Hi, 请登录

明日热爱 战意补完！ROG x EVA联名新品全网开售

业内 狼小狼 2023年09月05日 18:14

梦幻电竞联动，战力一览无余！2023年9月5日20时，ROG×EVANGELION全套限定新品震撼开售！ROG x EVA限定战力产品包括主板、显卡、机箱、电源、散热器、电竞显示器、外设等联名产品，结合经典IP新世纪福音战士EVA2号机与驾驶者明日香的形象特色，重磅设计出品，高度还原了2号机与驾驶者明日香的形象，唤醒了电竞玩家们的二次元灵魂！信仰实力，热烈开卖！

明日热爱 战意补完！ROG x EVA联名新品全网开售 业内 第1张

ROG MAXIMUS Z790 HERO 新世纪福音战士丨限量版主板

ROG MAXIMUS Z790 HERO 新世纪福音战士丨限量版主板自9月1日全网预约后备受关注，短时间预约近5000人。锁定9月5日晚20时，华硕商城、京东、天猫、B站会员购等平台将全网限量开售，售价5499元，千万不要错过重返名场面的机会！华硕商城购买链接：https://www.asus.com.cn/store/product-1604115142.html ；京东购买链接：https://item.jd.com/100064411324.html ；天猫购买链接：https://detail.tmall.com/item.htm?id=736201332549&skuId=5260630015390 ;B站会员购链接：https://mall.bilibili.com/act/aicms/otqUxiYek.html

明日热爱 战意补完！ROG x EVA联名新品全网开售 业内 第2张

明日热爱 战意补完！ROG x EVA联名新品全网开售 业内 第3张

ROG MAXIMUS Z790 HERO 新世纪福音战士丨限量版主板以《新世纪福音战士》中2号机主体为设计原型，采用标志性红色装甲涂装，加入少量橙色辅色，从产品外包装到产品本体（正反），再到软件均与EVA进行深度定制结合。特别是此次芯片组散热片除了加入2号机机体标识，还特别采用特殊颗粒油墨工艺，可呈现出仿机甲感，EVA氛围感拉满。再搭配诚意满满的配件，双重信仰加持，能量爆棚！

明日热爱 战意补完！ROG x EVA联名新品全网开售 业内 第4张

主板在I/O盔甲上精心设计有Polymo动态灯效，可呈现EVA 2号机两种图案，一幕为2号机机体，另一幕为明日香，并支持动态流动效果和AURA SYNC，尽显人机合一。主板CPU插槽附近融入AT力场元素，由内向外展开绝对领域，突显主板坚不可摧，充分释放CPU潜力，提供强劲性能。不止正面，连背面也加上了EVA 2号机兽化形态彩蛋。通过巧妙加入的CODE：THE BEAST进EVA 2号机兽化形态，寓意主板性能不断突破极限。开机界面和BIOS界面更有EVA 2号机和明日香元素，开机后即可让你重回EVANGELION的世界，高度适配机体，仿佛驾驶专属2号机，一起全力开战。

明日热爱 战意补完！ROG x EVA联名新品全网开售 业内 第5张

此外，其战力也同EVA 2号机一般爆表。拥有20+1供电模组(90A)，强大稳定的电力系统搭配AI智能优化2.0，可释放CPU更大潜力。内置热管的超大一体式I/O+VRM散热装甲和高品质导热垫，可快速降温，实现更高性能。通过AEMP 2.0，可稳定支持DDR5- 7800+(OC)。板载双雷电4接口，前置USB 3.2 Gen 2x2接口提供QC4+ 60W快充；更支持PCIe 5.0，配备5个M.2接口，还有WiFi 6E无线网卡，丰富扩展疾速互联。还有显卡易拆键和M.2便捷卡扣，人性化设计，大幅提高DIY装机体验！

