传承创新国风出圈 推进文化自信自强 第十八届中国国际动漫节中国国风品牌盛典开幕

传国潮文化，品非遗传承，扬华夏精粹！2022年11月26日，第十八届中国国际动漫节中国国风品牌盛典在杭州奥体中心网球中心（小莲花）盛装开幕！本次国风品牌盛典以“传承自强、铸新辉煌”为主题，通过国风舞蹈表演、国风服饰品牌走秀、游戏IP国风展示、动漫IP国风展示和国风品牌授牌等环节，从动漫、游戏、汉服等多角度，展现传统文化赋能新兴文化所呈现的文化艺术之美，传承和弘扬中华优秀传统文化。

本次活动由中国国际动漫节执委会主办，中国国际动漫节执委会办公室，杭州高新区（滨江）管委会、政府承办，浙江广播电视集团新蓝网、杭州金御也文化传播有限公司企划协办，在央视频、央视外语频道、腾讯视频、爱奇艺、搜狐视频、虎牙直播、中国蓝TV等平台实现全网同步直播报道。

亮点一 十大国风品牌粉墨登场

本次活动为一批优秀国风品牌颁奖，它们通过新的方式弘扬中国传统，展现瑰丽的文化至宝。包括国风活力品牌——锦瑟衣庄、靓朵韵、随时anytime、静还决 ，这是一批近年来迅速崛起的国风服饰品牌，以传统服饰为载体，用汉服讲中国故事，传中华文化之声。国风潜力品牌——《九域之天眼崛起》，这是中南卡通全力推出的一部融合了东方传统文化和神话元素的诚意作品，深挖优秀传统文化，坚持原创优质内容，讲好中国故事，推动中华文化走向世界。国风宝藏品牌——《梦三国2》、《逆水寒》、《天涯明月刀》、《新天龙八部》、《秦时明月》，这一系列国风游戏，无论从设计还是玩法上，都进行了令人惊喜的创新，让以往静默的传统艺术变得灵动起来，使玩家进一步接触国风艺术。各大品牌都在盛典现场演绎精彩节目，彰显品牌魅力与多彩文化。

亮点二 国家级非遗传承项目登台亮相

活动特邀两大杭州本地国家级非遗项目参与支持，观众可以欣赏到由西湖绸伞传承人宋志明利用竹子制作而成的精妙绝伦的各色绸伞，亲眼见证“西湖之花”的完美盛开。还将领略拥有146年历史的中华老字号扇业名牌王星记所带来的各形各色的精巧扇子。展现中国伞、扇文化的博大精深，古典与潮流在非遗传承上所绽放出的全新光彩。

亮点三 国风古韵彰显文化自信

党的二十大报告围绕推进文化自信自强，对“传承中华优秀传统文化”、“增强中华文明传播力影响力”等作出了重要部署。在全党全国深入学习宣传贯彻党的二十大精神之际，作为第十八届中国国际动漫节重要环节之一，本届动漫节创新开设的中国国风品牌超级盛典，大力倡导国风国漫国潮，传承弘扬传统文化，是学习贯彻党的二十大精神的实践载体，体现了高度的文化自信和文化担当。

最是文化韵流长，国风“出圈”背后，恰是传统文化的自身魅力。当前，浙江省正在深入实施宋韵文化传世工程，着力将宋韵打造成文化金名片。作为国家首批历史文化名城，杭州具有丰富厚重的历史文化底蕴，是国内少有的拥有三大世界遗产的城市。盛典邀请了杭州头部动漫、游戏IP及非遗传承项目参与，通过唐、宋、明、现代国潮等风格服饰的情景化表演和走秀，融入IP和非遗文化展示，演绎中华文化在时代变迁中的传承与创新，充分展示传统文化与现代时尚的碰撞与融合。

网易旗舰级武侠游戏《逆水寒》进行了多套高人气外观的实体展示，不局限于典雅或飘逸的长袍大袖，而是融合了禽鸟精怪的灵动、异域风情的魅惑、西式剪裁的修身，在一众端庄古典的传统服饰中更具别样的魅力。

亮点四 百位国风达人倾情演绎

活动邀请了上百位国风国潮达人齐聚亮相，盛装出席，共同演绎东方华服之美，展现华夏文化独一无二的吸引力。盛唐百态、风雅宋韵、大明风华、国风武侠、东方浪漫、国潮新尚都将通过达人的倾情演绎生动呈现，通过跨越时空呈现古韵新潮流。整场活动沿着文化历史长河的时间线索，将千载风华缓缓铺展，以华服为凭，撬动历史的支点，随着朝代演绎的更迭，将古今两处时光交融并进，带领众人一起穿梭千年时光，共睹华夏衣冠的盛世风貌，感受中华文化所勾勒出的一幅幅华丽篇章。

亮点五 线上线下交联互动

本次活动在微博与抖音平台同时开启了活动专属话题#国朝千年我们有约，#国风品牌盛典带你一秒穿越时空，前期预热活动得到了广大网友的热情关注，目前已在微博平台实现了近4500万次的阅读量，在抖音平台达到了近9000万次的播放量。活动正式举行期间，平台参与互动的人数还将会实现指数级的增长。盛典通过全网同步直播让更多的国风爱好者第一时间欣赏到活动现场盛况，共襄盛举。

中华优秀的传统文化，根植于每一位国人内心，它用坚韧而温柔的力量托起我们整个华夏民族，让民族之魂代代相传。打造优质国产品牌，讲好中国故事，传播中国声音，传承与弘扬中华优秀文化，助力文化自信自强，是每位文化从业者，每个国风品牌需要达成的使命与担当！中国国风品牌盛典，势必将引领更多国风品牌勇往直前，乘风破浪，为传承和弘扬中华优秀传统文化贡献力量。



