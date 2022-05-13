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牵手电竞选手UZI，AMD锐龙6000H系列完美诠释“像我一样战斗”

业内 狼小狼 2022年05月13日 14:13

近日，AMD公司宣布AMD锐龙6000H系列处理器芯鉴大使来了，他就是电竞选手UZI简自豪！


打一款游戏，一年是习惯，五年是热爱，十年是信念，对UZI而言，游戏这条路他坚持了十多年。而在打造具有卓越性能的游戏硬件这件事上，AMD一直保持初心，在超过五十年的历史中，锐意创新，引领了高性能运算、图形和可视化技术的发展，为游戏、临境感平台等开发奠定基础。自古英雄相惜，这一次，AMD携手UZI，用“芯”而战，像冠军一样战斗！

牵手电竞选手UZI，AMD锐龙6000H系列完美诠释“像我一样战斗” 业内 第1张

永葆初“芯”，和UZI一起战斗


对于热爱游戏的用户而言，UZI绝对是“永远的神”。


作为一名优秀的电竞职业选手，他成绩耀眼，在赛事中创下多个“全联盟历史第一”的奇迹，曾获2018年雅加达亚运会冠军。而作为一名电竞圈的顶流主播，他讲解专业又不失风趣幽默，金句频出，获得了无数粉丝的喜爱，曾问鼎微博之夜，总票数遥遥领先第二名。


为什么UZI有这么强的号召力？这是因为，UZI不仅是实力的象征，更是一个精神符号，代表着永不言弃的电子竞技精神。


对于任何一项竞技体育而言，失败和伤痛都是伴随着“赢”必然存在的一部分，电子竞技也不例外。在UZI的职业生涯中，有过太多高光时刻，也有过低谷中的消沉，更有过绝境中的力挽狂澜，但无论何时他都从容面对。就像UZI本人所言：“电子竞技的世界有时候很单纯，我想赢，我更享受赛场。不论结局如何，我都会坦然以对。无论你是白子还是黑子，是肯定还是否定，我仍然将坚守本心。”


正是这份十年如一日的坚持和纯粹，让UZI收获了无数忠诚的粉丝，也鼓舞了无数年轻人的心。


UZI所展现的电子竞技精神，也正是当代年轻人最真实的模样，他们忠诚于心中的那份热爱，他们不拘一格又追求卓越，他们敢于像冠军一样战斗！


AMD自诞生之日起，就把用户需求作为创新的出发点，其倾心研发的“Zen”核心架构自推出后便广受玩家青睐。在迭代演进至“Zen3+”、AMD推出速度更快、性能更强、续航更长的锐龙6000系列处理器之际，AMD选择了UZI作为锐龙6000H系列处理器的芯鉴大使，用全方位强化升级的装备，陪同UZI完美诠释“像我一样战斗”的精神，同时回馈用户和玩家心中的那份热爱。

牵手电竞选手UZI，AMD锐龙6000H系列完美诠释“像我一样战斗” 业内 第2张

追求卓越，信念由“芯”而生


在游戏这条路上，UZI不懈战斗了十年，这样的韧劲与AMD的创新之路十分契合。


作为全球领先的半导体公司，AMD已经走过了50多年的创新历程。最初于 1969 年在硅谷创立时，AMD只有几十名员工，但从那时起 AMD 便踏上创新之路，凭借先进技术和诸多突破性行业创新，树立了现代计算的新标杆。期间虽经历起起伏伏，但永不放弃、矢志创新的不懈斗争精神，让AMD始终处在半导体产品领域的最前沿，从成立之初的一家不起眼的公司，成长为一家集CPU、GPU、FPGA、自适应系统级芯片以及深厚的软件技术力量于一身，致力于为云端、边缘和终端设备打造卓越的计算平台的全球领先公司。


