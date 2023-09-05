明日热爱 战意补完！ROG x EVA联名新品全网开售

梦幻电竞联动，战力一览无余！2023年9月5日20时，ROG×EVANGELION全套限定新品震撼开售！ROG x EVA限定战力产品包括主板、显卡、机箱、电源、散热器、电竞显示器、外设等联名产品，结合经典IP新世纪福音战士EVA2号机与驾驶者明日香的形象特色，重磅设计出品，高度还原了2号机与驾驶者明日香的形象，唤醒了电竞玩家们的二次元灵魂！信仰实力，热烈开卖！

ROG MAXIMUS Z790 HERO 新世纪福音战士丨限量版主板

ROG MAXIMUS Z790 HERO 新世纪福音战士丨限量版主板自9月1日全网预约后备受关注，短时间预约近5000人。锁定9月5日晚20时，华硕商城、京东、天猫、B站会员购等平台将全网限量开售，售价5499元，千万不要错过重返名场面的机会！华硕商城购买链接：https://www.asus.com.cn/store/product-1604115142.html ；京东购买链接：https://item.jd.com/100064411324.html ；天猫购买链接：https://detail.tmall.com/item.htm?id=736201332549&skuId=5260630015390 ;B站会员购链接：https://mall.bilibili.com/act/aicms/otqUxiYek.html。

ROG MAXIMUS Z790 HERO 新世纪福音战士丨限量版主板以《新世纪福音战士》中2号机主体为设计原型，采用标志性红色装甲涂装，加入少量橙色辅色，从产品外包装到产品本体（正反），再到软件均与EVA进行深度定制结合。特别是此次芯片组散热片除了加入2号机机体标识，还特别采用特殊颗粒油墨工艺，可呈现出仿机甲感，EVA氛围感拉满。再搭配诚意满满的配件，双重信仰加持，能量爆棚！

主板在I/O盔甲上精心设计有Polymo动态灯效，可呈现EVA 2号机两种图案，一幕为2号机机体，另一幕为明日香，并支持动态流动效果和AURA SYNC，尽显人机合一。主板CPU插槽附近融入AT力场元素，由内向外展开绝对领域，突显主板坚不可摧，充分释放CPU潜力，提供强劲性能。不止正面，连背面也加上了EVA 2号机兽化形态彩蛋。通过巧妙加入的CODE：THE BEAST进EVA 2号机兽化形态，寓意主板性能不断突破极限。开机界面和BIOS界面更有EVA 2号机和明日香元素，开机后即可让你重回EVANGELION的世界，高度适配机体，仿佛驾驶专属2号机，一起全力开战。

此外，其战力也同EVA 2号机一般爆表。拥有20+1供电模组(90A)，强大稳定的电力系统搭配AI智能优化2.0，可释放CPU更大潜力。内置热管的超大一体式I/O+VRM散热装甲和高品质导热垫，可快速降温，实现更高性能。通过AEMP 2.0，可稳定支持DDR5- 7800+(OC)。板载双雷电4接口，前置USB 3.2 Gen 2x2接口提供QC4+ 60W快充；更支持PCIe 5.0，配备5个M.2接口，还有WiFi 6E无线网卡，丰富扩展疾速互联。还有显卡易拆键和M.2便捷卡扣，人性化设计，大幅提高DIY装机体验！

ROG STRIX RTX4090新世纪福音战士丨限量版显卡

ROG STRIX RTX4090新世纪福音战士丨限量版显卡自9月1日全网预约后备受关注，锁定9月5日晚20时现货开售，华硕商城、京东、天猫、B站会员购等平台将全网限量开售。华硕商城购买链接：https://www.asus.com.cn/store/product-1470573804.html；京东购买链接：https://item.jd.com/100062636289.html；天猫购买链接：https://detail.tmall.com/item.htm?id=736639642217&spm=a21dvs.23580594.0.0.621e645eeYbc2i&sku_properties=30308:26614692；B站会员购链接：https://mall.bilibili.com/act/aicms/otqUxiYek.html；

2号机出发，兽化性能解封！ROG STRIX RTX4090 EVANGELION显卡的外形以《新世纪福音战士》中EVA 2号机体与驾驶员明日香造型元素为原型，采用2号机标志性的红色装甲涂装，并加以红色、绿色、黄色、黑色融入原设计之中，高度还原了2号机的形象！在显卡背面的设计，还加入了2号机和驾驶员明日香的元素，结合“EVA-02”的标识和图腾化的ROG信仰Logo，不同领域的经典元素在此相遇、碰撞，彰显出“强强联手”的热血魅力！

