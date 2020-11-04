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《偶像梦幻祭2》x I Do珠宝联动情报大公开

业内 狼小狼 2020年11月04日 13:50

《偶像梦幻祭2》公测正式定档11月27日11:00，小偶像们也接到了新的全员通告！《偶像梦幻祭2》与珠宝品牌I Do宣布开启跨界联动，并将联合开展一系列线上线下活动。联动玩法、定制珠宝、专场直播、门店打卡、转发活动，等你参与！下面就来看看本次联动情报大公开吧！当偶像和珠宝交织，会为制作人们带来怎样的精致与浪漫？

《偶像梦幻祭2》x I Do珠宝联动情报大公开 业内 第1张


联动玩法 开启期间限定偶像工作

在正式公测后，《偶像梦幻祭2》游戏内将会有期间限定偶像工作限时登陆！制作人们可以通过完成【I Do珠宝之约发布现场的工作】，收集服装材料以及养成道具；在工作中，也会同时掉落小偶像们会用到的服装图纸，制作人们活动图纸后就可以制作联动服装；在事务所家具商店中，也会有联动家具全新上架，玩家们可以以优惠价格购买。在活动期间，制作人们均可免费获得朔间零、日日树涉、深海奏汰的I Do服饰，制作人们可以直接在持有服装中查看。

《偶像梦幻祭2》x I Do珠宝联动情报大公开 业内 第2张


定制珠宝 打造专属的精致和优雅

《偶像梦幻祭2》与 IDo官方联动，以小偶像们的特点为灵感，推出了精美的联名珠宝！本次联动共推出3条钻石项链坠，材质为18k金+钻石。璀璨的钻石诠释了偶像的闪耀！

《偶像梦幻祭2》x I Do珠宝联动情报大公开 业内 第3张


划重点：

★售卖时间：2020年11月4日0:00-2020年11月30日23:59

★购买渠道：I Do旗舰店（天猫旗舰店）、I Do 20家线下门店可试戴、购买（门店小程序）

此外，《偶像梦幻祭2》与 IDo 携手推出Ooh Dear手链串珠15枚（14款队伍款+1款定制款，支持刻字），以不同的材质和宝石诠释不同风格的偶像们。每个组合不同的风格特色，与璀璨优雅的华美珠宝相结合，彰显了组合独特的魅力。

比如fine采用醒目的皇冠造型彰显贵族气质，并用瑞士蓝色托帕石见证他们的闪耀时刻；TrickStar则采用电镀工艺创造了4颗南十字星，彰显四人组合的闪耀和元气……每个组合都有独特魅力。

《偶像梦幻祭2》x I Do珠宝联动情报大公开 业内 第4张


划重点：

★售卖时间：2020年11月4日0:00-2020年12月3日23:59

★购买渠道：oohdear饰品旗舰店（天猫旗舰店）

★专属优惠：偶像梦幻祭2新晋制作人专属优惠每满399元-30元


专场直播 超多福利相送

11月4日20:30-22:30，偶像梦幻祭2助理君将来的I Do淘宝直播间，为制作人们送上满满的福利！立刻来到I Do淘宝直播间，和助理君一起探索珠宝设计的奥秘吧！参与互动，即有机会获得I Do定制版斐色耐悠悠镜、I Do精美婚纱摆件、I Do定制美甲套装、I Do心动毛球挂饰、I Do香榭之吻护手霜等精美奖品。

划重点：

★直播时间：2020年11月4日20:30-22:30

★直播地点：I Do淘宝直播间

《偶像梦幻祭2》x I Do珠宝联动情报大公开 业内 第5张


门店打卡 切身感受珠宝优雅

想要线下感受定制珠宝的魅力，立刻来指定门店打卡吧！六大城市20家门店实物试戴，切身感受珠宝的优雅，拍照打卡还可参与赢大奖。制作人们可前往20家指定门店试戴I Do × Ensemble Stars!! 联名系列钻石项链坠，同时前往四家指定门店，拍摄门店橱窗偶像梦幻祭2联动立展装潢，带话题#YES I Do之约#发布微博，即有机会获得I Do定制美甲套装、I Do心动毛球挂饰、I Do香榭之吻护手霜，以及偶像梦幻祭2 周边礼包。

《偶像梦幻祭2》x I Do珠宝联动情报大公开 业内 第6张


划重点：

★活动时间：后续公布

★活动门店：见下图

《偶像梦幻祭2》x I Do珠宝联动情报大公开 业内 第7张


转发活动 好礼助力

关注偶像梦幻祭2 官方微博，转发活动微博并@一位好友，官方将在11月28日抽出：
1位【I Do特约制作人】送出【I Do × Ensemble Stars!! 联名系列 钻石项链坠一条】
4位【I Do专属制作人】送出【Ooh Dear 925银手链串珠（随机队伍）一枚】
1位【I Do闪亮制作人】送出【I Do定制版斐色耐悠悠镜一个】
2位【I Do星光制作人】送出【I Do精美婚纱摆件一个】
6位【I Do精致制作人】送出【I Do定制美甲套装一套】
7位【I Do心动制作人】送出【I Do心动毛球挂饰一个】
8位【I Do幸运制作人】送出【I Do香榭之吻护手霜一只】


《偶像梦幻祭2》与珠宝品牌I Do的联动，竟然如此浪漫又闪耀！尽请期待11月27日《偶像梦幻祭2》的正式公测，相信也会为制作人们带来更多的惊喜！


【关于《偶像梦幻祭2》】

《偶像梦幻祭2》是乐元素出品的全新音乐学员Live演出手游，现已开启全平台预约！

官网：https://es2.happyelements.com/

预约：https://es2.happyelements.com/register

官方微博：偶像梦幻祭2

官方微信：偶像梦幻祭2

QQ小程序：QQ搜索小程序“偶像梦幻祭2”，建议登录并在个人中心编辑绑定qq号和手机号，以便后续相关信息通知。

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