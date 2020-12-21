斗地主比赛是电子竞技吗？

导语：

《欢乐斗地主》这款“全龄向”游戏走向全民化、娱乐化的亲民路线，以大众的娱乐需求构筑了“合家欢“的沟通桥梁。

正文：

在如今的电竞市场中，大多数人把目光集中于以MOBA、FPS等强竞技属性为代表的头部赛事，其赛事精彩程度、商业价值等有目共睹，可以说电竞赛事专业性、广泛性和泛娱乐化态势逐步显现。

和主流电竞赛事一样，斗地主同样拥有着广大受众，那么斗地主比赛能被称为电子竞技吗？

1.玩法受众广，斗地主赛事生态如何“不简单”

一直以来，棋牌作为智力运动因为规则简单、注重策略比拼而深受全民喜爱，其中就包括斗地主这一平易近人的玩法，甚至斗地主比赛、家庭关系调解、相亲被称为“电视台三大杀手锏“。有网友更是戏称，“我爸从我上初中就开始看，到我大学毕业了还在看，奥运会那年，我家电视被他霸占着天天看斗地主” 。

得益于广泛的群众基础以及电子产品逐渐普及的基础，棋牌游戏在移动互联网时代迎来了爆发式增长的发展机遇，据游戏工委《2020年1-6月中国游戏产业报告》显示，棋牌游戏已拥有4.3亿用户。

2015年，腾讯棋牌搭建赛事系统，旗下国民级手游《欢乐斗地主》率先打响头炮，腾讯欢乐斗地主锦标赛诞生。在其广阔用户的基础上设置全终端报名渠道，借助资源细分优势，为国内带来了彼时参赛人次最高的斗地主赛事，可以说“人人是选手，处处是赛场”。从此时开始，众多不同年龄阶层的游戏玩家经由欢乐斗地主锦标赛体验到属于电竞的独特魅力。

随着电视媒体和互联网的发展，各种民间自发赛事也随即增多，斗地主在丰富群众生活的同时，国家也意识到它作为智力运动的发展前景。2016年，国家体育总局棋牌运动管理中心宣布，以民间趣味棋牌运动“斗地主”为原型的竞技二打一扑克已成为国家体育总局棋牌运动管理中心认可的智力竞技运动项目。

该项目的体育化加速了棋牌竞技的专业性、公平性，国家体育总局也通过技术等级分层、颁布配套公共政策等举措促进了本土竞技赛事的孵化和发展。

在此基础上，已有建树的欢乐斗地主锦标赛加深赛事生态构筑，增添了线上、线下的不同层次赛事生态。2020TGA TDT腾讯欢乐斗地主锦标赛总决赛（简称：TDT）的选手由线上常规赛、直通赛的诸多玩家组成线下月赛参赛阵容，全年举办8场月赛和1场年度总决赛，共9场线下落地赛。此外，第三方授权赛事也贴近了社区、商圈、企业等生活场景，赛事制作上与体育内容制作接轨，电竞舞台、电竞化配置、专业的现场解说与实况直播一应俱全。

通过生活化的参赛渠道、亲民化参赛门槛、福利向的赛事奖励，TDT目的就是将其打造成全民化、专业化并存的项目。在2020年全球电竞运动领袖峰会暨腾讯电竞年度发布会上，腾讯棋牌推出了全新的全民向赛事品牌“欢乐全民赛”，融入了线上观战系统、直播、线下专业竞技赛程等元素的“欢乐全民赛”，观赏性、互动性、赛事密度都进一步提升。

2.TGA与TDT：TDT为“电竞全运会”带来全民参与的可能

12月4日，2020年腾讯电竞运动会十周年暨总决赛拉开帷幕。在女子赛、省赛等体育化生态板块之外，棋牌电竞的全民性赛事——TDT也为TGA本身提供更全民化的“电竞全运会”赛事生态。

