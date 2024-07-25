航海王动画25周年特展·全国首展重磅登场西安大悦城

“我要成为航海王的男人”一句经典台词，引爆无数粉丝的热血青春。这支拥有32亿粉丝受众的超级动画IP《航海王》，1999年由漫画改编的动画在富士电视台首播，距今已连播25年。25年来热度不减，已成为风靡全球的动漫IP。

在航海王动画25周年之际，航海王动画25周年特展的中国首展，7月20日已登陆西安大悦城！开展前便引爆全城，在社交媒体引发了大家的热议，7月20日开展首日，更是从吸引了大批粉丝前来排队观展，拾光中庭人从众的场景展示了航海王粉丝火爆的热情。

值得一提的是，作为航海王25周年特展的全国首展，吸引到不仅本地粉丝，还有来自全国各地的粉丝前来打卡。此展将持续两个月之久，从7月20日-9月8日西安大悦城将强势吸纳全国青年，掀起一场热血航海的狂欢！

现象级IP+超强规划

西安大悦城再展实力

面对如此顶流动画IP，西安大悦城也展现出IP运营的当家本领。从场地规划到创意玩法，都能够让粉丝与消费者感受到沉浸式的航海冒险体验。

亮点01

超全故事展现 13大篇章集结

主题展区内，展示了从东海篇到艾格赫德篇13大篇章的经典场景；各大势力和人气角色顺着剧情时间线悉数登场，多场经典战斗现场还原，西安大悦城让每个海米能够沉浸式开启高燃时刻。

亮点02

国内首发！巨型路飞炫酷来袭！

作为航海王动画主角团之一，船长路飞重磅空降西安大悦城。此次路飞以7米巨型二档战斗造型超震撼登场，也是国内首次展出，可见西安大悦城对于航海王粉丝的诚意与重视。

亮点03

神还原！千里·阳光号跨界登陆！

在西安大悦城拾光中庭展区入口，神还原的千里·阳光号映入眼帘，打造了超豪华的沉浸式航海冒险的主题场景，引导大家从梦开始的地方出发一起起航！

亮点04

草帽一伙10位成员1:1等身塑像空降！

航海王动画草帽军团所有成员全体现身，1:1等身雕塑吸引消费者纷纷拍照打卡；还有资深海米打卡点，奈美的测量室、山智的餐厅、满墙电话虫，还有主角同款战靴可供换装互动！

亮点05

超强彩蛋，动画25周年专属展区

场内特设东映动画航海王25周年展区！角色设定图、悬赏令，将动画细节一次性大公开！更有超稀有恶魔果实手办引发粉丝现场围观！

限定快闪+快乐吃谷

主题商品同步售卖

本次展览同期，航海王25周年主题商品售卖区同步开售，不仅有航海王最新艾格赫德篇章、动画25周年限定周边全国线下首发，更有进口商品、万代商品同步发售。刺绣吧唧盲盒、草帽一伙毛绒挂饰玩偶、台历&名场面文件夹等，超400款丰富周边现场贩售，同时还将在开展期间，持续更新产品，致力让所有海米吃到好价的梦中情谷！

趣味玩法+限定礼品

开启海米夏日狂欢

现场除去超沉浸的场景设置、超逼真的人物还原之外；西安大悦城特定策划创意玩法，送周边、集印章、抽大奖，三重豪华礼奉上，必定要让每个海米满载而归！

本次展览为免费观展，为了消费者更好的观展体验，西安大悦城特别设置了预约通道，同时为粉丝准备了「限定珍藏实体票」预约即赠。此外，现场更策划了“集章赠卡牌抽周边”的活动，每日限量加赠“航海王动画25周年限定集章册”，集章册不仅仅极具收藏价值，同时完成指定打卡任务集齐10枚航海王专属印章，还有机会获得航海王卡牌对战·东映动画25周年活动纪念宣传卡牌，并参与官方周边抽奖，可谓是诚意满满，惊喜不断。

西安大悦城将动画IP与创意玩法相互结合，不仅为场域注入更多Z世代、二次元的青年能量，更是将展览与互动融合贯通，给予用户更好的参展体验。

顶流IP收割机

西安大悦城实至名归

不仅是航海王，细数过往几年，从了LINE FRIENDS、漫威、火影忍者、魔兽世界，到赞萌露比、迪士尼皮克斯、间谍过家家、猫和老鼠、哈利波特等，西安大悦城坚持做IP展陈的引流者，做最会玩的购物中心，持续为西安消费者带来现象级的热门活动。

此外，在二次元、电竞、国风、潮玩艺术和文艺音乐等圈层领域中，西安大悦城也持续创造着属于年轻人的狂欢节日，打造青年潮流文化的交流平台，吸引大批青年顾客体验打卡，为西安年轻客群的文化生活提供精神领地。

西安大悦城从开业以来一直秉承着“传播青年文化”战略精神内核，始终用心去了解西安这座城市及青年需要的潮流生活方式，凭借着丰富的首店品牌引入、重磅的IP潮流活动，专注于青年文化，使得西安大悦城有着强烈的潮流年轻化标签，也收获了西安青年消费者的好评和喜爱。

未来，西安大悦城还将始终站在青年文化视角为行业、青年消费者带来具备西安气质的城市生活中心，相信未来属于大悦城的“青年文化”标签将演绎得更加多元生动！