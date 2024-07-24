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热血航海“ONE PIECE航海王动画25周年 中国巡展·北京站”震撼来袭

漫展 来源_动漫之家 2024年07月24日 18:30
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热血航海“ONE PIECE航海王动画25周年 中国巡展·北京站”震撼来袭 漫展 第1张

7月21日,北京798艺术区迎来了一场文化展览盛事,由东映动画授权、北京文泽时代文化艺术有限公司主办的“ONE PIECE航海王动画25周年中国巡展·北京站”在798艺术区B06空间重磅开展。

热血航海“ONE PIECE航海王动画25周年 中国巡展·北京站”震撼来袭 漫展 第2张

本次展览为ONE PIECE航海王动画25周年中国巡展的首站,为广大动漫迷带来一次空前绝后的视觉与体验盛宴。这场展览不仅全力展现了航海王动画的宏大和热血,更因其创新的展览形式和丰富的互动板块,为暑期文化消费带来了新选择。

一、ONE PIECE航海王动画25周年:不止是动画的庆典

《航海王》自1997年连载以来,凭借其热血的剧情、鲜明的人物形象和深入人心的主题,已经成为了全球最受欢迎的动漫之一,其深刻的人物塑造和扣人心弦的故事情节,深受全球动漫迷的喜爱。此次25周年巡展不仅仅是对动画成就的庆祝,也是对这一经典动画形象的文化影响力的一次深刻回顾和沉淀。

热血航海“ONE PIECE航海王动画25周年 中国巡展·北京站”震撼来袭 漫展 第3张

此次在北京798艺术区B06空间举办的展览,得到了东映动画的官方授权及大力支持。展览以“沉浸、互动、宏大”为主题,完美展现了航海王动画中的1000集的经典时刻。展览内容囊括航海王动画25年来的代表性场景和经典瞬间,互动体验及周边商品全线展示。

热血航海“ONE PIECE航海王动画25周年 中国巡展·北京站”震撼来袭 漫展 第4张

二、展览亮点:重温经典,创新互动

1. 经典再现,感动瞬间

展览通过经典场景还原和多媒体技术,力求还原最真实的动画场景,带领观众重温航海王中那些让人难忘的经典片段,让观众仿佛置身于航海王的动画世界。从路飞出海的第一步,到草帽一伙的每一次重大冒险,观众可以身临其境地感受到动画中的感动与热血。

热血航海“ONE PIECE航海王动画25周年 中国巡展·北京站”震撼来袭 漫展 第5张

热血航海“ONE PIECE航海王动画25周年 中国巡展·北京站”震撼来袭 漫展 第6张

热血航海“ONE PIECE航海王动画25周年 中国巡展·北京站”震撼来袭 漫展 第7张

热血航海“ONE PIECE航海王动画25周年 中国巡展·北京站”震撼来袭 漫展 第8张

热血航海“ONE PIECE航海王动画25周年 中国巡展·北京站”震撼来袭 漫展 第9张

2. 地图探险,动画体验

热血航海“ONE PIECE航海王动画25周年 中国巡展·北京站”震撼来袭 漫展 第10张

此次展览特别注重互动体验,设立了丰富的互动板块,通过地图探险模式,一步步解锁航海王动画内容。用先进的即时互动涂鸦技术,观众的平面涂鸦可以立刻变身3D动画,增加了观展的趣味性和参与感。

3. 周边集市,珍品荟萃

除了丰富的展览内容和互动体验,展览现场还设置了航海王衍生品商店。这里不仅有限量版的收藏品和角色手办,还有主题文创产品,让每一个粉丝都能带上一份属于自己的“航海王”记忆。

热血航海“ONE PIECE航海王动画25周年 中国巡展·北京站”震撼来袭 漫展 第11张

此次展出场地选择在798艺术区B06空间(原佩斯北京),这是798标志性航母级建筑,占地超过2500平方米,具备极高的展览空间和艺术氛围。这座由德国建筑师设计的大型锯齿形包豪斯风格厂房,经过著名建筑师理查德·格鲁克曼(Richard Gluckman)的改造后,成为现代与怀旧并存、风格独特的纪念性建筑,极大地提升了展览的档次和格调。

热血航海“ONE PIECE航海王动画25周年 中国巡展·北京站”震撼来袭 漫展 第12张

北京作为全国文化中心,一直以来都是文化荟聚和交流的重要窗口。举办这样盛大的展览,不仅是一场动漫迷的盛宴,更是一次文化交流的宝贵契机。从筹备到正式开展,中日团队紧密合作,尽显友好与互信的精神。

热血航海“ONE PIECE航海王动画25周年 中国巡展·北京站”震撼来袭 漫展 第13张

热血航海“ONE PIECE航海王动画25周年 中国巡展·北京站”震撼来袭 漫展 第14张

热血航海“ONE PIECE航海王动画25周年 中国巡展·北京站”震撼来袭 漫展 第15张

让我们相约北京798艺术区B06空间,一起感受文化交流的魅力,共同见证航海王动画25周年的辉煌与感动!一起开启这段难忘的航海之旅!

热血航海“ONE PIECE航海王动画25周年 中国巡展·北京站”震撼来袭 漫展 第16张

展览信息:

展览名称:ONE PIECE航海王动画25周年中国巡展·北京站

展览地点:北京市朝阳区798艺术区B06空间

展览时间:2024.7.21——10.27

营业时间:10:00—19:00(18:30停止入场)

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