能力加成，暴击使徒！为了匹配显卡的强劲性能，散热采用全包围式散热面板、背板和压铸金属框架，同时内部采用均热板直触与热管内埋设计。结合3.5槽与超大规模散热系统与真空腔均热板设计，真空腔均热板具有铣削而成的凹槽，让散热导管下嵌而不被压平，使热源更有效传递到鳍片，高效降低显卡温度，全力散热。结合新升级的Axial-tech轴流风扇，使其整体散热性能和静音表现更强！

机甲强化，适格者出击！显卡采用金属框架，超刚性结构设计，高质量的压铸金属框架、护盖和背板，紧紧保护PCB，大幅增强显卡扛变形的能力，同时还能精巧引导风流，带来出色散热性能！同时显卡搭载数字供电控制与一系列大电流功率和15k电容，可确保电力储备充足，突破性能界限，同时超合金供电组件全部采用自动化制造工艺焊接到PCB，这种技术可消除生产中的人为失误，从而确保每张显卡都符合严格的规格，且PCB背板更为平滑。

ROG HYPERION创世神机箱丨新世纪福音战士限量版

9月5日晚8时，ROG×EVANGELION2号机联名机电散好物，正式登陆华硕官方商城、京东、天猫及B站会员购等平台开售！信仰集结，青春再燃，重磅新品不容错过。

ROG HYPERION创世神机箱丨新世纪福音战士限量版，首发售价3599元，华硕商城购买链接：https://www.asus.com.cn/store/product-1852567942.html；京东购买链接：https://item.jd.com/100063945304.html ；天猫购买链接：https://detail.tmall.com/item.htm?id=736817807937&spm=a21dvs.23580594.0.0.275c3d0dpXt2gp ;B站会员购链接：https://mall.bilibili.com/act/aicms/otqUxiYek.html 。

在外观方面，这款机箱机身前面板采用了铝合金X型外骨架设计，骨架上的绿色装饰神似2号机眼睛，中间的白色点缀则又对应机体腹部的白色装甲，整体十分契合2号机外观设计；此外，联名版创世神还采用了2号机标志性的红色涂装，机身遍布RGB灯效并支持AURA SYNC神光同步技术，神光耀目，个性觉醒。不仅如此，联名版创世神机箱内部还增添了EVA2号机元素的点阵像素风灯板设计，不仅支持ARGB炫彩灯效，还支持拆卸独立摆放，提升桌搭颜值，“机魂”坐阵，战力飙升！

不仅如此，作为EVA2号机联名款的外装甲，这款机箱还采用了全塔式规格设计，拓宽内部兼容性，轻松承载EATX主板、RTX 40系显卡及ATX电源，并支持安装双420冷排+360冷排，全面提升硬件选择自由度和散热实力，主机性能不设限！

ROG THOR雷神2 1000W白金牌电源丨新世纪福音战士限量版

ROG THOR雷神2 1000W白金牌电源丨新世纪福音战士限量版，首发售价2799元，华硕商城购买链接：https://www.asus.com.cn/store/product-1952578216.html ；京东购买链接：https://item.jd.com/100022771801.html ；天猫购买链接：https://detail.tmall.com/item.htm?id=736820607035&spm=a21dvs.23580594.0.0.275c3d0dpXt2gp ;B站会员购链接：https://mall.bilibili.com/act/aicms/otqUxiYek.html 。

为满足ROG×EVA2号机联名主机的能源供应需求，这款电源采用了日系电容等高品质用料，是机体供能的稳定“大后方”，同时还符合权威80PLUS白金牌权威认证，转化效率出色，轻松满足机体暴走状态下的能源需求。同时，联名款雷神2还配备了16 Pin PCIe 5.0供电线，适配新一代显卡并提供稳定功能，全面保障机体稳定运转，提升玩家们的游戏体验！

值得一提的是，为满足第二适格者的隐秘作战需求，这款电源还采用了新一代ROG定制散热片+双滚珠轴流风扇的组合，通过强大的散热实力，让电源更轻松地保持在0dB安静模式。外观方面，这款电源整体采用NERV基地元素外观设计，搭配OLED面板实时功耗显示设计，掌控细节！

