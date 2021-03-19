朝夕光年成立奇想基金NIF，为优秀创业团队提供资金支持

3月19日，朝夕光年发布公告，宣布成立朝夕光年奇想基金（Nuverse Inspiration Fund，以下简称NIF），旨在为优秀的游戏创业团队提供资金支持，并提供多种可定制的投后服务。

朝夕光年是一家面向用户与开发者的游戏研发与发行公司，致力于服务全球玩家，为每位玩家带来有趣和激励人心的体验。近期，朝夕光年（英文名为Nuverse）官网正式上线。

朝夕光年在其官网及微信公众号发布公告称，通过成立NIF，朝夕光年希望与兼具理想和创造力的游戏创业团队成为长期战略合作伙伴，与创业者一同取得成功。

作为一个专注服务于游戏创业的基金，NIF最大的特点在其多元化、定制化的投后服务。

朝夕光年相关业务负责人表示，除了资金投资与一般投后涉及的财税法，NIF还将为合作伙伴提供一系列定制化的投后服务，包括人力资源服务、市场洞察支持、研发与发行业务帮助、公司资源支持等。同时，NIF会重视并充分尊重创业者的经营决策，根据业务需求提供帮助。

投资偏好上，NIF涵盖范围广泛，对成熟品类游戏、独特的新兴品类游戏以及行业内其他业务都有所关注。

“新生事物的诞生总是伴随着勇气与奇想，而正是这些品质开拓了未知世界的面貌。”朝夕光年相关负责人表示，NIF将“与优秀的创业团队一起探索游戏世界广袤的未来，给那些充满奇想的制作团队增添创作的勇气。”

