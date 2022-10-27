命运的抉择！《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》限号测试今日开启

暗影中蔷薇盛开，生为棋子的少女决心成为棋手！

今日（10月27日）11时，由十字星工作室倾心打造的新概念动态换装手游《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》，在TapTap、Bilbili游戏在安卓客户端正式开启「限号删档不计费测试」，未能体验的玩家敬请留意后续测试。同时，游戏目前仍处于研发打磨阶段，测试内容不代表最终品质。

《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》继承了前作优秀的叙事传统，以百万字的文本为你呈上精彩丰富的剧情盛宴。游戏中，你将化身为贵族少女“卡莉娅·洛维拉”，在势力明暗交织的宫廷舞会上，抉择自己的命运。作为圆舞曲系列的旗舰新作，全新的Live2D技术与精美的手绘原画结合，带来的动态换装体验，也是目前市场上独一无二的乐趣。。

全场景动态换装 高沉浸换装乐趣



《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》倾心设计了数百套风格迥异的华丽服饰与精巧部件，无论大气优雅的欧风宫廷长裙，还是端庄温婉的国风旗袍，从天马行空的风格化理念到纹理图案的精雕细琢，都将可爱、成熟、活力、自信...不同时装的独有风格展现出来。无论哪种风格，都会令你心驰神往。

游戏在革新传统Live2D动画技术上将更多顶级视觉技术融入，不仅让每套时装在华丽设计与奇妙美学很好地展现出来，还实现了场景、时装，姿势的通用动态换装。而每一套时装也为你与结识的命运羁绊设计了独特的专属剧情，以高水准的女性审美视角，传递充满生动故事感的趣味镜头，感受耳目一新的换装盛宴。

化身贵族少女 抉择自己的命运

宏大严谨的世界观与众多鲜活角色多重命运的谱写，是《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》区别传统换装手游的独特体验，同时也塑造了别具一格、深厚有趣的高沉浸叙事感。在游戏中，你的故事将从回到洛维拉，以贵族少女拯救落败家族这一故事线开始，在充满冲突与变革的世界中以及暗流涌动的两大势力下，踏上奇幻世界的舞台，展开各式各样的冒险，在瑰丽复杂的世界中，主宰自己的命运。

20余名风格鲜明的角色与你邂逅

《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》采用多支线、多视角叙事手法，随着剧情的进一步推进和出场人物的不断增多，垂暮的人类女王，魔性的夜族女王以及数十个家族之间的明争暗斗也将逐渐浮出水面。

除了多达200位剧情角色出场外，20余名风格鲜明的重要人物也将与你邂逅，展开命运纠缠！你可以凭心而动，与喜欢的重要人物展开亲密互动，而随着主线剧情的推进，更多的专属故事也将陆续解锁。

《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》安卓限号删档不计费测试今日正式开启，更多福利活动及游戏内容敬请关注TapTap、Bilibili游戏相关公告，期待你在舞会中登场！