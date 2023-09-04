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战力补完！ ROG x EVA信仰联名装备预约开启

业内 狼小狼 2023年09月04日 13:43

2022年，在《新世纪福音战士》播出27周年之际，ROG推出跨界联名，以EVA初号机的形象进行重新创新设计，为喜爱EVA的小伙伴们带来了高能惊喜！2023年，ROG x EVA再次梦幻联动，开启了一场EVA装备重启计划，限定战力产品，重拾信仰！全套ROG×EVANGELION限定新品，包括主板、显卡、机箱、电源、散热器、外设等联名产品，结合经典IP新世纪福音战士EVA2号机的形象特色，并加以红色、黄色、绿色、黑色融入原设计之中，高度还原了2号机的形象，唤醒了电竞玩家们对老牌IP的热爱！预约现已全网开启，快来实现梦幻热爱！

战力补完！ ROG x EVA信仰联名装备预约开启 业内 第1张

ROG MAXIMUS Z790 HERO 新世纪福音战士丨限量版主板

ROG MAXIMUS Z790 HERO 新世纪福音战士丨限量版主板全网预约开启，售价5499元。华硕商城购买链接：https://www.asus.com.cn/store/product-1604115142.html ；京东购买链接：https://item.jd.com/100064411324.html ；天猫购买链接：https://detail.tmall.com/item.htm?id=736201332549&skuId=5260630015390 ;B站会员购链接：https://mall.bilibili.com/act/aicms/otqUxiYek.html

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ROG MAXIMUS Z790 HERO 新世纪福音战士丨限量版主板以《新世纪福音战士》中2号机主体为设计原型，采用标志性红色装甲涂装，加入少量橙色辅色，从产品外包装到产品本体（正反），再到软件均与EVA进行深度定制结合。特别是此次芯片组散热片除了加入2号机机体标识，还特别采用特殊颗粒油墨工艺，可呈现出仿机甲感，EVA氛围感拉满。再搭配诚意满满的配件，双重信仰加持，能量爆棚！

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主板在I/O盔甲上精心设计有Polymo动态灯效，可呈现EVA 2号机两种图案，一幕为2号机机体，另一幕为明日香，并支持动态流动效果和AURA SYNC，尽显人机合一。主板CPU插槽附近融入AT力场元素，由内向外展开绝对领域，突显主板坚不可摧，充分释放CPU潜力，提供强劲性能。不止正面，连背面也加上了EVA 2号机兽化形态彩蛋。通过巧妙加入的CODE：THE BEAST进EVA 2号机兽化形态，寓意主板性能不断突破极限。开机界面和BIOS界面更有EVA 2号机和明日香元素，开机后即可让你重回EVANGELION的世界，高度适配机体，仿佛驾驶专属2号机，一起全力开战。

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此外，其战力也同EVA 2号机一般爆表。拥有20+1供电模组(90A)，强大稳定的电力系统搭配AI智能优化2.0，可释放CPU更大潜力。内置热管的超大一体式I/O+VRM散热装甲和高品质导热垫，可快速降温，实现更高性能。通过AEMP 2.0，可稳定支持DDR5- 7800+(OC)。板载双雷电4接口，前置USB 3.2 Gen 2x2接口提供QC4+ 60W快充；更支持PCIe 5.0，配备5个M.2接口，还有WiFi 6E无线网卡，丰富扩展疾速互联。还有显卡易拆键和M.2便捷卡扣，人性化设计，大幅提高DIY装机体验！

ROG STRIX RTX4090新世纪福音战士丨限量版显卡

ROG STRIX RTX4090新世纪福音战士丨限量版显卡全网预约开启，售价17999元，京东购买链接：https://item.jd.com/100062636289.html，B站会员购链接：https://mall.bilibili.com/act/aicms/otqUxiYek.html。华硕二次元跨界合作助力梦想，高燃联动席卷而来，快快加入预约吧！

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ROG STRIX RTX4090新世纪福音战士丨限量版显卡以《新世纪福音战士》中2号机主体为设计原型，采用2号机标志性的红色装甲涂装，并加以绿色、黄色、黑色融入原设计之中，高度还原了2号机的形象！显卡背面的大面积明日香形象，让不同领域的经典元素在此相遇、碰撞，彰显出“强强联手”的热血魅力！