2017年横空出世的“Zen”核心架构，是一个全新的开始。作为AMD多年精心研发的结晶，“Zen”架构以高能效高性能的领先创新特性，让AMD重回性能和游戏的前沿，为用户带来卓越的高性能计算和游戏体验。之后，AMD持续超越自我，创新不懈，不断迭代CPU和GPU产品，一路高歌猛进、开疆扩土并赢得口碑。到了2022年，AMD又推出了移动市场的新利器：锐龙6000系列处理器。


全新的AMD锐龙6000系列处理器，将高效且强悍的新“Zen 3+”核心架构与基于全新AMD RDNA 2架构的内置显卡融合在一起，并采用领先的台积电6nm制程工艺打造，可以带来卓越的内置图形性能和革命性的1080p 3A游戏体验，并拥有众多领先特性和超长的电池续航能力。正如AMD高级副总裁兼客户端业务部总经理Saeid Moshkelani所说：“AMD处于PC行业创新的前沿，为创作者、专业人士和游戏玩家提供独一无二的体验。全新的AMD锐龙6000系列处理器以卓越的能效带来出色的电池续航、超强的内置显卡和优化的性能，融AMD优势于一芯，满足各类笔记本用户的需要。”


2022年，预计将有200多款由AMD锐龙处理器驱动的笔记本电脑陆续来到全球用户面前，其中包括20多款AMD超威卓越平台笔记本电脑，可随时随地为玩家提供一流的游戏体验。战斗不息，热爱不止，AMD正在用“芯”守护每一位用户和玩家最初的梦想！

牵手电竞选手UZI，AMD锐龙6000H系列完美诠释“像我一样战斗” 业内 第3张

用“芯”而战，全面升级来袭


游戏和电子竞技已经成为当代年轻人主要的娱乐方式之一，玩家们对游戏本日渐多样化的需求也让AMD对这一领域更加重视。锐龙6000系列处理器新品上市的10款型号中，其中就有8款都是为游戏本与创作本提供解决方案的锐龙6000H系列处理器，其卓越性能经受住了芯鉴大使UZI的考验。


天下武功，唯快不攻，作为全球首位联赛2500杀选手，UZI在竞技场上拥有绝对速度，这是UZI所向披靡的砝码之一。AMD推出的锐龙6000H系列处理器，采用全新升级的“Zen 3+”CPU核心和“RDNA 2”GPU核心架构，CPU最高加速频率达5.0GHz，最多8个大核，相比上一代性能提升高达30%*，内置GPU性能翻番，说迅疾如风一点也不为过，速度更快响应及时、性能更强更能打，能够为用户带来非凡的游戏性能与疾速的创作体验。


在UZI的电竞职业生涯中，曾连续三年蝉联“年度最佳ADC”，还曾获得雅加达亚运会冠军。赢不易，保持赢更不易。能够持续突破自我，取得佳绩，需要的不仅是过硬的技术和速度，更需要稳定的心态和超强的耐力。AMD锐龙6000H系列处理器，采用高能效的“Zen 3+”架构，能效方面进一步大幅增强，拥有50多项节能特性，再有领先的6nm制程加持，能效比进一步提升，续航超长更能扛，可谓韧劲十足，让笔记本电脑在移动中也可以尽情畅玩游戏，无需为随时断电烦忧。


工欲善其事必先利其器，在“战斗”的道路上，好的装备必不可少。这一次，获得UZI青睐的锐龙6000H系列处理器具备前沿的技术和特性，支持DDR5高速内存，支持PCIe 4.0和USB 4*接口以及Wi-Fi 6E解决方案，带来全面升级的游戏平台，让协作更无缝，操作更畅快，体验更沉浸。

牵手电竞选手UZI，AMD锐龙6000H系列完美诠释“像我一样战斗” 业内 第4张

战斗是一种态度，战斗同时也是一种实力。为战斗而生，用“芯”而战，AMD锐龙6000H系列处理器，以卓越性能为玩家带来更好体验，所向披靡。选锐龙，像UZI一样战斗！

牵手电竞选手UZI，AMD锐龙6000H系列完美诠释“像我一样战斗” 业内 第5张

* 数据来源于 AMD.com

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