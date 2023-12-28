ヨルシカ（Yorushika） 担任电视动画《葬送的芙莉莲》新OP！

双品牌战略驱动下,优酷少儿持续引领产业发展趋势,于近期再次斩获行业奖项——中国IP BANK奖。中国IP BANK奖是灵狮集团深耕文化产业领域二十年以来,融合ACG产业、影视传媒产业打造的首个国内外实现多产业融合跨界的文化创意类奖项,是动画产业发展趋势的重要风向标。

双品牌战略成就超强内容片单,少儿内容赛道迎来超级爆发

随着“优酷少儿+小小优酷”双品牌战略布局渐深,优酷少儿在内容端不断为市场带来新的惊喜,逐步实现由内容平台到产业多元化的战略升级。iABC展活动现场,阿里集团优酷少儿事业部国内版权采购及制作中心负责人张薇玉发布优酷少儿内容片单,并表示优酷少儿将通过动画、真人、大电影三大赛道的并线发展,以及女生剧场、恐龙剧场、热血剧场、爆笑剧场、汽车剧场五大剧场的全面升级,持续打造厂牌IP,长期输出优质内容形成精品少儿内容库,为少儿群体开拓视野打开成长触角。

优酷少儿现场发布片单显示,众多精彩少儿作品即将登录平台。汇集恐龙、战队、汽车、冒险等全球儿童节目热门题材的《暴风恐龙战队》、知名儿童动画IP《迷你特工队》首部动画+真人特摄正剧作品《迷你特工队之游戏宇宙》、优酷少儿与《汪汪队》创作团队加拿大工作室Guru Studio联合出品的优质少儿动画《小真与彩虹王国》等一系列优质作品即将更新上线。精彩多样的片单内容持续丰富优酷少儿的平台内容库,也为整个在线少儿内容市场提供源源不断的亮眼佳作。

近年来,二孩政策、双减政策的实施推动了市场对少儿在线内容的需求增长,少儿市场前景广阔,具备极大开拓空间。艾瑞咨询在《中国在线视频少儿内容生态价值白皮书》中提到:“整体市场环境正在加速中国少儿在线视频内容的精耕细作与产业升级。”在此背景下,优酷少儿作为少儿频道及内容播放平台品牌,正以精品化、IP化、赛道多元化的内容深耕服务用户,并不断以优质的内容作品扩容赛道,引领产业进入爆发前夜。

内容+运营+市场三重创新,优质IP再获行业认可

优质内容+精细化运营+市场创新孵化的多重升级,是优酷少儿在全球少儿市场开疆辟土的利剑。立足本土,放眼全球,优酷少儿协同全球顶尖团队打造优质内容作品,在海内外全球市场同步发行,利用全球资源有效加强作品传播力,使各IP作品快速获得行业与市场认可。

在最新公布的第四届中国IP BANK奖获奖榜单上,《小狼乐宾》、《缇娜托尼》、《大脚丫恐龙家族》、《蕃尼看世界》、《蕃尼探长城》分别在灵狮中国IP BANK奖评选中获得:十佳动画系列片、十佳商业授权项目、十佳数字藏品、组委会年度特别推荐奖。

作为国内最早专注于IP创投及文化产业平台建设和产业空间专业运营服务商,灵狮集团具有丰富的影视及相关后台资源,优酷少儿多款IP作品的获奖,既是对作品内容的直接肯定,也为后续优酷少儿各个热门IP的持续商业化运营带来正向赋能作用。

作为中国IP BANK奖十佳动画系列片,《小狼乐宾》是优酷少儿与法国奥斯卡提名工作室Xilam联合出品的少儿动画。聪明的小狼乐宾漂洋过海带领全球少儿观众一同穿越5大文化背景,沉浸式游历冒险,在探索中锻炼思辨能力,拓展孩子的国际视野,树立积极正面的世界观价值观。在优酷少儿平台加持下《小狼乐宾》上线初期就获得全球关注,动画播出后更是成为业内标杆性作品,在海内外均获得行业高价值认可。

2022年11月23日《小狼乐宾》特邀参加2022 MIP-China作为行业国际合制标杆项目分享。MIP China是MIPTV/MIPCOM戛纳电视节在中国杭州举办的活动,旨在为参会的国内外影视制作公司、播放平台打造一个影视内容合作、研发、交流的平台,助力双方在电视剧、动画、纪录片、节目模式、电影等领域建立合作伙伴关系。细数成果,《小狼乐宾》获灵狮奖项的同时,也已获上海电视节白玉兰最佳动画片/最佳动画剧本双提名奖、2021国家广电年度中外合拍扶持项目(唯一一部网络平台合拍出品动画片)、2021 Pulcinella Award 最佳学龄前动画片奖(欧洲)、厦门国际动漫节“金海豚奖”最佳动画片银奖。

可见《小狼乐宾》的内容创意及制作水准在国际上是很超前的,也极具创新意义,开拓了一种全新的儿童动画呈现模式。

依托亚洲一线制作团队打造的《杰力豆》,来自于优酷少儿对95后人群的诉求洞察和嗨点锁定。《杰力豆》在平台上线后,优酷少儿为这一作品不断进行多方联动赋能,以衍生+联名动作,持续推热《杰力豆》的全网影响力。线下IP主题潮流展、跨界合作联名IP衍生品、音乐节破界深度互动二次元IP,产业化、系列化的跨界营销事件成就《杰力豆》多个跨界出圈“名场面”。

全网累计播放量50亿+的《缇娜托尼》是优酷少儿联合俄罗斯瑞奇集团出品的2-6岁幼儿启蒙动画,作为中俄文化交流优秀成果,以具有国际化的视野内容打开中国少儿市场。诞生四年已播两季系列剧,一季短剧,而11月刚上线的第三季《缇娜托尼》也将延续前作社交属性,在内容端以全新解锁的生动场景唤醒并培养孩子的社交能力。

内容创新之余,优酷少儿积极探索IP价值内核,为旗下热门IP《大脚丫恐龙家族》引入当下最为火爆的“元宇宙”概念,将数字藏品与动画内容结合,成功拿下中国IP BANK奖“十佳数字藏品”称号。

随着2021年兴起的原宇宙概念炒热逐渐降温,产业得以沉心静气,专注于实用技术的突破,2022iABC特邀优酷少儿探讨如何用元宇宙为载体锤炼国漫IP,赋能国漫创新。现场讲到,优酷少儿将DAO融入在了游戏体验的环节之中,在初入大脚元宇宙时,便划分为不同家族阵营,从而培养对角色的认同感,增加DAO社区的趣味性,大脚元宇宙增加了游戏体验和社交属性,建立以IP为主的元宇宙。

由于前期较为成熟的预热策划,节目上线后热播期热度冲破8000+,带动了6万份数字藏品的售罄.。项目在新媒体渠道、私域社群进行密集的宣推动作,并和节目开播同步进行数字藏品发售倒计时宣推,深度结合数字藏品与动画节目,让动画IP声量及热度有效拉动数字藏品的传播,反哺动画并提升IP的市场认知,也实现了探寻数字藏品业务,以少儿业务为出发点,以动画IP为内容载体的初心。

优酷少儿发布内容片单，助力少儿动漫迎来黄金发展期