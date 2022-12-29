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“苹”安喜乐 花王暖心助力开启新年“喜”事

业内 狼小狼 2022年12月29日 19:02

 

年末悄然而至，大街小巷那一抹抹红，洋溢着即将到来的新年的气氛，这也是辞旧迎新，点亮新一年希望的时刻。

新年新气象，“花王洁霸”与新品推荐官阿喜Angie携手，“净”享开启新年“洗”事；花王美舒律缤纷莓果香型，则以红色苹果祈愿平安，在凛冬中为你带来温暖舒适的呵护与美好祝愿，红红火火开启新年“喜”事。


花王洁霸携手新品推荐官阿喜Angie “净”享开启新年“洗”事

元宇宙少女阿喜Angie是近来社交媒体上爆红的“治愈系”虚拟偶像，她有着邻家女孩般自然清新的出尘气质，可爱外貌兼具亲和力的她在短视频App上赢得了一众年轻迷友。自2020年开通抖音账号以来，抖音总播放量高达5374万。阿喜与大家分享卷刘海做头发、嚼苹果、惬意地站在海边吹风、戴着小黄帽去草丛摄影等，她记录分享着平常生活中清新“疗愈”的点滴。随着新年将至，“花王洁霸”推出阿喜IP合作“洁霸浓缩除菌抑味洗衣液”礼盒，阿喜化身为“花王洁霸”新品推荐官，兜底你的日常小烦恼，一同陪你开启新年“洗”事。

“苹”安喜乐 花王暖心助力开启新年“喜”事 业内 第1张

“花王洁霸”重磅推出的新品“洁霸浓缩除菌抑味洗衣液”，作为一款专门针对现代人需求所研发的浓缩洗衣液产品，净味、浓缩是其突出的两大特点来解决洗衣过程中的烦恼，做细心呵护你的安心陪伴，就像现身礼盒外包装上面朝阳光的阿喜一般，为你带来宁静祥和的气息。“洁霸浓缩除菌抑味洗衣液”选用全新手持泵式包装，弯曲的手柄更加便于收纳和使用；巧心泵头设计，使人可以单手操作，轻松一泵便能精准把控用量。其采用浓缩配方的洗衣液不仅用量少易漂洗，提升洗净力的同时还可以减少水资源的使用；不仅可以有效除渍，还能去汗味、霉味，抑制阴干味。即使遇上冬季多雨潮湿时室内晾衣或者隔夜晾晒的情况，清新的草本香气仍能萦绕长达24小时*，让你在阵阵芬芳中“喜”迎新的一年。（*基于规定实验条件下的检测结果。）

“苹”安喜乐 花王暖心助力开启新年“喜”事 业内 第2张

“花王洁霸浓缩除菌抑味洗衣液”礼盒


花王美舒律与美好祝愿并行 红红火火开启新年“喜”事

新年洋溢着喜庆，红色是喜庆的经典代表色，在生活的各个角落烘托着温暖喜庆的“元旦”节日氛围，苹果有着祈愿平安的寓意。值此佳节将至之时，“花王美舒律”12月上市的“花王美舒律蒸汽眼罩缤纷莓果香型”，红苹果等多种水果缤纷的色彩营造浓郁温馨的氛围，同时借由苹果的谐音好寓意，祈愿来年“苹”安喜乐。

“苹”安喜乐 花王暖心助力开启新年“喜”事 业内 第3张

“花王美舒律蒸汽眼罩缤纷莓果香型”根据日本花王技术开发，约40℃*的微细温润蒸汽，温热感可持续约20分钟*。其内表面双层设计，独特的双层构造无纺布在蒸汽充盈状态下的厚度大约是旧款的2倍*，发热面积是之前的1.4倍*，肤感柔滑细腻，轻盈蓬松更加贴合。基于表面材蓬松新技术，在使用过程中蒸汽可以更加均匀地释出，同时帮助眼罩更加柔软且紧密地贴合双眼，遮光度也得到了提升。（*数据来源于日本花王研究中心）

此次上市的缤纷莓果香型，前调是由苹果、青苹果、蔓越莓、树莓等混合而成的淡淡香甜果香，中调渐变为莓果和绿叶，带来果香和绿叶香调的气息，与多款果香的酸甜气息相调和的青绿嗅感，后调则转变为木质香和龙涎香。整个过程香气层次渐变清晰，甜美的果香让人心情舒缓、安适。特别在持续紧盯手机或长时间追剧及电脑工作与学习后，让疲惫的双眼享受蒸汽浴，带来梦般沉浸式体验。

贴心的挂耳系带，即使是不同姿势，均能舒适贴合双眼，在睡眠时亦可安心使用。即拆即用，方便快捷，也能保持眼部卫生。花王希望每一位消费者都能保持良好的身心状态，“苹”安喜乐的气息相伴，让假日增添一份甜美“喜”气。

在一片温馨喜庆的节日氛围里，唤醒凛冬的温情与暖意，花王暖心助力开启新年“喜”事，祝愿大家岁岁“苹”安，年年“洗”庆。

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