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这届国货太会玩了，高夫| 「哆啦A梦」跨界系列，强势来袭

业内 狼小狼 2021年10月21日 15:53

2021年10月,高夫携手哆啦A梦破圈出道,带当代精致boy们体验“「高」手集结 水润担「当」”的护肤旅程!

这届国货太会玩了，高夫| 「哆啦A梦」跨界系列，强势来袭 业内 第1张

(备注:IP款洁面+乳液将于今年年底启动预售哦,敬请期待;其他联名产品将分几波逐次释出)


高夫联名哆啦A梦 集结高手护肤


拥有神奇百宝袋里的各种“高科技道具”可以说是所有二次元迷们的“终极愿望”。随时随地,这些道具都能满足大雄的所有诉求。无所不能及的任意门,即刻飞翔的竹蜻蜓,拥有穿越时间时光机……这些宝贝无一不让人为之羡慕。高夫就像哆啦A梦百宝袋中的高科技道具一样,利用最新的科技配方帮助中国男士解决各种肌肤难题,助力中国男性消费者提高个人形象,回归年轻健康好肤质。

这一次高夫将携手哆啦A梦, 打造一系列限定周边及护肤产品,以哆啦A梦所蕴含的科技属性和高夫内在的科学赋能为动能,引领护肤产品走向科技年轻化道路,并通过暖心的二次元形象周边贴近消费者生活,提供年轻消费者更加玩趣十足的护肤选择。

这届国货太会玩了，高夫| 「哆啦A梦」跨界系列，强势来袭 业内 第2张


水润护肤法宝上线,限量IP产品集结出圈


11.11日,高夫X哆啦A梦款限定礼盒将瞩目上线,内含明星产品高夫4D玻尿酸乳液、4D洁面小蓝管。

高夫4D洁面小蓝管,采用皂氨Pro科学配方体系,3:3:1科学配比,集皂基与氨基酸于一身,发挥皂基强大清洁力的同时,融合氨基酸强效保湿力,只需一管,即可解决油光满面,治愈肌肤干燥。

这届国货太会玩了，高夫| 「哆啦A梦」跨界系列，强势来袭 业内 第3张

高夫4D玻尿酸小蓝盾,精研高保湿成分【4D玻尿酸保湿网+神经酰胺修护盾】,采用1:1:1脂质仿生技术,将源源水力与丰沛营养运送至肌底,修护泛红、刺痛、剃须损伤,缓释干燥粗糙,修护受损屏障。其满水当当的水润质地,令肌肤完全没有压力。

这届国货太会玩了，高夫| 「哆啦A梦」跨界系列，强势来袭 业内 第4张

多款限定周边也将于双11期间瞩目亮相,呈现漫迷心头好

定制马克杯、潮酷帆布袋、神秘哆啦A梦道具盲盒……灵感均源自哆啦A梦万能口袋里的神奇道具的周边产品。以IP蓝与白作为色彩基调,哆啦A梦圆乎乎的身体在任意门里自在穿梭,生动鲜活的形象仿佛要跳出二次元世界,带给人穿越时空的奇妙感受。高颜值设计巧妙融合生活化的场景,瞬间戳住年轻人的萌点。

神秘盲盒将安排于双12第二波惊艳亮相哦,其中更是隐藏着哆啦A梦的众多神秘道具,结构和多啦版本的高夫乳液完美镶嵌,潮玩之余感受小小惊喜。

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拥抱Z世代,披荆斩棘后的品牌新风向


高夫这次跨界联合,在刷新潮流新国货、玩出新花样的同时,背后更传达出品牌以二次元为突破口,积极拥抱Gen-Z群体、坚持探索年轻和未来的品牌态度,不断落实“科技化”、 “年轻化”的品牌资产。高夫作为30年国货老牌,长期坚持领跑在中国男士护肤品牌一线,以科技引领品质,不断突破自我,为中国男性护肤市场补充新能量;在未来,无论是冒险还是挑战,高夫与哆啦A梦都将继续专注专研,伴你同行,为你化解各类“危肌”,带领中国男士护肤品一同焕新“潮”前。

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关于高夫


高夫诞生于1992年,是中国化妆品市场上第一个男士护肤品牌。29年以来,高夫始终不忘初心,保持敏锐的行业洞察力和专业的态度,不断为中国男性护肤市场推陈出新。未来,中国男士科技护肤专家高夫将继续以科技赋能,在卓效成分护肤的道路上不断突破,为男性消费者提供更高端的护肤体验,持续引领男士护肤新潮流,真正实现以科技力量和卓效成分展现中国男性魅力。

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