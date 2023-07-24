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多款华硕信仰显卡亮相BW2023 实力之选澎湃而来！

业内 狼小狼 2023年07月24日 11:07

7月21日至23日，由B站官方举办的年度线下盛会BiliBili World 2023，在上海国家会展中心召开，ROG玩家国度于3H馆3A12展区为大家带来诸多重磅新品，觉醒竞化之力，进入全新纪元！


多款华硕信仰显卡亮相BW2023 实力之选澎湃而来！ 业内 第1张

BW2023盛会现场不止有疾速模拟赛车、3A游戏大作挑战等你来参与，还有众多UP主将亲临现场与你面基，RO姬、雪武战姬、天选姬COSer小姐姐更是少不了！


多款华硕信仰显卡亮相BW2023 实力之选澎湃而来！ 业内 第2张

华硕还将在现场展诸多结合二次元元素的产品，比如破圈联合机动战士高达、鬼灭之刃、新世纪福音战士推出的联名产品等，为全世界玩家带来一次又一次惊喜～一起来看看都有哪些华硕显卡闪耀亮相吧！


多款华硕信仰显卡亮相BW2023 实力之选澎湃而来！ 业内 第3张

ROG展台为玩家们设置了ROG电竞房、EVA电竞房、模拟赛车区、天选区、TUF GAMING电竞区、ProArt、ATS巨齿鲨等多个展区。华硕电脑开放平台中国区总经理俞元麟先生（普普通通Tony大叔）携手B站UP主，为玩家们揭秘了全新ROG×EVANGELION联名装备，重拾信仰唤醒青春！


多款华硕信仰显卡亮相BW2023 实力之选澎湃而来！ 业内 第4张

在ROG×EVANGELION电竞房展区内，全套ROG×EVA-02全家桶震撼亮相，采用ROG STRIX RTX4090新世纪福音战士丨限量版显卡，显卡的外形以《新世纪福音战士》中EVA-02机体与驾驶员明日香造型元素为原型，采用2号机标志性的红色装甲涂装，并加以绿色、黄色、黑色融入原设计之中，高度还原了2号机的形象！显卡背面的大面积明日香形象，让不同领域的经典元素在此相遇、碰撞，彰显出“强强联手”的热血魅力！


多款华硕信仰显卡亮相BW2023 实力之选澎湃而来！ 业内 第5张


多款华硕信仰显卡亮相BW2023 实力之选澎湃而来！ 业内 第6张

知名UP主@苏打BAKA也在展会期间亮相ROG展区，并在电竞房收集高能ROG硬件，完成装机计划。在ROG电竞房里，最亮眼的旗舰ROG全家桶中，采用ROG MATRIX RTX 4090骇客显卡，是玩家期待已久旗舰产品，也是市场上第一款在GPU芯片上搭配液态金属冷却功能的液冷显卡！其具有极高的超频能力，以及高效冷静的散热性能，助力玩家随时释放巅峰战力。


多款华硕信仰显卡亮相BW2023 实力之选澎湃而来！ 业内 第7张


多款华硕信仰显卡亮相BW2023 实力之选澎湃而来！ 业内 第8张

作为ROG展区的颜值巅峰，ROG吹雪区显然是参展玩家们的必逛点位！这里不仅有吹雪姬COSER小姐姐与玩家们亲切合影打卡，还可以一览ROG吹雪全家桶的真容！ROG吹雪全家桶采用华硕ROG STRIX RTX4080 O16G WHITE白色版显卡，外观采用了冰雪主题的白色主色调，纯白的金属外壳和耀眼的ROG logo，让这一代显卡颜值来到了新的高度。


多款华硕信仰显卡亮相BW2023 实力之选澎湃而来！ 业内 第9张


多款华硕信仰显卡亮相BW2023 实力之选澎湃而来！ 业内 第10张

对于想要亲自体验游戏对战的玩家们来说，现场的TUF GAMING展区则不容错过！展区分别为玩家们准备了TUF GAMING背置1.0解决方案，和TUF GAMING电竞全家桶两套配置。华硕TUF GAMING电竞全家桶中，采用了TUF GAMING RTX4090 024G GAMING显卡。其采用了新一代TUF GAMING家族式设计，主打硬朗的军事风格，拥有军规级的做工用料。


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多款华硕信仰显卡亮相BW2023 实力之选澎湃而来！ 业内 第12张

在极具创意的华硕天选区，天选区给玩家带来了两套颜战双修的天选电竞主机，其中华硕天选BTF背置2.0“无线”解决方案概念机由华硕电脑开放平台中国区总经理俞元麟先生（普普通通Tony大叔）携手B站UP主为大家发布，深受玩家们的关注！


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多款华硕信仰显卡亮相BW2023 实力之选澎湃而来！ 业内 第14张

这套配置采用了TX GAMING RTX4060Ti O8G BTF背置显卡，全面实现“无线”体验。显卡的外观色调为白色，显卡的正面和背面都印有冰蓝色和冰绿色的条纹，灵动洁白，足以对抗黑暗势力，更足以在电竞世界中成为玩家信任的“伙伴”！


多款华硕信仰显卡亮相BW2023 实力之选澎湃而来！ 业内 第15张


多款华硕信仰显卡亮相BW2023 实力之选澎湃而来！ 业内 第16张

在ProArt创艺国度展区为创作者分别准备了基于intel平台，和AMD平台打造的两套ProArt全家桶主机。华硕PROART RTX4080 O16G，与PROART RTX4070TI O12G两款专为创意工作者而生的显卡，也为ProArt展区带来了强大的性能助力。


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多款华硕信仰显卡亮相BW2023 实力之选澎湃而来！ 业内 第18张

为满足二次元文化爱好者们的喜好，现场还为玩家们准备了巨齿鲨专区，全新鲨鱼姬来袭！展区内展出了华硕巨齿鲨ATS GAMING RTX4060Ti O8G GAMING显卡、华硕巨齿鲨ATS GAMING RTX4070 012G GAMING显卡与华硕DUAL RTX 4060Ti M.2概念显卡，独特设计搭配可爱外观，怎能不爱！


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多款华硕信仰显卡亮相BW2023 实力之选澎湃而来！ 业内 第20张

ROG x BW2023大有可玩！超大作战区等你嗨翻，最新装备抢先上手，ROG高能主场，解索多款锁玩家信仰！欢迎玩家们关注华硕显卡～


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