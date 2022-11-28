优酷少儿发布内容片单，助力少儿动漫迎来黄金发展期

近日,优酷少儿亮相第十八届中国国际动漫节国际动漫游戏商务大会(iABC展)。活动现场,优酷少儿重磅发布内容片单,借力三大赛道、五大剧场进一步加深“优酷少儿+小小优酷”双品牌战略布局。通过优酷少儿的精品化内容、小小优酷的产业化能力,共同撬动少儿市场加速变革,引领在线少儿内容赛道发展脚步。

双品牌战略驱动下,优酷少儿持续引领产业发展趋势,于近期再次斩获行业奖项——中国IP BANK奖。中国IP BANK奖是灵狮集团深耕文化产业领域二十年以来,融合ACG产业、影视传媒产业打造的首个国内外实现多产业融合跨界的文化创意类奖项,是动画产业发展趋势的重要风向标。

双品牌战略成就超强内容片单,少儿内容赛道迎来超级爆发

随着“优酷少儿+小小优酷”双品牌战略布局渐深,优酷少儿在内容端不断为市场带来新的惊喜,逐步实现由内容平台到产业多元化的战略升级。iABC展活动现场,阿里集团优酷少儿事业部国内版权采购及制作中心负责人张薇玉发布优酷少儿内容片单,并表示优酷少儿将通过动画、真人、大电影三大赛道的并线发展,以及女生剧场、恐龙剧场、热血剧场、爆笑剧场、汽车剧场五大剧场的全面升级,持续打造厂牌IP,长期输出优质内容形成精品少儿内容库,为少儿群体开拓视野打开成长触角。

优酷少儿现场发布片单显示,众多精彩少儿作品即将登录平台。汇集恐龙、战队、汽车、冒险等全球儿童节目热门题材的《暴风恐龙战队》、知名儿童动画IP《迷你特工队》首部动画+真人特摄正剧作品《迷你特工队之游戏宇宙》、优酷少儿与《汪汪队》创作团队加拿大工作室Guru Studio联合出品的优质少儿动画《小真与彩虹王国》等一系列优质作品即将更新上线。精彩多样的片单内容持续丰富优酷少儿的平台内容库,也为整个在线少儿内容市场提供源源不断的亮眼佳作。

近年来,二孩政策、双减政策的实施推动了市场对少儿在线内容的需求增长,少儿市场前景广阔,具备极大开拓空间。艾瑞咨询在《中国在线视频少儿内容生态价值白皮书》中提到:“整体市场环境正在加速中国少儿在线视频内容的精耕细作与产业升级。”在此背景下,优酷少儿作为少儿频道及内容播放平台品牌,正以精品化、IP化、赛道多元化的内容深耕服务用户,并不断以优质的内容作品扩容赛道,引领产业进入爆发前夜。

内容+运营+市场三重创新,优质IP再获行业认可

优质内容+精细化运营+市场创新孵化的多重升级,是优酷少儿在全球少儿市场开疆辟土的利剑。立足本土,放眼全球,优酷少儿协同全球顶尖团队打造优质内容作品,在海内外全球市场同步发行,利用全球资源有效加强作品传播力,使各IP作品快速获得行业与市场认可。

在最新公布的第四届中国IP BANK奖获奖榜单上,《小狼乐宾》、《缇娜托尼》、《大脚丫恐龙家族》、《蕃尼看世界》、《蕃尼探长城》分别在灵狮中国IP BANK奖评选中获得:十佳动画系列片、十佳商业授权项目、十佳数字藏品、组委会年度特别推荐奖。

作为国内最早专注于IP创投及文化产业平台建设和产业空间专业运营服务商,灵狮集团具有丰富的影视及相关后台资源,优酷少儿多款IP作品的获奖,既是对作品内容的直接肯定,也为后续优酷少儿各个热门IP的持续商业化运营带来正向赋能作用。