明日热爱 战意补完！ROG x EVA联名新品全网开售 业内 第6张

ROG STRIX RTX4090新世纪福音战士丨限量版显卡

ROG STRIX RTX4090新世纪福音战士丨限量版显卡自9月1日全网预约后备受关注，锁定9月5日晚20时现货开售，华硕商城、京东、天猫、B站会员购等平台将全网限量开售。华硕商城购买链接：https://www.asus.com.cn/store/product-1470573804.html；京东购买链接：https://item.jd.com/100062636289.html；天猫购买链接：https://detail.tmall.com/item.htm?id=736639642217&spm=a21dvs.23580594.0.0.621e645eeYbc2i&sku_properties=30308:26614692；B站会员购链接：https://mall.bilibili.com/act/aicms/otqUxiYek.html

明日热爱 战意补完！ROG x EVA联名新品全网开售 业内 第7张

明日热爱 战意补完！ROG x EVA联名新品全网开售 业内 第8张

2号机出发，兽化性能解封！ROG STRIX RTX4090 EVANGELION显卡的外形以《新世纪福音战士》中EVA 2号机体与驾驶员明日香造型元素为原型，采用2号机标志性的红色装甲涂装，并加以红色、绿色、黄色、黑色融入原设计之中，高度还原了2号机的形象！在显卡背面的设计，还加入了2号机和驾驶员明日香的元素，结合“EVA-02”的标识和图腾化的ROG信仰Logo，不同领域的经典元素在此相遇、碰撞，彰显出“强强联手”的热血魅力！

明日热爱 战意补完！ROG x EVA联名新品全网开售 业内 第9张

能力加成，暴击使徒！为了匹配显卡的强劲性能，散热采用全包围式散热面板、背板和压铸金属框架，同时内部采用均热板直触与热管内埋设计。结合3.5槽与超大规模散热系统与真空腔均热板设计，真空腔均热板具有铣削而成的凹槽，让散热导管下嵌而不被压平，使热源更有效传递到鳍片，高效降低显卡温度，全力散热。结合新升级的Axial-tech轴流风扇，使其整体散热性能和静音表现更强！

明日热爱 战意补完！ROG x EVA联名新品全网开售 业内 第10张

机甲强化，适格者出击！显卡采用金属框架，超刚性结构设计，高质量的压铸金属框架、护盖和背板，紧紧保护PCB，大幅增强显卡扛变形的能力，同时还能精巧引导风流，带来出色散热性能！同时显卡搭载数字供电控制与一系列大电流功率和15k电容，可确保电力储备充足，突破性能界限，同时超合金供电组件全部采用自动化制造工艺焊接到PCB，这种技术可消除生产中的人为失误，从而确保每张显卡都符合严格的规格，且PCB背板更为平滑。

明日热爱 战意补完！ROG x EVA联名新品全网开售 业内 第11张

ROG HYPERION创世神机箱丨新世纪福音战士限量版

9月5日晚8时，ROG×EVANGELION2号机联名机电散好物，正式登陆华硕官方商城、京东、天猫及B站会员购等平台开售！信仰集结，青春再燃，重磅新品不容错过。

明日热爱 战意补完！ROG x EVA联名新品全网开售 业内 第12张

ROG HYPERION创世神机箱丨新世纪福音战士限量版，首发售价3599元，华硕商城购买链接：https://www.asus.com.cn/store/product-1852567942.html；京东购买链接：https://item.jd.com/100063945304.html ；天猫购买链接：https://detail.tmall.com/item.htm?id=736817807937&spm=a21dvs.23580594.0.0.275c3d0dpXt2gp  ;B站会员购链接：https://mall.bilibili.com/act/aicms/otqUxiYek.html 。

