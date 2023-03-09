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战棋区UP都在玩的《环形战争》，新版本带来了哪些惊喜更新？

业内 狼小狼 2023年03月09日 11:58

这几天，战棋区的UP都扎堆玩起了一款名为《环形战争》的战棋手游。说起来，《环形战争》并不是一款新游戏了，但为什么在3月8号妇女节，这款画风硬派的游戏，半年之后又重新火热起来了呢？

战棋区UP都在玩的《环形战争》，新版本带来了哪些惊喜更新？ 业内 第1张

据了解，《环形战争》在经过了半年时间的持续优化和调整后，已经在玩家群体间取得了极佳的口碑。

而这次3月8日更新的版本中，官方更是带来了新服、全新的“猛男”佣兵、【幽邃难度】玩法、以及定制活动、福利等海量内容，被战棋UP们评价为是最适合入坑的版本，不容错过！

二次元的硬核战棋，极佳品质引战棋UP集体回坑

与市面上大部分的二次元画风手游不同，《环形战争》是一款中世纪骑士题材的暗黑克苏鲁战棋手游。

游戏画风偏向写实，画面与美术审美领先业界。游戏在22年9月上线之初，就因为极佳的卖相与深度的玩法，吸引到了一大批喜欢西幻题材与战棋玩法的玩家。

战棋区UP都在玩的《环形战争》，新版本带来了哪些惊喜更新？ 业内 第2张

可惜的是，在游戏发布之初，首发版本存在着少量BUG与商业化设置不合理等问题，导致了部分玩家的流失。此后，经过官方半年以来的持续调整迭代，游戏本体已经逐渐趋于稳定，在玩家间的口碑也日渐回暖发酵

战棋区UP都在玩的《环形战争》，新版本带来了哪些惊喜更新？ 业内 第3张

到今年3月，已经开始有大量的玩家受到游戏过硬品质的吸引，选择了回流或是入坑。特别到了3月8日，官方发布新版本前后，更是有大量的战棋区UP重新回归，积极推荐玩家抓住本次的版本红利，入坑游戏。

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新佣兵超强控场“奥尼尔”怒吼登场，浸化玩法解锁佣兵酷炫外观

在备受好评的新版本里，更新了一名猛男画风的控场“奥尼尔”——新佣兵氏族酋帅【阿里耶】。

战棋区UP都在玩的《环形战争》，新版本带来了哪些惊喜更新？ 业内 第5张

在阿里耶的故事中，为了帮助氏族取得定居权，他亲身加入了伊斯莱特与诺图瓦的战争。残酷的战争中，阿里耶的小队险些被歼灭，而他，也被死对头所营救，成为了氏族中的笑柄。

饱经嘲弄的阿里耶，内心之中开始萌发起了不一样的“种子”。在无数个深夜独自向某位内心中的使者倾诉之后，聚念之种开始萌发，阿里耶也走上了那条放弃人形追求禁忌力量的【浸化】之路……

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纯正中世纪克苏鲁骑士世界，深度策略玩法引爆头脑风暴

浸化，是游戏中一个有趣而酷炫的玩法设定。当佣兵棋子在战场上积累到了足够的浸化值，棋子的能力与外形就会发生改变，获得更强大也更不可控的力量，让本就激烈的战斗进一步增强烈度。

战棋区UP都在玩的《环形战争》，新版本带来了哪些惊喜更新？ 业内 第7张

《环形战争》的浸化设定，源自于游戏世界观中的克苏鲁元素。在暗黑中世纪骑士背景中，《环形战争》借助一块块精致而又复杂的策略棋盘，构建出了一片残酷恢宏的迷幻大陆。

在这个魔幻大世界中，玩家将操控手中的棋子，平衡各职业间的克制搭配关系，处理繁杂的元素联动、天气影响、地形加成等系统，在极限的12回合内完成各种极具难度的挑战任务，将智力与头脑潜力激发到极致。

战棋区UP都在玩的《环形战争》，新版本带来了哪些惊喜更新？ 业内 第8张

新区【威格尔】开启【幽邃难度】，定制活动海量福利惊喜不停

《环形战争》3月8日的新版本开启了新服【威格尔】，让新老玩家可以站到平等的起跑线上开始公平竞争。

新版本中，加入了更具挑战性的【幽邃难度】，以提高游戏内容密度。新加入的多种全新克苏鲁怪物，以及提升后的困难本收益，都能让玩家能直面更直击灵魂的克苏鲁恐惧。

战棋区UP都在玩的《环形战争》，新版本带来了哪些惊喜更新？ 业内 第9张

福利方面，新版本也上线了7日打卡活动，向玩家送出大量物资和素材，以及两名高人气传奇列席者——【玟迪】与【芙丽达】。

战棋区UP都在玩的《环形战争》，新版本带来了哪些惊喜更新？ 业内 第10张

同时，新服威格尔中还会推出定制开服活动。玩家在探索大陆与书库等区域后，完成探索世界成就即可领取传奇佣兵。或者，玩家可以参与版本专属的逸灵塔与矿洞爬塔挑战，也能获得大量的战利品奖励。

《环形战争》此次新版本的更新力度巨大，说是最适合老玩家回坑、新玩家入坑的福利版本也不为过。

想要游历暗黑中世纪骑士克苏鲁世界，体验最硬核的战棋玩法，那就下载游戏，开启震撼人心的探索之旅吧！

下载链接：《环形战争》手游官网-火爆上线 (indragame.com)

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