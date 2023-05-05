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在《螺旋圆舞曲2》中，大女主开始“谈恋爱”

业内 狼小狼 2023年05月05日 12:05

在《螺旋圆舞曲2》中，大女主开始“谈恋爱” 业内 第1张

1.

手游《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》的故事中，女主角「卡莉娅·洛维拉」身负着复兴家族的使命。她身上流淌着高贵的贵族血脉，但奈何家势颓败，已身居乡下多年。

为重现家族的昔日荣光，卡莉娅重回到贵族社交圈，学习上流人士的社交礼仪，步入皇室宫廷，哪怕沦为神秘势力的棋子也在所不辞。

在这期间，卡莉娅的旅途自然并非一路顺利，来自贵族们的流言蜚语与势力之间的暗中角力如影随形。她却从未因此生过退却之意，自身性格是一方面原因，除此之外，还与她的一位”守护者”有所关系。

卡莉娅的代理家长「巴兰登·洛维拉」是她暗中的守护者。这个男人是最初自称是她的叔父，但真实的身世背景一直是谜。

在《螺旋圆舞曲2》中，大女主开始“谈恋爱” 业内 第2张

游戏最开始的时候，女主角卡莉娅与巴兰登之间的剧情不算多，但随着逐步推进，便能了解到其“守护者”身份的含义：当女主遭受仅仅是被口头威胁时，巴兰登会在暗中为她铲平阻碍；当有他人前来挑衅，女主也会搬出巴兰登作为靠山。

但即便如此，这位神秘叔父留给卡莉娅的信息仍然不多，只知道他沉默寡言，有着名为「夜族」的吸血鬼血统，还另有一个特征——每每见到，总是手拿着一本书。

直到在后来的一段剧情中，女主角卡莉娅不慎从阳台滑落，可在下一秒，就被巴兰登稳稳接住。也是在这时，一个秘密才被揭晓：这位夜族“叔父”，其实无时无刻不在暗中守护卡莉娅的安全。即便到深夜也从不离去，而如果感到无聊，他会选择看书。

巴兰登对此只有一句淡淡的解释：如果守护要分时限，那就不配称为守护。

从陌生，到逐步了解。一个深沉可靠、神秘忠诚的“守护者”形象，因几句台词和细节，就这样跃然纸上。

在《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》中，这便是剧情推进与攻略角色的主要方式。

作为一款换装类游戏，《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》有着极为丰富的剧情，以及数位如巴兰登一样的可攻略角色。

他们有着各不相同的性格与背景，但却透出一样的鲜活细腻。

一位名为穆赞•默勒的魔剑士，是宫廷里的花花公子、社交明星，初见时便给人轻挑风流的感觉，但在之后的剧情中，卡莉娅遇刺，他却在黑暗中伸出援手，事后甚至未留姓名。

在《螺旋圆舞曲2》中，大女主开始“谈恋爱” 业内 第3张

叫弗雷迪尔的死亡学者已经在漫长的时光中消磨了对一切的好奇，但在与女主卡莉娅相识之后，却因久违的悸动而常与她在阳台上赴约。

在《螺旋圆舞曲2》中，大女主开始“谈恋爱” 业内 第4张

除去可攻略角色之外，其余的数百位配角也是同样，他们矛盾、各有目的，但是真实。作为女性向、有感情线的游戏，这是《螺旋圆舞曲2—蔷薇战争》与众不同的特性之一：

人设不只是标签和立绘，对你的倾慕也不仅是角色的设定。


2.

虽说丰富的可攻略角色已经足够成为剧情游戏的亮点，但对《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》来说这并不是全部。“恋爱”之外，主线更是重头戏。

随着剧情继续，女主角卡莉娅复兴家族的使命已经变得不再简单，她明面上打入宫廷，学着做淑女。但实际上却要面对更多难题——家族背后的秘密逐渐显露，多重势力的出现让宫廷内暗藏危机，

