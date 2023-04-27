《新猪猪侠大电影·超级赛车》4月29日全国上映，内容技术双升级

4月22日，由广东省电影局主办，广东省电影家协会、广东省电影行业协会共同协办，南方都市报社、广东南都娱乐传媒股份有限公司承办的广东优秀电影推介会在百丽宫影城（天汇广场店）圆满举办。本次推介影片《新猪猪侠大电影·超级赛车》吸引了众多亲子家庭前来观影，映后，电影主创团队总制片人黄龙、总导演钟彧、猪猪侠亮相现场，与观众分享幕后故事。





除了精彩影片，猪猪侠还携手纽斯葆、纳美宝贝为《新猪猪侠大电影·超级赛车》呐喊助威，带来纽斯葆多种B族维生素咀嚼片（香蕉味）积木扭蛋礼盒、纳美宝贝爱心瓶护齿儿童牙膏、儿童牙刷牙膏套装等惊喜好礼，一起点燃狂热的赛车之旅。

纽斯葆多种B族维生素咀嚼片（香蕉味）积木扭蛋礼盒

纳美宝贝爱心瓶护齿儿童牙膏、纳美宝贝趣味盲盒套装



猪猪侠化身赛车手，冒险与温情兼具看点

《新猪猪侠大电影·超级赛车》首次将赛车题材搬上大银幕，讲述为拯救即将坠毁的竞速之城，猪猪侠必须化身赛车手，在72小时内找回永动石。然而夺冠之路并非一帆风顺，赛场上各路高手卧虎藏龙，都等待着与猪猪侠一争高下。新发明“电子脑”的出现，让猪猪侠如虎添翼，可再度遭遇的挫折又预示着寻回永动石的路途上还埋伏着未知阴谋……





电影节奏紧凑，高潮迭起的剧情、温馨动人的亲朋情感与热血刺激的赛车元素圆满融合，在速度与激情中笑点萌趣横生。观影过程中，现场不时传出观众的笑声，观影结束后，小朋友就剧情细节向导演和制片人提问，有忠实的“小粉丝”注意到电影的开头融合了《猪猪侠之竞速小英雄》的片段，导演钟彧不禁感叹“小朋友比我们更注重细节”。





经典IP焕发生机，内容与技术双重升级

猪猪侠陪伴观众走过18年，作为国民IP，猪猪侠正义勇敢小英雄的形象陪伴一代代小观众成长。《新猪猪侠大电影·超级赛车》在塑造猪猪侠勇敢、正义、热血的人物形象同时，更着力于讲好儿童故事，将电影场景、剧情、制作进行了全面新升级：本次联动热血赛车元素，高质量制作呈现出超逼真赛车场景、超炫酷的新型赛车，猪猪侠从超星特工化身赛车手，形象装备全新升级。





除了制作升级，超人气伙伴五灵侠在本部电影中首次合体亮相，猪猪侠和猪爸之间温情满满的父子情也是一大看点。制片人黄龙在映后分享道：“就像猪爸陪猪猪侠一起闯过难关，我们这部电影也是希望让大家去相信自己小朋友的选择，无论是否正确，这是他成长路上必经的选择。”





自2012年至今，猪猪侠系列已上映了7部大电影，其中2021年上映的《猪猪侠大电影•恐龙日记》 刷新了中国影史五一档动画片单日票房纪录、中国影史五一档影片动画片票房纪录。今年的《新猪猪侠大电影·超级赛车》已是猪猪侠系列第八部大电影，将于4月29日全国上映，在五一假期为现场观众带来全新的视听享受。