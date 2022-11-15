抖音直播首秀超170万人次观看，虚拟偶像星瞳新歌宣传会完美收官

11月12日，虚拟偶像星瞳携新专辑《星·引力（X-travity）》空降抖音直播间，首场直播全场看播人次超170万，总曝光超过1000万。期间，星瞳为直播间粉丝实力演绎新专辑中的精彩歌曲选段，并与虚拟主播金桔2049、许安一、蕾莎，真人主播可乐加奶粉、梅梅小憨憨、艾瑞吧弟连麦PK，上演星瞳神级接梗、星瞳硬核RAP等直播名场面。多重活动玩法吸引了抖音站内二次元用户强势围观，无数网友看后纷纷直呼“瞳饱太可爱了”。



据悉，在大热虚拟偶像星瞳开启抖音直播前，已有花小楼、平头哥、伊拾七等众多虚拟主播入驻抖音平台，其中金桔2049、许安一等更具抖音特色的超写实虚拟主播已然成为行业关注热点。此外，各大虚拟IP、公会的涌入也让抖音虚拟直播生态更加繁荣。为持续助力虚拟主播发展，同时也让更加优质的内容被用户看到，一方面，抖音通过定制虚拟开播工具、虚拟直播繁星计划等扶持政策，帮助主播实现能力高速跃迁；另一方面，抖音通过短视频话题挑战赛、直播连麦PK互动等特色玩法，助力虚拟直播活动声势爆发。



直播间化为梦幻打歌舞台，星瞳挑战抖音特色玩法掀起站内热潮



入乡随俗，星瞳将抖音作为新歌宣发重要阵地后，发挥抖音直播与短视频站内特色玩法优势，在直播前四天开启#星瞳撒娇舞 挑战赛，邀请用户打卡同款舞蹈，为新歌宣传会预热，加之许安一、梅梅小憨憨等站内原生主播接力挑战助阵，截至11月12日晚8点，该挑战赛话题下的视频播放量超180万次，吸引众多用户参与挑战，为后续直播声量爆发打下良好基础，充分调动用户互动积极性。



在直播当日，星瞳尝试连麦PK玩法，与金桔2049、许安一、蕾莎、可乐加奶粉、梅梅小憨憨、艾瑞吧弟一众抖音站内主播连麦互动。在完成了和金桔2049牛刀小试的PK赛后，星瞳渐入佳境，释放喜剧人天赋，不仅联动金桔2049、可乐加奶粉重现《甄嬛传》名场面、还亲身教学带蕾莎解锁RAP新技能，直播间热梗不断。



此外，星瞳为粉丝介绍新专辑概念，带来《星·引力（X-travity）》专辑中不同风格的舞蹈才艺表演，时而酷炫帅气，时而复古俏皮，将直播间瞬间化为梦幻打歌舞台。互动间隙，星瞳还不忘宠粉，提醒粉丝开福袋领取专属福利。直播进入尾声时，星瞳回到个人直播间开启“有求必应10分钟”问答模式，与粉丝聊天互动，带来直播最后一场表演《Last Feeling》，再度拉近与抖音用户的距离，有效增强粉丝粘性。



优质虚拟直播内容激发用户兴趣，抖音成二次元文化聚集地



星瞳新歌宣传会取得亮眼成绩的背后，离不开抖音平台的助力。抖音拥有3.6亿二次元短视频消费用户，强大的用户基础与丰富多元的内容生态能够良好地承接二次元文化。目前，抖音站内伊拾七、茶啊二中等动漫账号转型成功且已具备矩阵化趋势，传统2D二次元画风虚拟主播更是遍地开花、各种“企划”层出不穷。与此同时，许多虚拟偶像公会发现抖音虚拟直播赛道的商业机会，纷纷入驻抖音平台巩固二次元基本盘，寻求内容破圈与变现机会。多方势力汇聚成更加丰富的抖音生态，抖音因此为喜欢二次元的用户提供了更多内容消费选择。更重要的是，抖音远不只有二次元，其多元生态更是为传统二次元主播增加了扩展受众、突破粉丝圈层的机会，为IP泛化和商业拓展增加了砝码。



为助力更多虚拟主播涌现，抖音推出自研虚拟开播工具，让用户不露脸也可以直播，通过虚拟形象模块功能助其探索虚拟形象直播玩法，从而降低虚拟直播开播门槛，鼓励用户卸下包袱，勇敢开播。此外，抖音开设系列虚拟主播专属扶持计划，挖掘更多虚拟直播优质内容，全方位赋能虚拟人。在虚拟直播繁星计划中，抖音开放亿级曝光流量倾斜，百亿现金补贴扶持，并提供直播技术与直播资源支持，促进创作者在粉丝增长、营收变现以及IP影响力多方面能力提升。



现在，越来越多行业头部虚拟偶像、知名IP正涌入抖音平台，无论是企业势、个人势，还是动漫IP转型、声优转型，各种虚拟主播路线都能在抖音生态迎来可期的发展前景。他们在抖音表现出超强的变现能力，与平台一起开拓虚拟直播行业赛道新可能。未来将有更多具有行业影响力的虚拟IP进入抖音，抖音也将重新塑造一批平台原生、引领行业的头部虚拟主播，为用户带来更多优质内容。 （编辑：罗宇生）