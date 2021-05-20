三地联映人气爆棚-杰外动漫&哔哩哔哩共同宣布《夏目友人帐》最新剧场版5.26登陆B站

5月15日，杰外动漫（JY Animation）在北京、上海及广州三地同时举办了日本知名动画《夏目友人帐》的最新剧场版《夏目友人帐 唤石者与怪异的访客》联映会活动，参与联映活动的三地粉丝对于能提前观赏到这部精彩的剧场版感到非常激动，现场反应热烈。5月26日，《夏目友人帐》全新剧场版将正式登陆B站，这一消息更是让大家十分期待。

《夏目友人帐》是漫画家绿川幸创作的经典漫画，根据漫画改编的电视动画已经播出了六季，在中国有着非常深厚的“粉丝基础”，B站上该系列作品的评分均都在9.7分以上。《夏目友人帐》最早一部电视动画于2009年1月播出，距今已经有十二年了。

在本次北上广的三地联映现场，《夏目友人帐》的粉丝们早早就来到了现场打卡，纷纷到场外的合影墙合影留念。还有不少粉丝都带着自己购买的周边前来为自己心爱的作品应援。哔哩哔哩和杰外动漫也为前来观影的粉丝们送上了非常具有纪念意义的礼物 “限量版日本特典明信片”。

观影过程中，粉丝屡次被动画情节逗得捧腹大笑，影片放映结束后，观众们对此次活动报以热烈的掌声。粉丝A女士表示：“自己从动画第一季就开始追看这部作品，这次有机会能够在大屏幕上看到《夏目友人帐》也是非常感动，希望以后能经常举办这样的活动。”另一位粉丝B女士说：“自己是神谷浩史的粉丝，所以一直对于这部作品也很关注，得知这次观影会，也是第一时间就报名参与了，能拿到限量版的日本特典明信片，自己格外高兴。”而自带喵老师玩偶到现场观影的粉丝C女士表示：“自己很喜欢猫咪老师这个剧中人物，尤其是肥肥的状态下，非常具有治愈感。”

在活动的最后，负责引进并参与这部动画的发行方杰外动漫宣布了本次将与B站联合，于5月26日上线这部《夏目友人帐 唤石者与怪异的访客》 。

作为本片的国内的代理方，杰外动漫致力于通过创意管理和数据管理，明确识别IP的价值，在海外动漫IP的引进、创作和授权上有着丰富的经验，旗下拥有《蜡笔小新》《哆啦 A 梦》《宝可梦》等众多国内外优秀动漫，并通过参与投资制片成功获得了《厨神小当家》《宝石幻想 光芒重现》《昨日之歌》等多部拥有著作权的动画作品。杰外动漫通过针对性的策划包装和营销，以发行、商品化、展览等各种渠道变现，持续推动管理IP的品牌最大化和效益最大化。此次创新性的引入了全新发行模式的杰外动漫，相信未来将为大家带来更多惊喜。