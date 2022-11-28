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第十八届中国国际动漫节圆满落幕

资讯 黑腹君 2022年11月28日 13:55

11月27日下午，第十八届中国国际动漫节在萧山区杭州国际博览中心落下帷幕。今年虽然受到疫情影响，第十八届中国国际动漫节仍如期举办，而且圆满收官，为广大展商客商、嘉宾观众和动漫爱好者呈现了一场安全、有序、精彩的动漫盛会。

第十八届中国国际动漫节圆满落幕 资讯

本届动漫节围绕“动漫的盛会、人民的节日”这一宗旨，以“共富新时代，动漫创未来”为主题，以线下为主，线上线下结合的方式，推出了会展、论坛、商务、赛事、活动等五大板块共计24项活动，展览展示面积达4.3万平方米。截至今天的初步统计，共有57个国家和地区的292家中外企业机构，1400余名展商客商和专业人士线上线下参与了本届动漫节，开展一对一洽谈4073场，现场意向签约金额5.54亿元人民币。动漫产业博览会现场参观人数达3.2万人次，通过“云上国漫”平台参与线上互动的超过1020万人次。

一、科学研判、安全第一，做精做细疫情防控

本届动漫节来之不易，在全国同类展会纷纷取消或延期的情况下，杭州牢固守住安全底线，成立动漫节现场联合指挥部和疫情防控专项工作领导小组，下设1部8组，制定1个总体方案和8个配套保障方案，组织省市专家开展13轮风险评估；严格落实省外人员“三天三检三不”政策，为提前来杭人员提供封闭转运、定点核酸、落地食宿，针对不同人群分类管理，并安排旅行社导游作为领队，为展商客商和搭建商提供宾馆和场馆“两点一线”之间团进团出、精准管理贴身服务；严格落实健康排查，及时消除风险隐患，严密构筑疫情防控的安全网。

二、弘扬国漫，倡导国风，充分彰显文化自信

“金猴奖”大赛鼓励原创精品，《姜子牙》《熊猫和奇异鸟》《下姜村的共同富裕梦》等优秀国漫作品纷纷获奖；《对话》栏目围绕“动漫里的中国”这一主题进行深入探讨；声优大赛首次设立“国漫挑战赛”环节，选手们参与踊跃；“国漫自由行”吸引了2万名年轻人报名，其中国风汉服出行者高达50%。“国风品牌盛典”吸引了梦三国、逆水寒、天涯明月刀、新天龙八部、秦时明月、锦瑟衣庄等头部动漫、游戏、汉服品牌参与，上百位达人助阵。“宋韵风雅·幸会动漫”以及《山海经》现场打卡等活动激发了年轻人参与和互动的热情。从中国国际动漫节现场效果看，国漫国风国潮在年轻人心目中分量更重。

三、数字赋能、融合创新，积极提振行业信心

博览会上，央视动漫、浙江广电、江苏广电、武汉组团以及来自上海、广东、深圳、福建等企业展示了全国动漫产业的发展水平，元宇宙、数字人、全息等先进技术让动漫产业成为奔向未来的捷径；商务大会举办了新片发布、项目路演、一对一洽谈等15场线下活动，优酷携三大赛道、五大剧场42个IP强势出击，杭产动漫联合发布了10个“动漫助力共同富裕的示范案例”；“云上国漫”平台提供元宇宙世界里的线上展会模式，超过5万人逛展，直播活动53场，最高同时在线人数达1.5万人次；最新发布的《关于推进新时代杭州动漫游戏和电竞产业高质量发展的若干意见》引发了业界、学界和媒体的广泛关注，不仅助力杭州动漫产业新一轮的快速发展，而且成为提振行业信心的一场及时雨。

四、国际交流、线上交易，持续打造品牌效应

开幕式上，国际动画协会主席狄安娜·摩尔斯（Deanna Morse）发来视频祝贺第十八届动漫节顺利召开；华特迪士尼（中国）有限公司副总裁戴骅现场分享创作经验；前英格兰足坛名将、现英国九故事传媒创始人贝克汉姆通过视频发表主旨演讲；Discovery探索频道和爱奇艺等分享中国作品“出海”经验；加拿大驻上海领事馆携12家加拿大的影视动漫企业举办专场发布；博览会吸引了东京电视台、高达等知名品牌，shopDisney官方旗舰店第一次参展国漫，境外品牌机构占比达15%；戛纳电视节·中国（杭州）影视内容高峰论坛和动漫游戏商务大会线上洽谈吸引了37个国家和地区的125家国内影视动漫企业和130位国内外买家进行在线洽谈，达成合作意向638个，意向金额6300万美元。疫情阻断了我们面对面的洽谈，但通过动漫节的线上平台，洽谈交易不断，文化交流依旧，品牌价值凸显。

五、青春洋溢、同频共振，全城动漫氛围浓厚

动漫是一种古老又年轻的艺术，轻松的格调中蕴含深刻的哲理，简单的线条下表达丰富的生活。18岁的中国国际动漫节吸引了朝气蓬勃的花样少年，他们盛装出行共赴盛会。博览会推出了中国动漫产业展、金猴奖主题展、国漫十八年回顾展、动漫模型展、“动漫扬清风”清廉动漫主题展以及“玉琮杯”动漫展等六大主题展览，举办了彩车巡游、漫画大赛等品牌活动，以及动漫博物馆四大同频共振活动。动漫我的城市，动漫我的生活——中国国际动漫节也已成为杭州漫迷一年一度的节日。

六、全媒联动、营造声势，有效提升城市形象

本届动漫节共吸引了31家主流媒体和49家新媒体总计557名记者参与报道。一是新闻宣传声势浩大。中央广播电视总台共派出央视新闻频道、国际频道、少儿频道、电影频道等9路记者，《新闻联播》《朝闻天下》等品牌栏目累计发稿105条。人民日报、新华社、中新社、浙江日报等主流媒体纷纷报道，“学习强国”全国学习平台开设专题并重点推荐。二是网络宣传精彩纷呈。截至11月26日，动漫节在抖音、微博、小红书等新媒体平台的相关话题阅读量超过3亿。其中“国潮千年，我们有约”的抖音话题浏览量1个亿。三是社会宣传生动形象。本届动漫节“上天入地”，不仅推出了主题航班，也打造了动漫地铁；市区250块户外大屏、动漫灯箱、道旗扮靓城市风景；在西湖等遗产地以及德寿宫等胜地推出宋韵动漫表演，吸引市民打卡；防疫宣传视频、倒计时海报、逛展最全攻略等精准触达，受到了广泛好评。四是对外传播渠道多元。通过CGTN、Hangzhoufeel等平台，运用英语、法语、俄语、西班牙语、阿拉伯语等多种语言，面向海外传播动漫节盛况和杭州城市风采。

十八岁，已成年。新起点新征程，我们将深入学习贯彻党的二十大精神，围绕推进文化自信自强，大力提升中国国际动漫节的专业化、国际化、产业化、市场化、品牌化水平，着力打造国际动漫之都、电竞名城，助力开创中国动漫产业美好明天，为杭州加快建设世界一流的社会主义现代化国际大都市、在“两个先行”中展现头雁风采作出更大贡献


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