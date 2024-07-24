热血航海“ONE PIECE航海王动画25周年 中国巡展·北京站”震撼来袭

7月21日,北京798艺术区迎来了一场文化展览盛事,由东映动画授权、北京文泽时代文化艺术有限公司主办的“ONE PIECE航海王动画25周年中国巡展·北京站”在798艺术区B06空间重磅开展。

本次展览为ONE PIECE航海王动画25周年中国巡展的首站,为广大动漫迷带来一次空前绝后的视觉与体验盛宴。这场展览不仅全力展现了航海王动画的宏大和热血,更因其创新的展览形式和丰富的互动板块,为暑期文化消费带来了新选择。

一、ONE PIECE航海王动画25周年:不止是动画的庆典

《航海王》自1997年连载以来,凭借其热血的剧情、鲜明的人物形象和深入人心的主题,已经成为了全球最受欢迎的动漫之一,其深刻的人物塑造和扣人心弦的故事情节,深受全球动漫迷的喜爱。此次25周年巡展不仅仅是对动画成就的庆祝,也是对这一经典动画形象的文化影响力的一次深刻回顾和沉淀。

此次在北京798艺术区B06空间举办的展览,得到了东映动画的官方授权及大力支持。展览以“沉浸、互动、宏大”为主题,完美展现了航海王动画中的1000集的经典时刻。展览内容囊括航海王动画25年来的代表性场景和经典瞬间,互动体验及周边商品全线展示。

二、展览亮点:重温经典,创新互动

1. 经典再现,感动瞬间

展览通过经典场景还原和多媒体技术,力求还原最真实的动画场景,带领观众重温航海王中那些让人难忘的经典片段,让观众仿佛置身于航海王的动画世界。从路飞出海的第一步,到草帽一伙的每一次重大冒险,观众可以身临其境地感受到动画中的感动与热血。

2. 地图探险,动画体验

此次展览特别注重互动体验,设立了丰富的互动板块,通过地图探险模式,一步步解锁航海王动画内容。用先进的即时互动涂鸦技术,观众的平面涂鸦可以立刻变身3D动画,增加了观展的趣味性和参与感。

3. 周边集市,珍品荟萃

除了丰富的展览内容和互动体验,展览现场还设置了航海王衍生品商店。这里不仅有限量版的收藏品和角色手办,还有主题文创产品,让每一个粉丝都能带上一份属于自己的“航海王”记忆。

此次展出场地选择在798艺术区B06空间(原佩斯北京),这是798标志性航母级建筑,占地超过2500平方米,具备极高的展览空间和艺术氛围。这座由德国建筑师设计的大型锯齿形包豪斯风格厂房,经过著名建筑师理查德·格鲁克曼(Richard Gluckman)的改造后,成为现代与怀旧并存、风格独特的纪念性建筑,极大地提升了展览的档次和格调。

北京作为全国文化中心,一直以来都是文化荟聚和交流的重要窗口。举办这样盛大的展览,不仅是一场动漫迷的盛宴,更是一次文化交流的宝贵契机。从筹备到正式开展,中日团队紧密合作,尽显友好与互信的精神。

让我们相约北京798艺术区B06空间,一起感受文化交流的魅力,共同见证航海王动画25周年的辉煌与感动!一起开启这段难忘的航海之旅!

展览信息:

展览名称:ONE PIECE航海王动画25周年中国巡展·北京站

展览地点:北京市朝阳区798艺术区B06空间

展览时间:2024.7.21——10.27

营业时间:10:00—19:00(18:30停止入场)