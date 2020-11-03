Hi, 请登录

《偶像梦幻祭2》公测定档，11月27日不见不散

业内 狼小狼 2020年11月03日 15:25

《偶像梦幻祭2》公测正式定档11月27日11:00，四十九位新星将在这个舞台冉冉升起，期待着你成为制作人，见证此刻的奇迹！当舞台序幕拉开，前奏响起，梦之咲全员重新出发，一起来见证“偶像们的一切”吧。

《偶像梦幻祭2》公测定档，11月27日不见不散 业内 第1张


《偶像梦幻祭2》是一款全方位沉浸式偶像养成音乐手游，其是基于偶像梦幻祭IP世界观下的重磅续作，梦之咲全员重新出发，49位风格各异的美少年组成14个高颜值组合满足不同玩家需求，匠心独运的3D音乐画面，名家剧作的精彩游戏剧情，超豪华声优阵容演绎，近距离感受偶像的点点滴滴，充分的全方位展示“偶像们的一切”，带来与众不同的沉浸式体验！


《偶像梦幻祭2》公测定档11月27日

偶像梦幻祭系列的男子虚拟偶像团体深受粉丝们的喜爱，被粉丝誉为可以满足你一切需要的魔法团体。基于偶像梦幻祭IP世界观下的续作，偶像养成音乐手游《偶像梦幻祭2》还未发布就受到了粉丝们的期待，在官网目前已有近百万人预约注册！而在各大社交平台，《偶像梦幻祭2》相关话题热度经久不衰，足以看出粉丝们对《偶像梦幻祭2》正式公测的期待！

不负广大制作人们的支持，《偶像梦幻祭2》公测正式定档11月27日11:00！在不久前刚结束的预演测试中，官方也收集到了制作人们热情的建议和意见，对版本进行优化调整和升级。在公测版本，小偶像们将以更好的面貌迎接各位制作人的到来，请各位制作人们期待！


微博分享有礼 全员OP MV公开

为了答谢一直以来广大制作人们的支持，官方也为制作人们准备了公测福利！OP「BRAND NEW STARS!!」全员版MV首次公开！49位偶像同台，奏响不可思议的魔法乐章，华丽的3D MV，让偶像们的一颦一笑都如此真实、充满魅力！

除了OP MV公开，还有各种好礼相送。转发官方活动微博，11月8日将抽取5位制作人送上【1127元红包】，10位送上【周边大礼包】。制作人们立刻参与起来吧！


超真实的3D LIVE 绽放偶像光彩

和前作相比，《偶像梦幻祭2》升级了全新3D模式，制作人们可以享受豪华的3D MV表现和个性十足的偶像们带来的演唱会。你可以自由地设置C位和其他表演成员，给偶像换装搭配，欣赏自己pick的偶像带来的专属SPP表演。他的专属表演，只为你展现，独一无二的偶像光彩就在此刻绽放！

《偶像梦幻祭2》公测定档，11月27日不见不散 业内 第2张


制作人们将以超真实3D角色的演唱会场景为背景，体验节奏音游。四种难度供你选择，无论你是手残还是音游高手，都能找到适合你的节拍。随着音乐节奏轻轻点击屏幕，就能为偶像们的舞蹈应援！

《偶像梦幻祭2》公测定档，11月27日不见不散 业内 第3张


欢笑交织泪水 展现动人羁绊

《偶像梦幻祭2》的剧情承接前作的剧情，由知名轻小说家日日日主笔。超过百万字的丰富容量剧本，记录了你们的动人故事！偶像们正式从校园走向社会，在成长和蜕变的过程中，充满了各种疑惑、踌躇、欢笑和泪水。在泪水中成长，在欢笑中进步，每天都有不同的故事在合唱广场上演。

《偶像梦幻祭2》公测定档，11月27日不见不散 业内 第4张


顶级声优献声 满足你的耳朵

绿川光、梶裕贵、柿原彻也、森久保祥太郎、前野智昭等四十多位顶级声优，为小偶像们倾情献声。魅惑、可爱、元气、磁性……多种魅力声线宠爱你的耳朵，为你带来顶级的听觉盛宴！


定制专属偶像日常 让你置身偶像生活

作为制作人，你可以为偶像们定制专属日常。《偶像梦幻祭2》中有丰富的主题套装供玩家装饰。你可以在偶像事务所里布置各种各样的家具，还能解锁超多超可爱的偶像特殊家具配套行为！海滩刨冰摊吃美味刨冰，温馨卧室带着毛茸茸眼罩打呼……小偶像们的偶像生活，就这样毫无保留地展现在你的眼前！

《偶像梦幻祭2》公测正式定档11月27日11:00，立刻成为制作人，见证四十九位新星在这个舞台冉冉升起的奇迹！


【关于《偶像梦幻祭2》】

《偶像梦幻祭2》是乐元素出品的全新音乐学员Live演出手游，现已开启全平台预约！

官网：https://es2.happyelements.com/

预约：https://es2.happyelements.com/register

官方微博：偶像梦幻祭2

官方微信：偶像梦幻祭2

QQ小程序：QQ搜索小程序“偶像梦幻祭2”，建议登录并在个人中心编辑绑定qq号和手机号，以便后续相关信息通知。

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论