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ヨルシカ（Yorushika） 担任电视动画《葬送的芙莉莲》新OP！

业内 狼小狼 2023年12月28日 11:20

Yorushika (ヨルシカ、可译作夜鹿）担任电视动画《葬送的芙莉莲》新一期的开场主题曲！1月5日新曲《晴る》（可译作晴朗）将会发布！

随着第二季的播出开始，电视动画《葬送的芙莉莲》的开场主题曲决定为ヨルシカ（Yorushika）的新曲《晴る》。《晴る》是一首描绘眼前明媚景色的歌曲，与传统的夜晚形象截然不同，带有晴空般的清新感，该新曲将于1月5日发布。

ヨルシカ（Yorushika） 担任电视动画《葬送的芙莉莲》新OP！ 业内 第1张

《葬送的芙莉莲》是由山田钟人（原作）和阿部司（作画）创作的同名漫画改编的电视动画，连载于《周刊少年Sunday》。该作讲述了击败魔王后勇者们的后续故事，是一部“后日谈奇幻”作品。讲述了活了千年以上的魔法师精灵芙莉莲，在勇者去世后的世界中，与新伙伴们一起展开新冒险的故事。该作品获得了“2021年漫画大奖”的大奖，并且漫画总销量已超过1700万册。

ヨルシカ（Yorushika） 担任电视动画《葬送的芙莉莲》新OP！ 业内 第2张

电视动画自2023年9月29日起在日本电视台系列的“金曜roadshow”以首播两小时特别节目的形式开始播出。每周五晚上11:00在日本电视台系列全国30个电视台网络的“FRIDAY ANIME NIGHT”定期播出。

关于新曲《晴る》，ヨルシカ（Yorushika）的n-buna发表评论表示：“这首曲子是关于晴朗的。准确来说，是从不晴朗的状态中渴望晴朗的歌。希望这首曲子能为芙莉莲的世界和他们的旅程增添色彩。”。

另外，在YouTube的TOHO animation频道上公开了《葬送的芙莉莲》【一级魔法师考试篇】的PV，在此可以听到《晴る》的一部分，建议大家去看一看。

【n-buna的 评论】

看着逐渐晴朗的天空，我常常会想到刮刮卡。用硬币刮开银色部分，显示出图案的游戏。被晴朗挤出，逐渐被刮去的云，就像硬币边缘堆起的银色碎片。银色的面积逐渐减少，如果运气好的话，最后可以看到太阳。这首曲子是关于晴朗的。准确来说，是从不晴朗的状态中渴望晴朗的歌。希望这首曲子能为芙莉莲的世界和他们的旅程增添色彩。

◎Apple Music Pre-add、Spotify Pre-save连接：

https://yorushika.lnk.to/sunny

ヨルシカ（Yorushika） 官方账号

ヨルシカ（Yorushika）官方主页：http://yorushika.com/

ヨルシカ（Yorushika） / n-buna YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCRIgIJQWuBJ0Cv_VlU3USNA

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