而此时她的身份也被阐明：一颗被人利用的棋子。

作为棋子，最为明哲保身的办法显然是依循命运。但这款游戏的女主并非传统“傻白甜”，自了解到这点后，她便马上有了“成为棋手”的愿望。

在游戏的一个个舞会关卡中，来自贵族们的冷嘲热讽不在少数，但初入此地的她却能一一回敬；在初出茅庐之际，她也敢穿上一身象征反叛的红衣，觐见女王，只为不再被轻视。

在生动的对白和庞大的文本量中，不难看出的是，它想讲述一个属于“大女主”的故事。

红发的女主卡莉娅，正直、独立，她凡事靠自己，又懂得顺势利用局势。

在《螺旋圆舞曲2》中，大女主开始“谈恋爱” 业内 第5张

她不顺从、不妥协，但也又非有勇无谋。在剧情展开的过程中，这样的角色形象被逐渐揭露。

比起单纯地贴上“大女主”名号，这种用对白和文本来体现主角性格的方式，显然更加了一丝代入感。

而其他的配角也是如此，这也是游戏剧情展开的最大特点之一：层层递进，碎片式叙述。

在《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》中，除去主线剧情之外，也暗藏着大量的碎片信息。在书信系统中，玩家可以收到来自不同角色的信件，作为填补剧情的重要方式之一。

在《螺旋圆舞曲2》中，大女主开始“谈恋爱” 业内 第6张

除此之外，情报系统也是重要的信息来源渠道。玩家可以派遣自己的手下，去获取一些不为人知的秘密信息。

在《螺旋圆舞曲2》中，大女主开始“谈恋爱” 业内 第7张

在诸多途径下，玩家通过逐渐拼凑、阅读的方式才能了解到自己身处的世界观，以及现在发生的故事。

它并不会“丢”给你一整个故事，而是等你揭晓谜面背后的一切。这让游戏的整体体验，像是去翻一本装帧精美的玩具书。


3.

作为女性向换装游戏，《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》继承了其前作《螺旋圆舞曲》的特点，兼顾「换装」和「剧情」两大玩法。

在Live2D技术升级后的画面下，玩家既可以体验换装的乐趣，又能投入进充满奇幻色彩的丰富剧情中。而它有两个优点又格外让人注意，其一便是“细节”。

这款游戏每个关卡都是一场舞会，除去主要NPC和通关任务外，每场舞会又都有大量的可交互人物，而每个人物亦有自己的性格、故事和对话，甚至有的人还会在舞会结束后给你发来信件。

他们或许并不干预主线剧情，但作为其中的小细节，极大的提升了剧情丰富度。

而游戏的换装系统中，几乎每个套装都有着自己相应的剧情和故事，并非只是为了外观而生，甚至在服装文本中都藏有线索。

在《螺旋圆舞曲2》中，大女主开始“谈恋爱” 业内 第8张

它用十分巧妙的方法，融合了「换装」和「剧情」两大玩法，也造就了游戏的第二大优点——「舒适」。

《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》有着极为不同的“舒适”体验感。一方面在于它几乎没有让人“出戏”的地方，游戏内「家园」「信件」「情报」等系统都融于剧情，各个可攻略角色也在主线中毫不突兀，并非只为恋爱而出现。

另一方面，则在于主角的“大女主”特征。

所谓大女主，并非是指主角在剧情中一路顺畅前行，成功易如反掌，性格像龙傲天爽文一般强硬刚烈。而是说她性情讨喜，正直优雅、敢说敢做，但又不会“强势”的不真实。

主角卡莉娅，外柔内刚，她会像你期望中的自己那样，面对不友善时勇敢反击。也会像真实的人类那样，嘴不饶人时心里有所顾忌。

在初次于自家宅邸举办宴会时，她便站在一众贵族们面前，大方冷静地宣布自己定会重现家族荣耀，言行举止出众，颠覆了前来看笑话的人们心中所想。

在普遍的手游中，剧情一般在这里就戛然而止，突出一个「爽」，但在这款游戏里，此后还有一段独白：主角离开众人视野后，又变回小女孩的样子，紧张担忧地问旁人自己表现得如何，会不会被看不起。

在《螺旋圆舞曲2》中，大女主开始“谈恋爱” 业内 第9张

这也是《螺旋圆舞曲2—蔷薇战争》强调的大女主之魂：所谓强大，并非一夕登天，而是一步一步，积攒自己的底气。

总体而言，作为女性向游戏，《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》有着极为特殊的品质。无论是它的换装还是剧情机制，都有着足够的亮点值得去尝试。

游戏即将于5.18日开始公测。如果你也想体验“大女主”的恋爱方式，可以于TapTap、Bilibili游戏平台上进行预约。


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