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为了匹配显卡的强劲性能，散热采用全包围式散热面板、背板和压铸金属框架，同时内部采用均热板直触与热管内埋设计，结合新升级的Axial-tech 风扇，使其整体散热性能和静音表现更强。显卡正面风扇中央金属贴增加NERV LOGO和二号机的Logo，直接亮明的EVA初号机设计元素。还支持AURA SYNC神光同步，灯光自定义可以创造出专属显卡造型，可与其他ROG x EVA装备同步灯效，闪耀全场！

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ROG STRIX RTX4090新世纪福音战士丨限量版显卡基于全新Ada Lovelace架构的GPU，在性能和效率上都实现了巨大的代际飞跃，意味着实时光线追踪和利用AI生成像素的神经网络渲染的新时代已然来临！将为玩家和创作者带来了性能、神经渲染和更多领先平台功能的飞跃，为玩家打造最具沉浸感的游戏体验、难以置信的AI功能和最快的内容创建工作流的门户，实力无敌不惧强敌！欢迎玩家加入预约，一起共享热血青春！

ROG Hyperion创世神机箱 新世纪福音战士丨限量版

ROG Hyperion创世神机箱 新世纪福音战士丨限量版 全网预约开启，售价3599元，华硕商城购买链接：https://www.asus.com.cn/store/product-1604115142.html ；京东购买链接：https://item.jd.com/100063945304.html ；天猫购买链接：https://detail.tmall.com/item.htm?id=736817807937&spm=a21dvs.23580594.0.0.275c3d0dpXt2gp  ;B站会员购链接：https://mall.bilibili.com/act/aicms/otqUxiYek.html

战力补完！ ROG x EVA信仰联名装备预约开启 业内 第8张

ROG Hyperion创世神机箱 新世纪福音战士限量版在外观方面采用了铝合金X型外骨架设计，骨架上的绿色装饰神似2号机眼睛，中间的白色点缀则又对应机体腹部的白色装甲，整体十分契合二号机外观设计；此外，联名版创世神还采用了二号机标志性的红色涂装，机身遍布RGB灯效并支持AURA SYNC神光同步技术，神光耀目，个性觉醒。不仅如此，联名版创世神机箱内部还增添了EVA二号机元素的点阵像素风灯板设计，不仅支持ARGB炫彩灯效，还支持拆卸独立摆放，提升桌搭颜值，“机魂”坐阵，战力飙升！

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ROG THOR雷神2 1000W白金牌电源 新世纪福音战士丨限量版

ROG THOR雷神2 1000W白金牌电源 新世纪福音战士丨限量版全网预约开启，售价2799元，华硕商城购买链接：https://www.asus.com.cn/store/product-1604115142.html ；京东购买链接：https://item.jd.com/100066420035.html ；天猫购买链接：https://detail.tmall.com/item.htm?id=736820607035&spm=a21dvs.23580594.0.0.275c3d0dpXt2gp  ;B站会员购链接：https://mall.bilibili.com/act/aicms/otqUxiYek.html

战力补完！ ROG x EVA信仰联名装备预约开启 业内 第10张

考虑到旗舰配置的高负载需求，ROG准备了ROG THOR雷神2 1000W白金牌电源新世纪福音战士限量版。采用了日系电容等高品质用料，是机体供能的稳定“大后方”，同时还通过了80PLUS白金牌权威认证，转化效率出色，轻松满足机体暴走状态下的能源需求。值得一提的是，为满足隐秘作战需求，这款电源还采用了新一代ROG定制散热片+双滚珠轴流风扇的组合，通过强大的散热实力，让电源能更长时间保持在0dB安静模式。外观方面，这款电源整体采用NERV基地元素外观设计，搭配OLED面板实时功耗显示屏幕以及EVA风格启动动画，尽显细节！

ROG RYUJIN龙神3代360 ARGB水冷 新世纪福音战士丨限量版

ROG RYUJIN龙神3代360 ARGB水冷 新世纪福音战士限量版全网预约开启，售价3199元，华硕商城购买链接：https://www.asus.com.cn/store/product-1604115142.html ；京东购买链接：https://item.jd.com/100022771801.html ；天猫购买链接：https://detail.tmall.com/item.htm?id=736685746934&spm=a21dvs.23580594.0.0.275c3d0dpXt2gp  ;B站会员购链接：https://mall.bilibili.com/act/aicms/otqUxiYek.html 

