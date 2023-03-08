《环形战争》新版本内容全面升级,过硬质量引战棋区UP集体“真香”!

作为一款品质过硬的硬核战棋手游,《环形战争》上线之初却经历了一波令人遗憾的玩家退坑潮。不过,随着官方持续更新,如今游戏的瑕疵基本都得到了全方位解决,游戏口碑也日趋回暖,又引发了大批群玩家的集体回坑。

特别是3月8日官方发布的质量极高的新版本,让许多战棋区UP主纷纷在3月7日强势回归占坑,上演了一出集体“真香”的盛大戏码。

战棋区UP“真香”现场,过硬品质引回坑浪潮

早在22年9月游戏上线之初,《环形战争》就以极佳的画面表现,以及硬核的世界观玩法,吸引到了一大批战棋类游戏爱好者。

可惜的是,刚上线的版本,因为一些BUG和机型适配之类的小问题,引起了部分玩家的不满,以及退坑。

随后,官方认真吸取玩家意见,持续对游戏进行修复更新,很快优化解决掉了大部分BUG与不合理机制。随着瑕疵的消失,《环形战争》过硬的品质再次被玩家所注意到,口碑迅速回升,社交平台的好评声量也日趋增强。

到了今年3月,游戏迎来了玩家的大量回坑。特别是各视频平台的战棋区UP,基本都在3月7日版本更新前夜,重启了对《环形战争》的试玩。据部分UP介绍,3月8日的新版本内容丰富,升级巨大,是个最适合入坑的版本。因此,嗅觉灵敏的他们,才会集体提前回坑占位,呈现出了集体“真香”的盛况。

定制活动福利先行,这是最好的入坑版本

为了满足大量的回坑玩家,官方在3月8日的新版本里开放了新服“威格尔”,让新老玩家都能站到平等起跑线上,“从新”开启一段中世纪战略冒险之旅。

而福利方面,新版本也是力度惊人。玩家只要上线参与7日活动,就能无门槛获得大量道具与材料,以及最高可获得两名人气传奇列席者【玟迪】与【芙丽达】。

此外,新服还推出了定制开服活动,玩家在探索大陆与书库等区域后,完成探索世界成就即可领取传奇佣兵。或者参与版本专属的逸灵塔与矿洞爬塔挑战,更能获得大量的战利品奖励。

全新内容功能升级,精致战棋探索迷幻世界

内容与玩法功能上,新版本也做出了力度可观的更新与迭代。

新登陆的猛男控场传奇佣兵——氏族酋帅【阿里耶】,霸气加入了战场,搅动棋盘风云。

在【阿里耶】的故事里,为了帮助部族取得定居权,他与族人一起毅然加入了伊斯莱特与诺图瓦的战争之中。残酷的战场之上,初尝胜利的【阿里耶】,迎来了小队险被歼灭的残酷命运,随后又被死对头营救,受尽了嘲弄。

成为族群笑柄的【阿里耶】,失落黯然之下,开始在无人的深夜里,将心中苦闷,诉诸某个伟大存在的使者。随着心中的聚念之种开始萌发,【阿里耶】也终将舍弃人形,化身浸化形态,追逐那引人堕落的禁忌力量。

玩法上,新版本中还更新了【幽邃难度】高难副本,提升游戏内容密度,为战局带来更高要求的策略挑战。新加入的多种全新克苏鲁怪物,以及明显提升的困难本收益,也必定能让入坑和回坑玩家满意畅玩。

完成挑战后,团长们将拿到驻念之环,并可前往古拉维尔祝祷场兑换稀有材料和神秘奖励。尝试在幽邃难度击败列席Boss,再次获取强者们掉落的记忆。前往纳特列沃兑换列席专属藏品!

暗黑中世纪克苏鲁战棋,硬核玩法酷炫设定不容错过

作为一款充满特色的中世纪骑士题材暗黑风战棋手游,《环形战争》中加入了神秘、诡异的克苏鲁元素。基于这一世界观,游戏开发出了棋子浸化变身的酷炫设定。

在游戏中,玩家操作的佣兵浸染值突破一定阈值后,将会舍弃人形,变化成为更强大也更疯狂的浸化形态,为战场带去更多变局。

《环形战争》的玩法非常硬核有深度,玩家需要在地形棋盘上调度棋子,一定回合内极限完成任务目标。在战斗的时候,还需要考虑复杂有趣的兵种克制搭配、天气元素影响、地形陷阱限制等要素,可谓是顶级智斗,脑力拉满。

在精致的棋盘上,探索《环形战争》大世界中的迷幻大陆,精彩震撼的旅程不容错过!强烈推荐大家抓住这次版本机遇,下载体验这款品质过硬的硬派战棋!

下载链接:《环形战争》手游官网-火爆上线 (indragame.com)