在外观方面，这款机箱机身前面板采用了铝合金X型外骨架设计，骨架上的绿色装饰神似2号机眼睛，中间的白色点缀则又对应机体腹部的白色装甲，整体十分契合2号机外观设计；此外，联名版创世神还采用了2号机标志性的红色涂装，机身遍布RGB灯效并支持AURA SYNC神光同步技术，神光耀目，个性觉醒。不仅如此，联名版创世神机箱内部还增添了EVA2号机元素的点阵像素风灯板设计，不仅支持ARGB炫彩灯效，还支持拆卸独立摆放，提升桌搭颜值，“机魂”坐阵，战力飙升！

明日热爱 战意补完！ROG x EVA联名新品全网开售 业内 第13张

不仅如此，作为EVA2号机联名款的外装甲，这款机箱还采用了全塔式规格设计，拓宽内部兼容性，轻松承载EATX主板、RTX 40系显卡及ATX电源，并支持安装双420冷排+360冷排，全面提升硬件选择自由度和散热实力，主机性能不设限！

明日热爱 战意补完！ROG x EVA联名新品全网开售 业内 第14张

ROG THOR雷神2 1000W白金牌电源丨新世纪福音战士限量版

ROG THOR雷神2 1000W白金牌电源丨新世纪福音战士限量版，首发售价2799元，华硕商城购买链接：https://www.asus.com.cn/store/product-1952578216.html ；京东购买链接：https://item.jd.com/100022771801.html ；天猫购买链接：https://detail.tmall.com/item.htm?id=736820607035&spm=a21dvs.23580594.0.0.275c3d0dpXt2gp  ;B站会员购链接：https://mall.bilibili.com/act/aicms/otqUxiYek.html 。

为满足ROG×EVA2号机联名主机的能源供应需求，这款电源采用了日系电容等高品质用料，是机体供能的稳定“大后方”，同时还符合权威80PLUS白金牌权威认证，转化效率出色，轻松满足机体暴走状态下的能源需求。同时，联名款雷神2还配备了16 Pin PCIe 5.0供电线，适配新一代显卡并提供稳定功能，全面保障机体稳定运转，提升玩家们的游戏体验！

明日热爱 战意补完！ROG x EVA联名新品全网开售 业内 第15张

值得一提的是，为满足第二适格者的隐秘作战需求，这款电源还采用了新一代ROG定制散热片+双滚珠轴流风扇的组合，通过强大的散热实力，让电源更轻松地保持在0dB安静模式。外观方面，这款电源整体采用NERV基地元素外观设计，搭配OLED面板实时功耗显示设计，掌控细节！

明日热爱 战意补完！ROG x EVA联名新品全网开售 业内 第16张

ROG RYUJIN龙神3代360 ARGB水冷丨新世纪福音战士限量版

ROG RYUJIN龙神3代360 ARGB水冷丨新世纪福音战士限量版，首发售价3199元，华硕商城购买链接：https://www.asus.com.cn/store/product-1262584005.html ；京东购买链接：https://item.jd.com/100063945288.html ；天猫购买链接：https://detail.tmall.com/item.htm?id=736685746934&spm=a21dvs.23580594.0.0.275c3d0dpXt2gp  ;B站会员购链接：https://mall.bilibili.com/act/aicms/otqUxiYek.html 。

考虑到全系旗舰配置的高发热量，龙神3代360 ARGB水冷采用了Asetek第八代水泵，并对冷排、水管和散热底座做出了整体加强，进一步提升热交换效率，保障机体的持续、高效运转。不仅如此，这款水冷还延续了龙神系列经典的冷头嵌入式风扇设计，新一代内置风扇具备更高的静压和风量表现，能够有效降低主板VRM温度，保持机体稳定性。

明日热爱 战意补完！ROG x EVA联名新品全网开售 业内 第17张

设计方面，这款水冷采用了磁吸串联ARGB风扇，磁力吸附，轻松安装。而且多把风扇只需一组线材即可完成控制，大幅度简化理线，提升与机体的同步率！

明日热爱 战意补完！ROG x EVA联名新品全网开售 业内 第18张

此外，龙神3还配备了升级版冷头屏幕，不仅能实时监控机体运转状态，还内置了EVA主题的动画效果，配合Armoury Crate软件，可以自行定制GIF动画，充分满足EVA粉丝的个性化需求。