作为中国IP BANK奖十佳动画系列片,《小狼乐宾》是优酷少儿与法国奥斯卡提名工作室Xilam联合出品的少儿动画。聪明的小狼乐宾漂洋过海带领全球少儿观众一同穿越5大文化背景,沉浸式游历冒险,在探索中锻炼思辨能力,拓展孩子的国际视野,树立积极正面的世界观价值观。在优酷少儿平台加持下《小狼乐宾》上线初期就获得全球关注,动画播出后更是成为业内标杆性作品,在海内外均获得行业高价值认可。

2022年11月23日《小狼乐宾》特邀参加2022 MIP-China作为行业国际合制标杆项目分享。MIP China是MIPTV/MIPCOM戛纳电视节在中国杭州举办的活动,旨在为参会的国内外影视制作公司、播放平台打造一个影视内容合作、研发、交流的平台,助力双方在电视剧、动画、纪录片、节目模式、电影等领域建立合作伙伴关系。细数成果,《小狼乐宾》获灵狮奖项的同时,也已获上海电视节白玉兰最佳动画片/最佳动画剧本双提名奖、2021国家广电年度中外合拍扶持项目(唯一一部网络平台合拍出品动画片)、2021 Pulcinella Award 最佳学龄前动画片奖(欧洲)、厦门国际动漫节“金海豚奖”最佳动画片银奖。

可见《小狼乐宾》的内容创意及制作水准在国际上是很超前的,也极具创新意义,开拓了一种全新的儿童动画呈现模式。

依托亚洲一线制作团队打造的《杰力豆》,来自于优酷少儿对95后人群的诉求洞察和嗨点锁定。《杰力豆》在平台上线后,优酷少儿为这一作品不断进行多方联动赋能,以衍生+联名动作,持续推热《杰力豆》的全网影响力。线下IP主题潮流展、跨界合作联名IP衍生品、音乐节破界深度互动二次元IP,产业化、系列化的跨界营销事件成就《杰力豆》多个跨界出圈“名场面”。

全网累计播放量50亿+的《缇娜托尼》是优酷少儿联合俄罗斯瑞奇集团出品的2-6岁幼儿启蒙动画,作为中俄文化交流优秀成果,以具有国际化的视野内容打开中国少儿市场。诞生四年已播两季系列剧,一季短剧,而11月刚上线的第三季《缇娜托尼》也将延续前作社交属性,在内容端以全新解锁的生动场景唤醒并培养孩子的社交能力。

内容创新之余,优酷少儿积极探索IP价值内核,为旗下热门IP《大脚丫恐龙家族》引入当下最为火爆的“元宇宙”概念,将数字藏品与动画内容结合,成功拿下中国IP BANK奖“十佳数字藏品”称号。

随着2021年兴起的原宇宙概念炒热逐渐降温,产业得以沉心静气,专注于实用技术的突破,2022iABC特邀优酷少儿探讨如何用元宇宙为载体锤炼国漫IP,赋能国漫创新。现场讲到,优酷少儿将DAO融入在了游戏体验的环节之中,在初入大脚元宇宙时,便划分为不同家族阵营,从而培养对角色的认同感,增加DAO社区的趣味性,大脚元宇宙增加了游戏体验和社交属性,建立以IP为主的元宇宙。

由于前期较为成熟的预热策划,节目上线后热播期热度冲破8000+,带动了6万份数字藏品的售罄.。项目在新媒体渠道、私域社群进行密集的宣推动作,并和节目开播同步进行数字藏品发售倒计时宣推,深度结合数字藏品与动画节目,让动画IP声量及热度有效拉动数字藏品的传播,反哺动画并提升IP的市场认知,也实现了探寻数字藏品业务,以少儿业务为出发点,以动画IP为内容载体的初心。

同样,差异化内容的打造为优酷少儿的IP孵化成长提供重要助力。当选中国IP BANK奖组委会年度特别推荐奖的《蕃尼蕃尼》系列作品,在全网播放量已达120亿+。作为少儿寓教于乐品牌,《蕃尼蕃尼》《蕃尼探长城》《蕃尼看世界》等系列作品以新颖的真人形式,将优质内容带入少儿娱乐生活,其采用的真人形式补足了国内少儿真人IP的缺失短板,为国内市场打开在线内容的创作新空间,让作品所涉类型更为丰富多元,而作品本身兼具的知识性和教育性内容也让孩子在快乐中增长见闻、认识世界。

