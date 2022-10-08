武侠动画绝代双骄开播 经典武侠回归诠释中式英雄

由腾讯视频独家播出,广州百漫文化传播有限公司制作,改编自古龙所著经典同名小说的武侠3D动画《绝代双骄》今日开播。官方同步释出开播海报及上线正片1、2、3集,武侠小说泰斗古龙先生的江湖故事首次以动画形式亮相,唤醒几代人心中的“武侠梦”。

助力侠义精神传承 代代江湖唤醒武侠情怀

今日开播的《绝代双骄》动画颇具看点。首播前两集以双线视角讲述了小鱼儿和花无缺各自的悲惨童年,同时引入两代武林中人的恩怨情仇、移花宫恶人谷等各方势力纷争;而两兄弟初入江湖后的首次交锋可谓是首播的最大看点。小说中经典的江湖势力“十大恶人”、“十二星相”出场亮眼,外形设计、细节刻画加入了很多巧思,令人过目不忘。张弛有度的剧情、丰富生动的江湖群侠为国漫受众带来耳目一新的观看体验。









更值得一提的是,主题曲颇具用心地沿用1999年电视剧版《绝代双骄》主题曲《快乐至上》,并邀请知名歌手胡夏翻唱。在带来超强回忆杀的同时也注入新理念进行重制,用音乐致敬经典。

古龙先生的第一部长篇武侠小说《绝代双骄》之于武侠文化有着特殊意义,有别于西方个人英雄主义,武侠是源远流长的中式英雄文化名片之一。绝代双骄原著自问世至今经历过多次影视化改编,使得每一代人心目中都有着属于他们的“绝代双骄”情怀。3D动画版《绝代双骄》作为古龙IP首次动画化改编,用Z世代喜闻乐见的新时代语言与他们对话,有望成为青少年心目中陪伴他们成长的经典武侠动画作品,而始终贯穿于古龙武侠故事的“情义”、“信念”、“超越”三大思想内核也将助力引导年轻人树立正确积极的价值观。

制作精良不乏巧思 电影级团队保障品质

《绝代双骄》动画制作团队可谓用料十足:由人气动画《西行纪》制作公司广州百漫文化操刀、豆瓣评分9.2作品《中国唱诗班》导演彭擎政执导,再加上《流浪地球》美术团队念动文化提供的场景概念美术、知名配音团队729声工场的倾情声演,电影级的团队配置为动画品质提供了保障。









人物设计在参考原著的同时也进行了符合动画这一艺术形态的创新。动画中小鱼儿洒脱不羁的装束、古灵精怪的神态与白衣飘飘、冷若冰霜的花无缺对比鲜明,体现出这对孪生兄弟的性格迥异;十大恶人之首杜杀外形贴合原著“身子又瘦又长”、“面色苍白”的描写,并根据其残忍嗜杀的特质设计了一头辨识度极高的红发。

同时,动画对移花宫、恶人谷以及十二星相等江湖势力也进行了细致入微的塑造。例如江湖恶盗团体“十二星相”,其众匪功法皆与模仿的生肖动物息息相关,动画前两集中出现的“鸡”司晨客、“猪”黑面君、“蛇”碧蛇神君在人物设计、武打动作及配音演绎方面都将对应的动物特征体现得淋漓尽致。

主创还在在传统刀剑棍棒的制式上,在武器设计上加入了许多“机关、变形”的设定。战斗场面除了常见的招式来回,武器变化也带来了不少武打新鲜感。探秘千面江湖,看尽神功绝技﻿,《绝代双骄》动画通过渲染丰富的细节,打造了一个丰满立体、耐人寻味的“千面江湖”。

古龙IP新载体亮相 预示国漫市场新风向

除西游记、封神演义等文学宝库,国产动漫鲜少将经典武侠作品作为创作土壤。近几年国产动漫市场接连出现的《画江湖之不良人》系列、《镖人》、《绝代双骄》等武侠题材动画在一步步将武侠文化带入年轻一代视野的同时提升了国漫市场的题材丰富度。《绝代双骄》动画作为古龙IP第一部动画衍生作品,以高质量成片和用心改编让国漫受众领略了经典武侠IP的魅力,也让受众对其他古龙武侠IP动画改编抱以更高期待。









《绝代双骄》动画现已登陆腾讯视频全网独播,每周一上午10点更新一集,VIP抢先看两集集。且看初入江湖的鱼花兄弟如何叱咤风云,鏖战群侠!