伪装者》的人气与口碑也不由得令人期待。



与此同时,猫耳FM持续在二次元、网络文学、广播剧等领域深耕,和晋江文学城、长佩文学等网文平台保持着长期友好合作关系。猫耳FM不断向听众展现着这个声音平台的精准判断力,通过购入优质IP,在吸引原IP粉丝和广播剧爱好者的同时,也间接辐射了IP相关其他衍生作品—影视剧、动画、漫画等,在最大程度上精准触达了可实现高效率转化的受众群体。



回顾本届织·音发布会,猫耳FM作为声音产品平台,利用强大的资源优势和需求洞察能力,精准购买高潜力高人气IP、与业界知名工作室合作出品高质量广播剧,并在延续以往优势的同时持续创新,矩阵式传播精准触达粉丝,实现消费转化,发布会直播及纯享pv累计观看量破 1900万;相关话题全网话题曝光量破5.3亿,体现了猫耳作为广播剧行业领军人的实力。