在线少儿内容形式愈加多元,成熟“土壤”加速IP孵化

优质的作品孵化离不开好的平台“土壤”,能够在较短时间打造并打爆多个热门少儿IP,正是因为优酷少儿针对少儿市场带来更精细化的运作,围绕内容生产、平台宣运、产业扩容三方面全线发力。

早前在亮相中国国际品牌授权展览会(CLE中国授权展)时,优酷少儿已向外展示其少儿IP全产业链孵化重磅结果,《蕃尼蕃尼》《小狼乐宾》《缇娜托尼》等爆款IP已成功跑通从内容IP到全链路商业化运营的成长路径。

以《缇娜托尼》为例,动画在内容侧主打社交属性,培养孩子的互动社交能力,同时也为IP树立了“安全、健康、高品质”的形象关键词,在IP孵化衍生过程中与幼儿食品形成天然联系,成为品牌与市场线上线下的沟通新窗口。

无独有偶,优酷少儿大热IP《蕃尼蕃尼》系列《蕃尼探长城》是由中国长城学会长城IP文创工作委员会授权,优酷少儿出品的少儿文化节目。蕃尼家族带领小朋友们置身长城内外,了解长城知识,领略长城非凡文化魅力,探索当地民俗,触及建筑艺术、诗词歌赋、戏曲说唱等领域。线下,优酷少儿携手八达岭文旅集团、清华大学建筑学院文旅研究中心研发团队共同推出的“蕃尼探长城,八达岭少年使者”研学活动,将线上线下结合满足亲子家庭寓教于乐的需求。游学活动中,少儿群体可以与心仪IP蕃尼近距离接触,与父母一同身临其境感受古迹文化,这一新颖的互动形式满足了中国新一代年轻家庭的育儿教育需求,在快乐体验中完成亲子陪伴与少儿教育。

蕃尼八达岭少年使者研学活动的推出,为少儿研学类活动提供标杆范本。在线节目+线下探索游览讲解等方式不仅能够让孩子们认识长城感受当地文化特色,也为中国传统文化寻找到新的输出锚点,让民族文化在全新的方式中实现文化传承。通过优酷少儿孵化,蕃尼系列内容已然提炼出文化属性内核,成功升级为文旅类正能量真人IP。

《蕃尼探长城》的播出受到各界好评,中国长城学会副会长董耀会高度肯定了《蕃尼探长城》对传承长城文化做出的探索和努力,他说:“长城文化与精神的传承,需要大众尤其是青少年的加入,让古老的长城在新时代发挥新的价值”。目前,蕃尼家族也在继续积极投身正能量行动,伴随着“小小优酷梦想季”平台企划,从冬奥冰雪梦到航天科学梦,蕃尼家族正在持续鼓励青少年实现梦想。

通过精品化的内容打造,优酷少儿正从传统的播出平台升级为一个少儿产业的生态平台,在这一过程中,优酷少儿实现了从IP开发制作到商业模式的正循环IP运营模式。

2022年品牌升级会上,阿里文娱副总裁、阿里鱼总裁、优酷少儿事业部总经理吴倩表示:“在优酷少儿·小小优酷‘内容+产业’战略布局下,我们实现了从传统内容的聚合到IP全链路的孵化,从提供少儿娱乐观看环境到覆盖亲子家庭全景消费,真正打通从孩子观看到亲子消费的转化通路。”

2022年11月23日,第十八届中国国际动漫节国际动漫游戏商务大会,阿里集团 优酷少儿事业部国内版权采购及制作中心负责人张薇玉提到:“以内容为本,专注内容的精品化,传递真善美是优酷少儿作为视频平台的责任和担当”。

在线少儿内容进入快车道的当下,优酷少儿的双品牌战略为行业提供了值得借鉴的优质IP孵化新范式,也为更多IP和品牌提前锁定发展“胜局”。