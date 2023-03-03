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探秘冰城！《无人知路·寒酥篇》ARG解谜游戏！打破次元的更多可能！

业内 狼小狼 2023年03月03日 14:22

      第九艺术原来还能这么玩？能打破次元壁的游戏您见过吗？


      网元圣唐旗下《无人知路》X CHCG哈尔滨漫博会打造冰雪次元宇宙，冰雪盛会邀您体验！


      受本届CHCG哈尔滨漫博会的邀请，《无人知路》带来了精心筹备的ARG解谜活动，让冰城玩家第一次体验到了ARG这一新兴游戏形式，备受玩家好评。


       为了让更多的玩家通过游戏了解哈尔滨，感受冰城的风土人情，游戏制作组选择将《无人知路·寒酥篇》ARG游戏的线下场地布置在有深厚历史文化底蕴的中央大街。


     一场由博客开始的失踪营救


       1月9日，无人知路的玩家们突然收到一条信息，原本平静的极乐城突发异象，极乐西贺摄影城周边一条街道上出现“共鸣症候群”症状，同时人们还在这里发现了一名失踪少女“玳礼”残留的痕迹。

探秘冰城！《无人知路·寒酥篇》ARG解谜游戏！打破次元的更多可能！ 业内 第1张

（失踪的少女“玳礼”）


        玩家成功入侵了玳礼的博客，少女失踪前的经历被一一挖掘，由此，一场线上线下共同协力展开的冒险拉开了序幕。


      【线上解谜入口链接】https://stsj.wangyuan.com/illusion/index.php


       前往 @无人知路企划 官方微博，体验精彩解谜活动。


      经过线上所有玩家的倾力合作破解，玩家们最终在小红书上找到了与玳礼有着千丝万缕联系的“土卜皿”小姐。

探秘冰城！《无人知路·寒酥篇》ARG解谜游戏！打破次元的更多可能！ 业内 第2张

（玩家与土卜皿联系）


       经过一段时间的沟通后，土卜皿小姐表示愿意帮助我们寻找玳礼的行踪，并邀请我们18日下午2点前往一家历史悠久的餐厅见面详谈，并附上了地点的照片。

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（土卜皿小姐发来邀约）


       很快，有熟悉哈尔滨的玩家认出，图上的餐厅正是位于中央大街的“松浦1918西餐厅”。


       18日下午2点，第一批玩家前来赴约与土卜皿小姐交流线索，土卜皿小姐热情的邀请玩家品尝哈尔滨特色美食“红肠”与“格瓦斯”。

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（土卜皿小姐与玩家交流线索）


Arg入侵现实，实景探索将现实变为游戏


       获得新的线索后，玩家根据H5引导在中央大街上寻找失踪少女玳礼的痕迹。


       随着游戏剧情的深入，灯火辉煌的中央大街在玩家眼中俨然变成了游戏地图，玩家跟随着引导穿梭于“马迭尔”“中央书店”“完达山”“西西弗书店”“松浦1918西餐厅”“裕昌烧鸡”“万国洋行”“蜜雪冰城”等特色店铺，在游戏的同时了解到冰城的发展历史。许多平时未曾注意到的风景成为了游戏中线索的一环。

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冰城特色店铺亦是游戏地图（1）

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冰城特色店铺亦是游戏地图（2）

 


       最值得说道的是松浦餐厅中的“百年老电梯”，这里也是游戏历程的重要一站，置身其中，玩家感受到在这一刻自己仿佛成为了游戏中的“玳礼”，在这场奇遇中穿越到全新的世界。

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（游戏题目与道具“邀请函”）


       ARG游戏的随机性也为玩家增加了独特的游戏体验，路人随口而出的一句话，均可能成为游戏的“支线”，为玩家带来别样的代入感。

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（玩家游戏反馈）


       在解谜过程中，玩家间展现出来的团结协作也十分令人感动。当游戏触发了“无情的餐厅保洁”剧情后，现场留存的线索遭到损毁，群内的老玩家便自发为新人出谋划策，提供新的解密思路。

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（玩家群策群力）


        游戏的入门门槛降低，让从未接触过解谜游戏的玩家也可快速上手，从中获得乐趣。星火相传，这大概就是ARG游戏的独特魅力。


真人NPC互动，漫展现场上演抓捕行动

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玩家与真人NPC互动（1）

 

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玩家与真人NPC互动（2）

 

探秘冰城！《无人知路·寒酥篇》ARG解谜游戏！打破次元的更多可能！ 业内 第12张

（玩家与真人NPC互动）


        在2月24日至27日的哈尔滨游戏动漫博览会上，无人知路同样带来了精彩的游戏。在现场玩家可以体验到与真人NPC的奇遇互动，初步体验ARG的真实体感。在解密活动中，找到“盖世小鸡”的神秘对接暗号，随后“快看”“优酷”“艾漫”“晨光——奇只好玩”等展台被游戏串连起来，让玩家在游戏的过程中快乐逛展。


ARG本土化之路，打开蓝海市场


       平行实境游戏（Alternate Reality Gaming，ARG）是一种在国内尚属新颖的游戏形式，虽然有着优秀的发展前景，在国外市场已成规模，但在国内起步尚晚，在选题、本土化与推行上都举步维艰。而无人知路项目组始终秉承着网元圣唐“以快乐的方式传承中国文化”的理念，致力于发扬中国传统文化，诚挚探索，为国内ARG游戏市场铺路。


      本次《无人知路·寒酥篇》以哈尔滨中央大街作为游戏舞台，将游戏剧情与中央大街深厚的历史文化积淀相结合，在国产ARG游戏的发展上交出了自己的答卷。


      据无人知路制作组透露，近期他们还将在北京筹划线下场，感兴趣的玩家千万不要错过。


      更多游戏最新情报，请关注无人知路微博官方账号。


       https://weibo.com/u/7615240801

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无人知路官方微博



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