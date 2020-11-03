《偶像梦幻祭2》公测定档，11月27日不见不散

《偶像梦幻祭2》公测正式定档11月27日11:00，四十九位新星将在这个舞台冉冉升起，期待着你成为制作人，见证此刻的奇迹！当舞台序幕拉开，前奏响起，梦之咲全员重新出发，一起来见证“偶像们的一切”吧。





《偶像梦幻祭2》是一款全方位沉浸式偶像养成音乐手游，其是基于偶像梦幻祭IP世界观下的重磅续作，梦之咲全员重新出发，49位风格各异的美少年组成14个高颜值组合满足不同玩家需求，匠心独运的3D音乐画面，名家剧作的精彩游戏剧情，超豪华声优阵容演绎，近距离感受偶像的点点滴滴，充分的全方位展示“偶像们的一切”，带来与众不同的沉浸式体验！





《偶像梦幻祭2》公测定档11月27日

偶像梦幻祭系列的男子虚拟偶像团体深受粉丝们的喜爱，被粉丝誉为可以满足你一切需要的魔法团体。基于偶像梦幻祭IP世界观下的续作，偶像养成音乐手游《偶像梦幻祭2》还未发布就受到了粉丝们的期待，在官网目前已有近百万人预约注册！而在各大社交平台，《偶像梦幻祭2》相关话题热度经久不衰，足以看出粉丝们对《偶像梦幻祭2》正式公测的期待！

不负广大制作人们的支持，《偶像梦幻祭2》公测正式定档11月27日11:00！在不久前刚结束的预演测试中，官方也收集到了制作人们热情的建议和意见，对版本进行优化调整和升级。在公测版本，小偶像们将以更好的面貌迎接各位制作人的到来，请各位制作人们期待！





微博分享有礼 全员OP MV公开

为了答谢一直以来广大制作人们的支持，官方也为制作人们准备了公测福利！OP「BRAND NEW STARS!!」全员版MV首次公开！49位偶像同台，奏响不可思议的魔法乐章，华丽的3D MV，让偶像们的一颦一笑都如此真实、充满魅力！

除了OP MV公开，还有各种好礼相送。转发官方活动微博，11月8日将抽取5位制作人送上【1127元红包】，10位送上【周边大礼包】。制作人们立刻参与起来吧！





超真实的3D LIVE 绽放偶像光彩

和前作相比，《偶像梦幻祭2》升级了全新3D模式，制作人们可以享受豪华的3D MV表现和个性十足的偶像们带来的演唱会。你可以自由地设置C位和其他表演成员，给偶像换装搭配，欣赏自己pick的偶像带来的专属SPP表演。他的专属表演，只为你展现，独一无二的偶像光彩就在此刻绽放！





制作人们将以超真实3D角色的演唱会场景为背景，体验节奏音游。四种难度供你选择，无论你是手残还是音游高手，都能找到适合你的节拍。随着音乐节奏轻轻点击屏幕，就能为偶像们的舞蹈应援！





欢笑交织泪水 展现动人羁绊

《偶像梦幻祭2》的剧情承接前作的剧情，由知名轻小说家日日日主笔。超过百万字的丰富容量剧本，记录了你们的动人故事！偶像们正式从校园走向社会，在成长和蜕变的过程中，充满了各种疑惑、踌躇、欢笑和泪水。在泪水中成长，在欢笑中进步，每天都有不同的故事在合唱广场上演。





顶级声优献声 满足你的耳朵

绿川光、梶裕贵、柿原彻也、森久保祥太郎、前野智昭等四十多位顶级声优，为小偶像们倾情献声。魅惑、可爱、元气、磁性……多种魅力声线宠爱你的耳朵，为你带来顶级的听觉盛宴！





定制专属偶像日常 让你置身偶像生活

作为制作人，你可以为偶像们定制专属日常。《偶像梦幻祭2》中有丰富的主题套装供玩家装饰。你可以在偶像事务所里布置各种各样的家具，还能解锁超多超可爱的偶像特殊家具配套行为！海滩刨冰摊吃美味刨冰，温馨卧室带着毛茸茸眼罩打呼……小偶像们的偶像生活，就这样毫无保留地展现在你的眼前！

《偶像梦幻祭2》公测正式定档11月27日11:00，立刻成为制作人，见证四十九位新星在这个舞台冉冉升起的奇迹！





【关于《偶像梦幻祭2》】

《偶像梦幻祭2》是乐元素出品的全新音乐学员Live演出手游，现已开启全平台预约！

官网：https://es2.happyelements.com/

预约：https://es2.happyelements.com/register

官方微博：偶像梦幻祭2

官方微信：偶像梦幻祭2

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