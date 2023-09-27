网易严选联合小刘鸭推出“鸭屎香柠空气清新香氛”，探索家清生活新方式

9月22日，网易严选家清系列携手国内顶级表情包IP“小刘鸭”，打造出圈网红爆品——鸭屎香柠空气清新香氛。凭借IP天然的社交属性和流量，串联生活场景中的家清好物。

本次联名，将网易严选家清系列爆款产品和小刘鸭IP巧妙结合，树立“真干净，闻得见”的家清品类心智，借助IP的粉丝基础和影响力，提升产品销量，助力业务增长。

联名经济火热，借势IP打造营销爆品

近年来，联名热潮此起彼伏，据魔镜市场情报数据显示，中国IP授权商品在2020年双11期间销售额增长76%，远超双11总交易额增速。根据2021年中国品牌授权市场的业类型分布情况来看，最受欢迎的是卡通动漫类型，占比高达28.2%。中国IP授权商品高速增长，卡通动漫类型IP授权商品受到消费者青睐。

网易严选作为年轻一代喜欢的生活方式品牌，乘势借助IP营销的方式来提高家清系列品类认知，通过粉丝群体的匹配度来选择合作IP，和消费者建立更多的情感连接。小刘鸭自诞生以来，表情包累计下载已破3亿次，其IP粉丝正是当前市场消费主力，人群画像19-38岁占比90%，女性占比70%，与严选家清用户画像高度重合，联名合作可以精准触达目标受众。

此次与小刘鸭系列联名携手打造香氛产品系列矩阵，涵盖空清和家清赛道，揽括香氛、香膏、洗洁精、冰箱除味剂等产品。其中“鸭屎香柠”限定口味营销爆款（茶香调），将茶饮界自带营销基因“鸭屎香”带入家清领域，联名品全渠道上线，包含网易严选APP、天猫、抖音、京东等旗舰店。网易严选天猫旗舰店还通过暗号口令的创新互动玩法与社媒平台共振，成功接头暗号并继续回答客服的问题，即可解锁盲盒大礼，由此实现消费者的主动参与和分享，进一步激发全网ugc。

品类心智焕新，年轻化上线

网易严选家清系列致力于用更净一步的除味科技，让你的每一次清洁变好闻，全新slogan“真干净，闻得见”也和本次IP营销项目同步上线。

此次品类心智首次面世，网易严选还结合小刘鸭IP人设和网感词汇，推出鸭鸭版slogan作为营销主题：嘎嘎干净，嘎嘎香！网易严选借小刘鸭这一年轻有趣的IP，以轻松亲民的形象去完成品类心智的焕新。

使用场景强关联，城市营销巧借势

9月20日-10月6日，网易严选在杭州市黄龙体育中心地铁站上线了「超长真香广告牌」和「真香鸭盲盒厕所」，为举办亚运的杭州城带来了一道萌趣、文明的风景，提升了市民及游客对网易严选品牌的好感度。

此次线下广告从香氛产品具体的使用场景出发，结合品牌热销的几款香氛口味，以时下流行的盲盒概念，打造萌趣好闻的「真香鸭盲盒厕所」，让厕所隔间变成“试香间”，以沉浸式场景营销，在正常如厕过程中巧妙有趣地融入产品体验，增强互动性，让“除味”功能点可知可感，帮助品类树立“真干净，闻得见”的心智。同时，以沉浸式艺术展的概念去包装“真香鸭”盲盒厕所，也进一步提升了香氛产品的调性。

「真香鸭盲盒厕所」上线第二天便被外地网友分享并登上各大社媒热搜，中青报、全国妇联、凤凰周刊等100家媒体相继报道。

网易严选联合小刘鸭推出的这波线下广告于亚运前夕在亚运核心场馆周边地铁站上线，在这一特殊节点和地点，为杭州的市容市貌建设贡献一份力。这不仅是对网易严选“严选好物,用心生活”品牌理念的绝佳诠释，更是塑造一座文明城市最底层的要义所在。

网易严选家清是网易旗下更懂年轻人的香氛除味品类，以专研除味科技和天然植萃理念领跑家清行业多个垂类赛道。 “真干净，闻得见”，大师级定制调香是严选家清成为行业爆款制造机的秘密武器。近年来严选家清通过空气香氛、植萃洗洁精、香氛洁厕剂等明星产品，为国人带来简单有效、令人愉悦的清洁体验，打造家清生活新方式。