战力补完！ ROG x EVA信仰联名装备预约开启 业内 第11张

为匹配全套高端硬件的散热需求、释放极致性能，ROG RYUJIN龙神3代360 ARGB水冷 新世纪福音战士限量版横空出世。

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它配备了升级版3.5英寸LCD冷头屏幕，不仅能实时监控机体运转状态，还内置了EVA主题的动画效果，配合Armoury Crate软件，还可以自行定制GIF动画，充分满足EVA粉丝的个性化需求。

散热实力方面，这款水冷散热器采用了Asetek第八代水泵，对冷排、水管和散热底座做出了整体加强，进一步提升散热效率，保障机体的持续、高效运转。同时，这款水冷还采用了磁吸串联ARGB风扇，磁力吸附，轻松安装。而且多把风扇只需一组线材即可完成控制，大幅度简化理线，减少适格者的负面情绪，提升与机体的同步率！

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ROG HERCULX大力神显卡支架 新世纪福音战士丨限量版

ROG HERCULX大力神显卡支架 新世纪福音战士限量版全网预约开启，售价469元，华硕商城购买链接：https://www.asus.com.cn/store/product-1604115142.html ；京东购买链接：https://item.jd.com/100063945288.html ；天猫购买链接： https://detail.tmall.com/item.htm?id=736579277923&spm=a21dvs.23580594.0.0.275c3d0dpXt2gp&skuId=5261310351656 ;B站会员购链接：https://mall.bilibili.com/act/aicms/otqUxiYek.html

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为了保障机体内部力场稳定，ROG还提供了ROG HERCULX大力神显卡支架 新世纪福音战士限量版。

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正面采用明日香专属人物形象，加入Polymo灰阶灯效设计，通过多层不同明暗的阴影充分还原明日香形象的立体感；搭配ARGB炫彩灯效，为ROG机体注入了EVA二号机的灵魂，强大战力，不可撼动！

同时，其整体设计还融合了EVA拘束架和发射架的元素，并且使用了高强度铝合金材质支柱，轻松承载显卡重量，保持机身内部结构的稳定性；同时还支持免工具78mm-120mm高度调节，适配主流显卡型号。此外，为满足机体在不同场景下作战的调节需求，ROG大力神还配备了磁吸式水平指示器，十分贴心。

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战力补完！ ROG x EVA信仰联名装备预约开启 业内 第17张

ROG 龙鳞ACE鼠标防滑贴新世纪福音战士丨限量版和ROG RX键帽套装 新世纪福音战士丨限量版开启预约，售价分别为99元和299元。B站会员购链接：https://mall.bilibili.com/act/aicms/otqUxiYek.html

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ROG 龙鳞ACE鼠标防滑贴新世纪福音战士丨限量版

ROG 龙鳞ACE鼠标防滑贴新世纪福音战士丨限量版，以《新世纪福音战士》中2号机主体为设计原型，以红色为底色辅以黑白配色。在设计上有明日香、二号机头像和EVA蜂巢元素，结合ROG无畏之眼和FOR THOSE WHO DARE字样，整体外观鲜明立体。鼠标防滑贴适配型号为ROG 龙鳞ACE AimLab游戏鼠标，搭配鼠标使用不仅增强手感还更防滑耐用，而且轻松GET二号机新皮肤！

战力补完！ ROG x EVA信仰联名装备预约开启 业内 第19张

ROG RX键帽套装 新世纪福音战士丨限量版

在外观上采用了EVA二号机标志性的红黑橘配色，不仅配备了“二号机头像”、“AT立场”、“EVA02”“明日香”“同步率”等专属键帽设计，还提供了四枚黄色配色更鲜明的可更换键帽，玩家可自行更换，明日香氛围感直线上升！

战力补完！ ROG x EVA信仰联名装备预约开启 业内 第20张

键帽为ABS类肤材质，触感温润、透光饱满，适配游侠RX/龙骑士2/游侠RX TKL/游侠2 RX无线等多个型号，满足更多玩家给键盘“换新”的需求！

战力补完！ ROG x EVA信仰联名装备预约开启 业内 第21张

《新世纪福音战士》作为动漫界的老牌IP，收获了无数人的喜爱，而对于ROG玩家和EVA粉丝来说，ROG×EVANGELION限定产品既满足了玩家们对高能电竞的需求，又满足了对二次元动漫的深刻情怀，欢迎玩家关注ROG x EVA联名产品，参与热卖预约噢～

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