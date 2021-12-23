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眼镜厂BANPRESTO，携超人气IP手办，圣诞期间相聚杭州湖滨银泰

业内 狼小狼 2021年12月23日 10:59

 

BANPRESTO （眼镜厂）品牌城市巡展杭州站来袭！在这个富含圣诞气息的12月，广大动漫迷和手办爱好者迎来了一场别开生面的圣诞派对！在这里，你可以超近距离欣赏到《航海王》《龙珠》《火影忍者》《鬼灭之刃》等超人气IP手办，你可以解锁超多丰富好玩的趣味互动，还可以抱走一大堆专属好礼！

2021年12月4日至12月26日，杭州湖滨银泰in77 B区小广场，等你来打卡！

眼镜厂BANPRESTO，携超人气IP手办，圣诞期间相聚杭州湖滨银泰 业内 第1张

展厅圣诞氛围UP！超近距离感受手办风采

眼镜厂BANPRESTO，携超人气IP手办，圣诞期间相聚杭州湖滨银泰 业内 第2张

展位包装全新升级，整体以圣诞礼物为设计理念，融合了眼镜厂品牌的各种元素，看上去就像是一份巨大的圣诞礼物，这场展览可谓是BANPRESTO在这个冬日为手办爱好者们准备的一份别出心裁的好礼。

眼镜厂BANPRESTO，携超人气IP手办，圣诞期间相聚杭州湖滨银泰 业内 第3张

现场以触屏互动的形式展出了眼镜厂品牌引以为傲的BWFC系列，手办玩家们可以点击自己想仔细查看的部位，从细节中感受参赛原型师的专业和心血。

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《航海王》《龙珠》《鬼灭之刃》《奥特曼》《假面骑士》等经典IP手办均有展出，部分手办甚至还附有AR特效，拿起现场的设备轻轻一扫就能打开新世界的大门！熊熊燃烧的火焰，漫天飞舞的花瓣，仿佛动漫中的角色就在自己眼前。快来BANPRESTO城市巡展杭州站与手办近距离接触，眼花缭乱的手办一定能勾起你内心的激情！

玩得停不下来！特色游戏嗨翻天

纯粹只看手办又怎么够呢！展厅内还设置了多款有趣且简单易上手的互动游戏，游戏奖品相当丰富，想必各位到场参与的用户都能收获满满的礼物和乐趣。边玩边逛，快乐加码！

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首先，最值得一提的莫过于本次活动新增的套圈圈游戏。只要在活动现场任意消费即可获得游玩机会，消费不同金额可获得不同数量的圈圈，套到的奖品都可带回家，即使没有套到任何奖品也能获得保底奖励，究竟能拿到多少奖品就各凭实力了。

眼镜厂BANPRESTO，携超人气IP手办，圣诞期间相聚杭州湖滨银泰 业内 第6张

上一站中广受好评的帕布娘猜拳机和御守制作机这次也没有缺席，既可以与Banpresto中国大陆地区的看板娘——帕布娘猜拳，又可以前往【御守机】制作出自己的御守，多种选择，总有一款是你喜欢的！

我全都要！精美好礼拿到手软

商场中还藏着惊喜等你来发现！

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眼镜厂可爱的看板娘戴着圣诞帽，抱着雷思特熊猫坐在雪橇上，连驯鹿都戴上了眼镜！他们为大家送来了满满的圣诞氛围！

本次活动特设了两个帕布娘打卡点，另一个会是什么样的呢？那就交由各位去探寻了，大家快去寻找并打卡吧！

前往打卡点拍照打卡并带上#BANPRESTO#的TAG发布至朋友圈即可赢得帕布娘或雷思特气球一个，打卡后再任意消费还可获得超值的帕布娘与雷思特礼包一份！

眼镜厂BANPRESTO，携超人气IP手办，圣诞期间相聚杭州湖滨银泰 业内 第8张

请各位注意，前方有大量赠品出没！

水杯、购物袋、抱枕、杯垫、亚克力挂件、徽章、贴纸、多功能笔、纸巾通通都送！想要上述的赠品吗？只要到现场参与活动，包你满载而归！

现场还有很多有意思的地方等待着你来发掘，赶快前往杭州湖滨银泰in77 B区小广场领取这份“圣诞礼物”吧！

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