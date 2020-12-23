不畏今冬寒潮 万代南梦宫奉上火热圣诞大礼

万代南梦宫也做圣诞树了？





2020年的圣诞季，有新角色登场上海的夜色舞台。万代南梦宫在静安大悦城北座1F建起超高圣诞树，展出时间为2020年12月19日至2021年1月31日。2020年12月24日更有知名少女偶像组合光临现场，由AKB48TeamSH的成员毛唯嘉、曾鸶淳、沈莹和神秘的“圣诞老人”在树下免费派送万代南梦宫圣诞福袋，礼品数量有限，还请早早来场！

万代南梦宫的这棵圣诞树采用了NAMCO游戏里的经典元素重新设计。吃豆人、大蜜蜂、坦克大战这些听起来叫人熟悉的形象得以以新姿态出现在上海夜空，和闪烁霓虹一起点亮冬日夜晚。

同时，商场顶楼摩天轮也将在夜幕降临之后为城市天际线增添新一轮的惊喜，那些过去出现在小小游戏屏中的形象，此刻跃然空中圆环；过去属于个人的私人时光，此刻得以与众人分享。

一番赏快闪期间限定店：一番赏客栈，IP狂潮来袭





看完圣诞树，还可移步至商场内的“一番赏客栈”。快闪店营业期间为2020年12月19日至2021年1月3日。这是由万代南梦宫推出的魔都首家一番赏期间限定店。

一番赏是万代南梦宫集团发行的IP周边组合套装产品，包含了龙珠、美少女战士、新世纪福音战士等众多知名人气IP。商品以50-80元1抽的价格，保证人人有奖，不过奖品随缘，可以说是盲盒的一种升级玩法。

本次一番赏客栈店内不仅收纳了包含龙珠、高达、鬼灭之刃、夏目友人帐等10多种以上IP 的一番赏系列产品，更有多款人气单品，让你抽到过瘾！

且凡持有一番赏客栈购物小票的顾客（日期不限），便有机会于24日圣诞福袋派发期间优先领取福袋小惊喜。礼物派发时间为当日圣诞树18:00亮灯之后。若你足够幸运，或许能遇见AKB48的正统姐妹团 AKB4 Team SH的成员亲手送上圣诞小礼物。





圣诞季PAC-MAN X PizzaMarzano联名新品推出





此外，在上海的另一端瑞虹天地，万代南梦宫的吃豆人还正在同著名披萨品牌玛尚诺联合开展美食活动，共同推出PAC-MAN X PizzaMarzano联名快闪店。

寒冬带不走美食与游戏的热爱，联名定制款新品全国同步上新，更有299元超值圣诞限定双人套餐。希望以吃豆人为主题的限定披萨套餐，能在味觉之上带给顾客更多的视觉氛围体验。

并且，玛尚诺还提供了一个线上游玩的好机会！即日起吃豆人主题限时小游戏“比萨玛尚飞”同步登陆微信小程序，享用意式美食之余，还能和朋友一起在线PK，一起来玩吧！





装备升级，畅玩不停！冬季高达新品发售在即





吃饱喝足，新年给自己挑个什么礼物？不如把万代南梦宫冬季高达新品带回家！这款设计源于元祖高达的ikbc键盘新品，是设计师与IP团队磨合半年，终于打造而成，带给粉丝们的一大惊喜。这款键盘从全新喷涂配色到工业设计，甚至于细节的刻线，全都是为了还原一个原汁原味的元祖高达。本品将会在1月下旬预售，3月正式上线，敬请期待！

另一个上乘之选则是华硕 ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GUNDAM显卡。显卡的外观设计从ROG30系列显卡的金属机甲风格出发，主色调使用和元祖高达相同的白色色调，辅以红、黄、蓝三色元素，赋予整张显卡RX-78-2的特征，呈现出玩家喜爱的高达细节。显卡采用NVIDIAAmpere架构，搭载新的RTCore、TensorCore及流式多处理器，带来逼真的光线追踪效果和出色的AI性能，也是向RX-78-2强悍的战斗力表示致敬。装备升级，畅玩不停！

Be PAC-TIVE！吃豆人新主题展望新年





在辞旧迎新之际，2021年万代南梦宫将以“Be PAC-TIVE！”为主题，带着童年的梦想再次启航。希望新的一年大家能与元气十足的吃豆人一起好好吃饭，锻炼身体，畅玩每一天，享受各种各样的PAC-TIVE时刻！





“梦想·娱乐·感动”是万代南梦宫的企业理念。公司于2015年进入中国，旗下拥有众多热门IP，包括高达、吃豆人、偶像大师等等。我们大胆创新，也始终勇于挑战，为向顾客带去各类不同并品质卓越的娱乐体验而不断努力。