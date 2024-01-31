Hi, 请登录

最强领域展开！《咒术回战》x CASETiFY联名系列限量发布

业内 狼小狼 2024年01月31日 18:22

中国上海(2024年1月31日)—— 今日,国际潮流生活方式品牌CASETiFY携手日本超人气热血动画《咒术回战》正式推出首个联名系列,将天才咒术师们全员集结于CASETiFY潮流配件中,展开最强领域,点燃激情瞬间,共同重温那些温暖又热血的时刻。《咒术回战》 x CASETiFY 联名系列将于1月31日 正式发售,喜欢该系列的粉丝朋友可前往品牌官网 www.CASETiFY.cn进行加购。

最强领域展开！《咒术回战》x CASETiFY联名系列限量发布 业内 第1张

热血集结,为降伏隐藏于世间的祸源“诅咒”而不断前进!跟随CASETiFY 降临咒术世界,与喜爱的咒术师们并肩作战,展开最强领域压制,降伏“诅咒”守护人间。《咒术回战》 x CASETiFY 联名系列将极具代表性的动漫角色与经典场景融入CASETiFY潮流配件设计中,包括虎杖悠仁、两面宿傩等备受喜爱的人物形象以及以诅咒封印、狱门疆等为主题的场景再现,身临其境感受激情燃爆的热血世界!此外,该联名系列还将推出一款特殊变色设计的iPhone保护壳,轻轻一按,将诅咒能量转化为热能,瞬间转化为深紫色,注入咒术之力!

最强领域展开！《咒术回战》x CASETiFY联名系列限量发布 业内 第2张

《咒术回战》x CASETiFY 联名系列适配iPhone及Samsung Galaxy系列保护壳(包括iPhone15及Galaxy S24系列)iPad保护壳、AirPods保护壳、以及Apple Pencil保护壳等相关科技配件。凡选购《咒术回战》 x CASETiFY 联名系列手机壳即可获取限量珍藏版卡片一张,卡上的角色稀有程度各不相同,包括虎杖悠仁、伏黑惠、钉崎野蔷薇、五条悟、七海建人和两面宿傩等。该系列的所有产品零售价在 289-989元人民币。

最强领域展开！《咒术回战》x CASETiFY联名系列限量发布 业内 第3张

《咒术回战》x CASETiFY 联名系列将于1月31日 在品牌官网www.CASETiFY.cn、天猫官方旗舰店、小红书旗舰店、微信小程序以及线下门店同步发售。想要了解有关该系列的更多信息,请访问CASETiFY品牌官方微博或小红书账号,购买请参考品牌线上官网 www.CASETiFY.cn 及 CASETiFY天猫官方旗舰店,或到线下门店进行购买。


关于CASETiFY


CASETiFY是一个DTC (Direct To Consumer 直接面向消费者) 的生活方式品牌,以个性化、定制化电子配件为核心卖点,同时积极致力于可持续发展活动。CASETiFY长期与艺术、时尚以及其他各界的品牌和名人开展一系列的合作,始终吸引着全世界的关注。CASETiFY使用最优质的材料和最前沿的设计,不仅创造了丰富多元的科技配件产品供消费者选择,同时也具有高度的原创性。CASETiFY是一个艺术孵化器、品牌设计工作室,亦是其客户在国际重要慈善活动和社会事业上的合作伙伴。欲了解更多信息,请访问www.CASETiFY.cn。

相关推荐

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论