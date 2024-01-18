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酷潮都市降临在即！莉莉丝《众神派对》公测开启

业内 狼小狼 2024年01月18日 13:58
        由莉莉丝出品的《众神派对》公测已经盛大开启！
《Dislyte》在海外曾屡获佳绩，22年上线后即登顶多个国家游戏下载榜，并于苹果谷歌免费榜持续霸榜，多元审美与酷潮都市的游戏体验为其赢得了海外玩家的交口称赞，并荣获Google Play 2022年度最佳多人对战游戏。
        如今，曾用名为《神觉者》的《众神派对》载誉归来，一场奔赴酷玩派对的华丽浪漫冒险也即将启程。

神祇全集结，都市有奇遇

        希腊神话有普罗米修斯为世间盗火，埃及神话有阿努比斯以秤为死者心脏称重，日本神话有伊邪那岐与伊邪那美创世得八岛，中华神话有哪吒变幻三头六臂......这些流淌于人类文明记忆中的火光，一直以来各属于自己的传说故事之中。但未曾料想的是，在《众神派对》里，全球神话中这些闻名遐迩的英雄人物都在此集结，共同演绎了一段未来都市的冒险传说。
酷潮都市降临在即！莉莉丝《众神派对》公测开启 业内 第1张
        《众神派对》的故事发生在一个近未来都市：潘多拉魔盒里的“神迹”降临，汹涌来袭的怪物把都市变成了地狱，但因为这场浩劫，部分力量觉醒的人类获得了神灵的力量成为了代行者——但这到底是一份神灵的礼物，还是诅咒，至今无人知晓。
酷潮都市降临在即！莉莉丝《众神派对》公测开启 业内 第2张
        于是围绕着世界的异变，这些能力强大的代言者将于你的麾下集结，向幕后的操控者发起挑战。
人类的命运和属于你的“都市传说”，究竟会前往怎样的未来？

酷潮音乐节，神话朋克秀

        《众神派对》除了神祇的取材广泛，更引人瞩目的是多元审美的神话朋克风格，九天玄女靓丽脱俗、椒图温婉如玉、伊邪那美庄严肃穆、杨戬狂热奔放——从古老史诗中走出的全球众神，在这里和你想象中的都不太一样，但又从服饰到外观自成一派。彰显酷潮都市个性，无论你有怎样的小众美学癖好，亦或是独特个性口味，都可以在此得到满足。
酷潮都市降临在即！莉莉丝《众神派对》公测开启 业内 第3张

        比如阿努比斯是古埃及神话中的死神，这种胡狼头人身的神祇被描绘成黑色，这种颜色象征着再生、生命、尼罗河的土壤以及尸体防腐后的变色。

        《众神派对》中的阿努比斯，展现出来的形象亦是优雅但致命的黑色死神，他的技能暗夜偷袭可以大幅度降低敌人的防御力，死亡宣判在击杀目标之后还会“索命”第二个目标，可以和阿尔忒弥斯-莫娜这样以群伤见长的代行者达成美妙的战术配合——阿努比斯仅仅是一张三星卡，但是使用得当，同样可以作为值得培养的主力。

酷潮都市降临在即！莉莉丝《众神派对》公测开启 业内 第4张
        这场“神话朋克秀”以酷潮动感的音乐为伴，独立音乐厂牌XHz，重金打造了《众神派对》的沉浸式潮音。游戏自带独立音乐厂牌，包罗爵士、嘻哈等多种音乐风格——美妙抓耳与混音特效的空间Live感、电音风格下的热情述曲与浅吟低唱，让玩家用耳朵重新“认识”了这些极具魅力的神话人物与这个极具未来感的霓虹都市
酷潮都市降临在即！莉莉丝《众神派对》公测开启 业内 第5张

轻松不打工，可看脸养卡

        酷潮音乐加持下的竖屏卡牌战斗，带来了丰富多样的策略体验玩法，以及轻松扫荡不打工的休闲娱乐享受。
        《众神派对》尽管角色包含星级区别，但S级主力的闪耀离不开辅助卡的悉心配合，所以本作三星也能养，基本卡卡有价值，由此产生的丰富多样战斗组合，考验的是玩家在五人组队的CTB(counting time battle)回合制战斗模式中配队策略。
酷潮都市降临在即！莉莉丝《众神派对》公测开启 业内 第6张
此外游戏同时提供了多线叙事副本、PVP竞技场、声波缝隙材料副本、魔方神迹的肉鸽小游戏、空间之塔的爬塔小游戏等诸多玩法，材料副本可放置，小游戏可手动挑战，甚至可以并发游玩。没有比上班还忙的任务绑定，无论玩家想长时间深度游玩，亦或轻松日常五分钟，都可以得到满足。

酷潮都市降临在即！莉莉丝《众神派对》公测开启 业内 第7张

酷潮都市降临在即！莉莉丝《众神派对》公测开启 业内 第8张

        酷潮音乐伴随的都市冒险即将开启，全球神话下的神祇决绝死战在指尖延续。
        1月18日，融合了回合制经典玩法和诸多全新体验的《众神派对》公测蓄势待发。一段多元审美、打破乏味的冒险旅程即将来袭，你准备好了么~

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