明日热爱 战意补完！ROG x EVA联名新品全网开售 业内 第19张

ROG HERCULX大力神显卡支架丨新世纪福音战士限量版

ROG HERCULX大力神显卡支架丨新世纪福音战士限量版，首发售价469元，华硕商城购买链接：https://www.asus.com.cn/store/product-1232569863.html ；京东购买链接：https://item.jd.com/100066420035.html ；天猫购买链接： https://detail.tmall.com/item.htm?id=736579277923&spm=a21dvs.23580594.0.0.275c3d0dpXt2gp&skuId=5261310351656 ; B站会员购链接：https://mall.bilibili.com/act/aicms/otqUxiYek.html 。

作为维持机体内部力场稳定的重要角色，联名款大力神支架融合了EVA拘束架和发射架的元素，并且使用了高强度铝合金材质支柱，轻松承载显卡重量，保持机身内部结构的稳定性；同时还支持免工具78mm-120mm高度调节，适配主流显卡型号。为满足机体在不同场景下作战的调节需求，这款显卡支架还配备了磁吸式水平指示器，十分贴心。

明日热爱 战意补完！ROG x EVA联名新品全网开售 业内 第20张

颜值设计方面，明日香专属“傲娇印记”元素采用特殊设计，可以实现不同灰阶的显示；搭配ARGB炫彩灯效，人物形象更加立体，为ROG机体注入了EVA2号机的灵魂，强大战力，不可撼动！

明日热爱 战意补完！ROG x EVA联名新品全网开售 业内 第21张

ROG 龙鳞ACE鼠标防滑贴新世纪福音战士丨限量版和ROG RX键帽套装 新世纪福音战士丨限量版自9月1日全网预约后备受关注，锁定9月5日晚20时现货开售。B站会员购链接：https://mall.bilibili.com/act/aicms/otqUxiYek.html

明日热爱 战意补完！ROG x EVA联名新品全网开售 业内 第22张

明日热爱 战意补完！ROG x EVA联名新品全网开售 业内 第23张

ROG 龙鳞ACE鼠标防滑贴新世纪福音战士丨限量版，以《新世纪福音战士》中2号机主体为设计原型，以红色为底色辅以黑白配色。在设计上有明日香、2号机头像和EVA蜂巢元素，结合ROG无畏之眼和FOR THOSE WHO DARE字样，整体外观鲜明立体。鼠标防滑贴适配型号为ROG 龙鳞ACE AimLab游戏鼠标，搭配鼠标使用不仅增强手感还更防滑耐用，而且轻松GET 2号机新皮肤！

明日热爱 战意补完！ROG x EVA联名新品全网开售 业内 第24张

ROG RX键帽套装 新世纪福音战士丨限量版，在外观上采用了EVA2号机标志性的红黑橘配色，不仅配备了“2号机头像”、“AT立场”、“EVA02”“明日香”“同步率”等专属键帽设计，还提供了四枚黄色配色更鲜明的可更换键帽，玩家可自行更换，明日香氛围感直线上升！

明日热爱 战意补完！ROG x EVA联名新品全网开售 业内 第25张

键帽为ABS类肤材质，触感温润、透光饱满，适配游侠RX/龙骑士2/游侠RX TKL/游侠2 RX无线等多个型号，满足更多玩家给键盘“换新”的需求！

明日热爱 战意补完！ROG x EVA联名新品全网开售 业内 第26张

信仰重返，战火已燃！重磅新品面世，青春信仰狂欢，全新ROG×EVANGELION2号机联名机电散好物，现已正式开售！爆款联名，限量发售，诸位游戏玩家和二次元文化爱好者们别再犹豫，速速行动吧！

相关推荐

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论