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神秘预告｜宁美电竞女神联盟超燃集结，引爆双11电竞魂！

业内 狼小狼 2020年11月05日 16:45

玩转跨界合作，激活泛娱乐精神。这个双11，宁美再次重磅出击，整合电竞资源搞大事，宁美此次召集电竞圈六名女神，为所有玩家带来多部超燃的女神“大片”！


宁美漫威正版授权电竞战机，将同诸位电竞女神碰撞出不一样的花火，激发出女神们的超燃电竞战力。本次六位电竞女神的集结，是不同游戏联盟中女神代表的首次集结，也是主机圈和电竞圈首次将六位女神作为一个联盟集结在一起。由此也可见宁美在电竞及泛娱乐行业的号召力和影响力，行业内首个电竞女神联盟已集结完毕，宁美漫威正版电竞主机也已整装待发，一起来享受这场双11电竞盛宴吧！


“宁美电竞女神联盟”超燃来袭！


游戏遇上强敌打不过？错送人头惨被喷？团战关键时刻缺少BUFF加持？游戏时，总有那么一个瞬间、那么一个时刻，让你束手无策！当漫威超能加持时，你知道会发生什么吗？拒绝一成不变，好装备助你超能！

神秘预告｜宁美电竞女神联盟超燃集结，引爆双11电竞魂！ 业内 第1张

她，是电竞圈舞蹈女神，激发超能后，她竟拥有“雷神”之力，一锤锤爆敌军。


她，钟爱DOTA2，被粉丝们亲切的称为“腿皇”，她会怎样破解封印，使出混沌魔法呢？


她，带有女神玄学体质，靠勇气与智慧带领队友们冲冲冲，她将怎样使用高超的格斗技能，大杀四方呢？


她，拥有“女神的电竞椅”，总是让粉丝们心生向往，她将如何吸收宇宙的能量，穿越在各个星球之间呢？


她，是宅男女神，不2还有点辣，直播间的她性感又呆萌，她会如何穿梭在楼宇之间，飞檐走壁呢？


她，是LPL主持之一，年纪不大却被称为“阿姨”，她会如何化身高级特工，与敌人来一场激烈的近身格斗呢？


6位电竞女神将在11月5日-10日陆续登场，她们将如何变身漫威超级英雄，引燃电竞之魂呢？我们一起拭目以待吧！


漫威正版授权主机BUFF加持！


宁美漫威正版授权主机霸气来袭，助力玩家即刻超能！双11期间，宁美为玩家们带来了宁美-魂-GI5 Ⅱ “钢铁侠”定制版主机、宁美-魂-GI6 Ⅲ “毒液蜘蛛侠”定制版主机、宁美-魂-GD12 “钢铁侠”定制版主机以及漫威定制“毒液蜘蛛侠”、“钢铁侠”键鼠套装，让玩家瞬间漫威超能力加持，所向披靡！

神秘预告｜宁美电竞女神联盟超燃集结，引爆双11电竞魂！ 业内 第2张

宁美-魂-GI5 Ⅱ “钢铁侠”定制版主机，在外观的打造上运用了众多的钢铁侠元素。正面印制了金色的钢铁侠面甲图案和“I AM IRON MAN”的字样，右侧面板印制了超酷的战甲装备，搭配全测透机箱，威风凛凛，让玩家的游戏战无不胜！



宁美-魂-GI6 Ⅲ “毒液蜘蛛侠”定制版主机，外部纹理采用了毒液蜘蛛侠的皮肤和蛛网的设计，流线型的线条切割十分具有肌肉感。正面上半部分和右侧面都印制了毒液蜘蛛侠的经典图案，形象而又霸气。你愿意成为毒液的新宿主，变身超级英雄，为荣耀而战吗？



宁美-魂-GD12 “钢铁侠”定制版主机，正面精巧的反应堆设计炫酷十足，侧面工业与科技风相结合设计风格，尽显铠甲巧夺天工之势，搭配切合主题的全侧透钢化玻璃，加印A标精心设计，瞬间让你化身复仇者联盟的一员！



十年宁美，玩转双11！


年轻范儿，有姿态！作为电脑行业的颠覆者和革新者，宁美深耕行业十年，在创新产品的同时，不断沉淀电竞文化，激活电竞精神，同时紧密衔接年轻消费群体，布局泛娱乐生态圈，拉近与玩家的距离。



历年双11，宁美都不断更新多样化的互动玩法，加深消费者对宁美品牌与产品的印象。成立宁美产品体验团，签约英雄联盟官方主持人余霜、DOTA2明星女解说Ams等电竞大咖；赞助LPL新星战队ESTAR英雄联盟战队等职业电竞队伍；携手《老炮儿联盟》与管泽元、娃娃、米勒共同为英雄联盟全球总决赛打CALL；邀请湖南卫视知名主持人沈梦辰、香港知名女演员周秀娜等明星为宁美双11电竞狂欢秀助阵……



今年双11，不仅有B站影视区、游戏区多名头部UP主为宁美漫威正版授权主机种草，还有电竞领域的女神们变身漫威英雄，成立“宁美电竞女神联盟”为宁美助力，开启不一样的英雄世界。

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