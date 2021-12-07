相约湾区，“致竞”荣耀！——致竞·粤港澳大湾区电竞论坛暨城市交流赛开战！

1、赛事背景：

首次由香港中联办宣文部、澳门中联办宣文部、横琴粤澳深度合作区执委会联合指导发起的电竞大赛;首次于深圳起航，途径大湾区六个城市两个特别行政区，总决赛落地横琴的电竞大赛;首次粤港澳大湾区各级领导都相当重视且积极的电竞赛事与行业峰会;也是腾讯官方发起的在粤港澳大湾区的最高规格与级别的《王者荣耀》电竞大赛。

2、赛事目的：

为有效促进粤港澳城市以及青年的文化交流，以城市之间电竞交流赛事与电竞行业峰会为核心，助力打造粤港澳大湾区全新的产业文化符号，拉动大湾区文化融合，促进商业文化双向传播。以电竞为桥梁，将文化做纽带，以横琴粤澳深度合作区为连接点，连接粤港澳，谱写大湾区电竞产业示范标杆的新篇章。

3、赛事单位：

1)指导单位：中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室宣传文体部、中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室宣传文化部、横琴粤澳深度合作区执行委员会

2)主办单位：腾讯互娱天美电竞中心、深圳市华视体育产业生态运营有限公司;

3)支持单位：横琴粤澳深度合作区民生事务局、广东省游戏产业协会、香港电竞总会、澳门电子竞技总会、深圳市南山区电子竞技行业协会、王者荣耀官方赛事服务平台：王者人生;

4)承办单位：华火竞合;

5)直播平台：哔哩哔哩、斗鱼、虎牙、快手、企鹅电竞、腾讯视频、王者荣耀APP端内电视台

4、赛事赛制：

赛制采用“深圳发布会+城市大众线上分站赛+全民表演赛+峰会论坛+职业精英总决赛”的形式。在深圳举办发布会之后，首先分别在广州、深圳、佛山、珠海、东莞、惠州、澳门、香港举办城市大众线上分站赛，用户可以通过王者荣耀官方赛事服务平台-王者人生APP进行报名参加比赛，并最终选出优胜队伍。王者人生旨在以王者荣耀为媒介，以产品技术为轴心，通过游戏IP与电竞营销的方式，打通线上与线下场景，实现王者荣耀与实体经济的连接，助力更多电竞青年用户对实体经济的引流增长。本次赛事，王者人生将会通过与分站赛城市商户的连接，特别是餐饮、零售、商圈、酒旅等众多覆盖Z时代青年的消费场景，实现电竞内容与当地城市商业场景连接，从而更好地为本次赛事提供有力的线上赛事平台服务。

其次在横琴线下总决赛中，大众优胜队与特邀的顶级王者荣耀职业战队一起，共同代表城市进行表演赛;总决赛前夕邀请各方领导就粤港澳电竞产业发展系列问题进行论坛峰会活动;最后总决赛的正赛环节将在各城市代表的职业队伍中进行，对冠军发起角逐。

5、赛事时间：

1)发布会：2021年12月6日，赛事品牌的首次亮相，邀请政企各界领导嘉宾站台，提高赛事的规格，发布赛事中长期规划;

2)城市大众线上分站赛：2021年12月14日至2022年1月9日将进行线上赛，共分为广州、深圳、东莞、佛山、珠海、惠州、澳门、香港八大赛区，大众在王者荣耀官方赛事服务平台-王者人生参与线上赛，获胜的八支城市冠军队伍将受邀到总决赛舞台与职业明星进行表演赛互动并颁奖;

3)全民表演赛：2022年1月18日，横琴粤澳深度合作区国际网球中心中心主馆线下总决赛Day1，开幕式后，大众队伍+职业队伍组成城市代表队之间进行互动表演赛，用融合的方式诠释全民电竞，

4)峰会论坛：1月19日，珠海国际会展中心珠海厅线下总决赛Day2，各界领导出席交流粤港澳大湾区电竞产业话题

5)职业总决赛：1月19日横琴线下总决赛Day2,邀请八支来自粤港澳大湾区的七支职业战队——广州TTG、深圳DYG、东莞WZ、澳门EMC、香港YTK、惠州MGL、佛山GK角逐本届赛事的最高冠军荣誉

本次赛事的总奖金池高达50万元人民币，赛事报名通道已于发布会结束的同时正式开启，并由王者荣耀官方赛事服务平台-王者人生，提供赛事全流程服务支持。欢迎广大玩家通过“王者人生”APP踊跃报名，具体报名方式请点击下方赛事报名指引视频。

线上赛与总决赛也将在哔哩哔哩、斗鱼、虎牙、快手、企鹅电竞、腾讯视频以及王者荣耀APP端内电视台同步直播，届时欢迎所有电竞爱好者们准时收看!此外此次赛事除了官方中文直播间之外，二路还有粤语解说流同步对赛事进行直播，方便粤港澳大湾区所有朋友收看!

2021年12月，让我们相约粤港澳大湾区，一起“致竞”荣耀!