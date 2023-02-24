网元圣唐亮相2023中国(哈尔滨)国际动漫游戏博览会

喜大普奔！期待已久的2023中国(哈尔滨)国际动漫游戏博览，就在今日（2月24日）终于与大家见面啦！本次博览会将一直持续到2月27日，地点选在哈尔滨市南岗区红旗大街301号的哈尔滨国际会展中心。网元圣唐携旗下《古剑奇谭网络版》、《白荆回廊》、《心渊梦境》、《古剑奇谭三》、《无人知路》等五大经典IP一齐亮相！







网元圣唐的展台共分为接待台、试玩区、扭蛋区、《白荆回廊》和《无人知路》等五个区域，分别供现场的玩家们咨询、试玩以及互动。

（网元圣唐接待台人满为患 小姐姐：让我缓缓！）





有些心急的小伙伴已经开始呼朋唤友准备出发了？别急，官方游玩攻略它来了！接待台无疑是玩家心中的“兵家必争之地”，因为每位用户都可以在这里领取一张“集章卡”，并能通过关注“网元圣唐”+分享展台信息到指定微博话题、微信朋友圈等方式来获得第一个盖章。

（积极领取“集章卡” 玩家：限量帽子岂能错过？）





从得到“集章卡”的那一刻起，也就开启了有趣的“集章打卡”玩法。获得其他盖章的方式也非常简单：在试玩区体验任意游戏；现场参与《白荆回廊》官网预约活动；在《无人知路》区域完成现场解谜活动以及在“扭蛋区”拍摄《古剑奇谭网络版》主题照片，带#古剑奇谭网络版#话题，分享至微博、朋友圈或者小红书等。值得一提的是，集齐5个章将获得限量款帽子一顶，数量有限，先到先得哦！

（难不倒我！小伙伴们聚集在《无人知路》区解谜）

（小姐姐正在“扭蛋区”拍摄《古剑奇谭网络版》主题照片）

（超前体验《白荆回廊》的感觉一定很棒！）

（看看小哥哥们玩的多开心！）





不过最令小伙伴们流连忘返的区域，还是充满趣味性白荆回廊区、试玩区和扭蛋区，前者可以试玩到《白荆回廊》、《古剑奇谭网络版》、《古剑奇谭三》、以及《心渊梦境》游戏，体验到纯粹的中国风武侠；而后者则可以参与扭蛋抽奖，获得网元圣唐为广大粉丝准备的精美奖品。

（现场玩家可用AMD x Redmi、AMD x ASUS两款电脑试玩游戏）

（酷冷战神 先手制胜，ROG游戏手机6系列，实力诠释《白荆回廊》）

（盖世小鸡还为伙伴们提供了专属游戏手柄体验单机游戏）





除此之外，现场还有“扫码关注”、“微博话题有好礼”、“互动抽卡”、“现场解谜”等趣味活动，惊喜一重接着一重。网元圣唐是如今极少数仍然坚持用游戏、动漫等形式来弘扬中国文化的典范，也已经把对中国文化的热忱融入到了每一个作品之中。

（活动多！奖励多！现场小伙伴当然更多！）





“告诉老默，观众老爷们想要看博览会了！”“好的，时间已经安排好了！”截至2月27日，每天9：30至16：30这段时间内，被广大网友戏称为中国古风界YYDS的网元圣唐都会在中国(哈尔滨)国际动漫游戏博览会等待您的到来！不见不散！