ROG RYUJIN龙神3代360 ARGB水冷丨新世纪福音战士限量版

ROG RYUJIN龙神3代360 ARGB水冷丨新世纪福音战士限量版，首发售价3199元，华硕商城购买链接：https://www.asus.com.cn/store/product-1262584005.html ；京东购买链接：https://item.jd.com/100063945288.html ；天猫购买链接：https://detail.tmall.com/item.htm?id=736685746934&spm=a21dvs.23580594.0.0.275c3d0dpXt2gp ;B站会员购链接：https://mall.bilibili.com/act/aicms/otqUxiYek.html 。

考虑到全系旗舰配置的高发热量，龙神3代360 ARGB水冷采用了Asetek第八代水泵，并对冷排、水管和散热底座做出了整体加强，进一步提升热交换效率，保障机体的持续、高效运转。不仅如此，这款水冷还延续了龙神系列经典的冷头嵌入式风扇设计，新一代内置风扇具备更高的静压和风量表现，能够有效降低主板VRM温度，保持机体稳定性。

设计方面，这款水冷采用了磁吸串联ARGB风扇，磁力吸附，轻松安装。而且多把风扇只需一组线材即可完成控制，大幅度简化理线，提升与机体的同步率！

此外，龙神3还配备了升级版冷头屏幕，不仅能实时监控机体运转状态，还内置了EVA主题的动画效果，配合Armoury Crate软件，可以自行定制GIF动画，充分满足EVA粉丝的个性化需求。

ROG HERCULX大力神显卡支架丨新世纪福音战士限量版

ROG HERCULX大力神显卡支架丨新世纪福音战士限量版，首发售价469元，华硕商城购买链接：https://www.asus.com.cn/store/product-1232569863.html ；京东购买链接：https://item.jd.com/100066420035.html ；天猫购买链接： https://detail.tmall.com/item.htm?id=736579277923&spm=a21dvs.23580594.0.0.275c3d0dpXt2gp&skuId=5261310351656 ; B站会员购链接：https://mall.bilibili.com/act/aicms/otqUxiYek.html 。

作为维持机体内部力场稳定的重要角色，联名款大力神支架融合了EVA拘束架和发射架的元素，并且使用了高强度铝合金材质支柱，轻松承载显卡重量，保持机身内部结构的稳定性；同时还支持免工具78mm-120mm高度调节，适配主流显卡型号。为满足机体在不同场景下作战的调节需求，这款显卡支架还配备了磁吸式水平指示器，十分贴心。

颜值设计方面，明日香专属“傲娇印记”元素采用特殊设计，可以实现不同灰阶的显示；搭配ARGB炫彩灯效，人物形象更加立体，为ROG机体注入了EVA2号机的灵魂，强大战力，不可撼动！

ROG 龙鳞ACE鼠标防滑贴新世纪福音战士丨限量版和ROG RX键帽套装 新世纪福音战士丨限量版自9月1日全网预约后备受关注，锁定9月5日晚20时现货开售。B站会员购链接：https://mall.bilibili.com/act/aicms/otqUxiYek.html。

ROG 龙鳞ACE鼠标防滑贴新世纪福音战士丨限量版，以《新世纪福音战士》中2号机主体为设计原型，以红色为底色辅以黑白配色。在设计上有明日香、2号机头像和EVA蜂巢元素，结合ROG无畏之眼和FOR THOSE WHO DARE字样，整体外观鲜明立体。鼠标防滑贴适配型号为ROG 龙鳞ACE AimLab游戏鼠标，搭配鼠标使用不仅增强手感还更防滑耐用，而且轻松GET 2号机新皮肤！

ROG RX键帽套装 新世纪福音战士丨限量版，在外观上采用了EVA2号机标志性的红黑橘配色，不仅配备了“2号机头像”、“AT立场”、“EVA02”“明日香”“同步率”等专属键帽设计，还提供了四枚黄色配色更鲜明的可更换键帽，玩家可自行更换，明日香氛围感直线上升！

键帽为ABS类肤材质，触感温润、透光饱满，适配游侠RX/龙骑士2/游侠RX TKL/游侠2 RX无线等多个型号，满足更多玩家给键盘“换新”的需求！

信仰重返，战火已燃！重磅新品面世，青春信仰狂欢，全新ROG×EVANGELION2号机联名机电散好物，现已正式开售！爆款联名，限量发售，诸位游戏玩家和二次元文化爱好者们别再犹豫，速速行动吧！