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既然热爱，就去战斗吧！WUCG联合必胜客邀请深圳STE战队举行电竞线上直播公开课

业内 狼小狼 2021年12月10日 15:31

 

　　12月6日，由WUCG X  必胜客联合举办的电竞线上直播公开课圆满结束，公开课邀请到深圳STE战队成员来到直播间，与众多电竞爱好者们分享他们对电竞的热爱，共同感受电竞道路上的酸甜苦辣，和个人成长过程中鲜活往事的脉搏。

既然热爱，就去战斗吧！WUCG联合必胜客邀请深圳STE战队举行电竞线上直播公开课 业内 第1张

　　此次公开课集结了STE战队经理水果和选手与扬，分别以“开始”、“得与失”、“分享”和“强心脏”为主题，在节目现场，通过STE战队成员的分享，两位嘉宾讲述了他们自己与游戏、电竞共同成长的经历，与线上观看直播的四万多名观众互相交流彼此对电竞的思考与认知，也共享了职业选手对于这条道路上的坚持与热爱。

　　在公开课的过程中，我们可以了解到职业电竞人在这条道路上的背后故事，每一场来之不易的胜利，都需要通过电竞选手或是电竞从业人通过异于常人的游戏天赋、高强度的训练、扎实的技术基础、强大的心理防线和专注的职业态度，才能交上一份满意的答卷。

　　早些年间身份仍是一名职业选手的STE战队经理水果，随着时间的推移变成了电竞相关的从业人，在直播中他首次透露了成为职业选手的过程。在拥有职业选手的身份之前，他只是一个在流水线为了温饱而努力的普通工人，因为过人的天赋，意外地接到了和平精英战队的试训机会，为了梦想，他毅然而然地走上职业选手的道路，日子过得很苦却仍在热爱中找寻快乐。

既然热爱，就去战斗吧！WUCG联合必胜客邀请深圳STE战队举行电竞线上直播公开课 业内 第2张

　　谈起电子竞技，很多人第一时间想到这或许是一个红利行业，其实不然，就像大众通常看到的电竞选手都是赛场上酷炫的操作或是捧起“荣耀”的那一刻，但是却从来没想过光鲜的背后需要付出多少努力汗水。

　　回顾PEL和平精英职业联赛2021  S4赛季总决赛落下帷幕的那天，深圳STE战队在最后一秒成功守擂，夺得S4赛季总冠军。在总决赛第五局的最后时刻，STE战队的与扬以独狼一穿六的精彩操作，与TC战队拉开3分差距，登上冠军宝座!同时在S4赛季联赛后，深圳STE战队也将联合代表中国出征2021PMGC全球总决赛，为中国电竞增添新彩!

　　与扬这一番操作令所有人都惊叹不已，不敢相信他在紧要关头凭着一己之力把比分扳回并夺冠，这究竟是怎么做到的呢?其实这一切在公开课中都有了答案。据STE战队经理水果透露，公开课的前一天，与扬仍在备战2021PMGC周末积分赛，直到午夜12点才结束比赛，但回到俱乐部的他并没有马上休息，而是选择继续练习技术直至凌晨三点，这是旁人难以见到的辛勤一面。

既然热爱，就去战斗吧！WUCG联合必胜客邀请深圳STE战队举行电竞线上直播公开课 业内 第3张
既然热爱，就去战斗吧！WUCG联合必胜客邀请深圳STE战队举行电竞线上直播公开课 业内 第4张

　　与此同时，水果和与扬在公开课内品尝了必胜客推出的WUCG专属套餐，一同回顾必胜时刻。据水果透露，在S4赛季总决赛时，队员最想吃到的就是必胜客，因为必胜客的品牌也正契合了他们心中必胜的信念。不仅如此，必胜客“必胜时刻点必胜客”的主张也给了队员们极强的信心支援。在经历过总决赛后，队员们也一致认为，每个人都应该拥有属于自己的必胜精神。而这个时代，也需要必胜精神。

　　当电竞已经成为一代人的青春，成为年轻人生活一部分的时候，我们应一起把它变得更好，并凝聚这份“必胜”，共同为电竞发声!

　　WUCG与必胜客的联手合作是双方注重年轻用户、敢于创新的共同选择，也是电竞精神和必胜精神的融合标本。双方也都将深耕自身领域，为用户提供更全面、更用心的服务。此外，必胜客漫画《必胜至尊》IP人物——必胜“源”神毕飒，也参与到2021  WUCG秋季赛的赛事中，更加深了双方密切合作。未来，双方还将在跨界合作、内容共创、品牌营销、IP打造等领域不断开拓升级，为致力于大学生的电竞赛事合作提供更多赋能!

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