经过数年沉淀，TDT打造了社区赛、企业赛、商圈赛等不同的赛道模式，既有充分覆盖用户生活场景的考虑，更多在于丰富群众精神生活，赛事走近全民、连接全民。通过月赛、总决赛等阶段性赛事选拔出的专业选手，也契合国家体育总局对于棋牌项目竞技化，以丰富棋牌运动形式、扩大全民参与棋牌智力运动的积极性。

作为综合性赛事，2010年TGA大赛创立，建立之初它就成为了电竞长远发展的试金石。中国的电竞市场发展离不开背后各方力量的支持，不仅包括地方电竞协会、俱乐部、企业等，也包括亲身体验游戏和电竞赛事的玩家们。数据显示，2020年TDT累计参与人数1.8亿人次，超9309万选手参与选拔，筛选出102人参赛总决赛，是腾讯TGA 电竞舞台参与人数最多的赛事。

作为TGA十年发展中孵化出的独特赛事，TDT上五湖四海的参赛者具有多种身份。赛场之外他们可能是工人、退休老人、在校大学生等等，而在TGA十周年赛场上他们又展示出电竞玩家的不同形象。

这些民间高手齐聚一堂，上演了精彩纷呈的对抗。多元化身份及各具个性风采的选手,囿于观念中认知的专业电竞选手，充分凸显出赛事的全民参与性，也为赛事带来了亲民、全民的标签。

普通人可以参加赛事成为选手，也是TDT“人人可参赛”愿景的体现。虽然社会身份多样，但在TDT构造的平台中，更多普通人能体会赛事魅力。欢乐斗地主锦标赛作为一款棋牌项目，不仅降低了电竞赛事的参与门槛，也因为其广阔性带来了更多社会对电竞赛事的正确认知，赋予行业更多正向意义。

3.受众跨度大、社会理解深，TDT打造电竞“合家欢”桥梁

不同于其他赛事，欢乐斗地主锦标赛的逻辑不止于竞技本身，而是在娱乐化、全民化持续加码。今年TDT第三方授权赛全国总工会全国性企业赛选拔，共输入10名选手，真正实现让赛事走进生活。未来，欢乐斗地主将通过社区、商圈、商超，文体、企业五大生活化场景渗透，线上线下共同承办赛事选拔，让用户参与赛事常态化。

享受棋牌运动带来的生活乐趣，不但成为了很多玩家极为看重的收获，还往往成为吸引玩家的最直接原因——由于其便利性和普适性，组建牌局的“合家欢”场景将更容易实现。

当不同圈层的游戏褪去表层的玩法差异，深层次的竞技属性共同展现在受众面前。欢乐斗地主锦标赛为目前的中青代及老年群体了解Z世代电竞提供了认知基础，使不同年代的群体彼此互相理解，找到共同的对话模式。同时，赛事也能打造围绕全民衣食住行的布局：主题性的商圈赛、好时光与真功夫门店赛等，为生活增添更多电竞与社交、娱乐的元素场景。

作为游戏行业一个重要的细分领域，棋牌项目原本就具备广泛扎实的用户群体基础，庞大的用户基数是其上手简便、接受程度高的历史基础，与家人间共同进行游戏也变得更加简便。

在更便捷、丰富的交流和互动中，竞技因素不再是游戏的唯一主题。这不仅是中老年玩家对游戏本身的需求，也是他们对晚辈的对话桥梁；离家打拼的后生在都市中难以远程和长辈打开话题，此时一场游戏也成为了彼此沟通的话题基础。

结语：

电竞不止于竞技本身，作为这个时代的产物，它正在成为越来越多人生活的一部分。传统棋牌赛事的电竞化正在成为传统体育与电子竞技融合的又一探索，也是体育赛事娱乐性、生活与社交属性的延展，全民参与赛事已经成为电竞行业的新发展趋势。或许在每个人心中，斗地主是否是电竞，都有自己的答案。但在参与门槛更低的赛事中，欢乐斗地主打造一个更加平等、和谐的对话平台，真正把大众通过赛事连接在一起。

