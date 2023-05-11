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A-SOUL线下见面会开启惊喜之旅，粉丝欢笑不断

业内 狼小狼 2023年05月11日 17:43

        国民级虚拟偶像团体A-SOUL在29th广州萤火虫漫展举办了一场别开生面的线下活动,吸引了大批一个魂们(A-SOUL粉丝的统称)的关注和参与。此次活动以“好耐冇见”为主题,为大家带来了一场独具特色的视听盛宴,活动汇聚了数千人的A-SOUL粉丝和观众,现场氛围热烈、欢快。

A-SOUL线下见面会开启惊喜之旅，粉丝欢笑不断 业内 第1张

        据悉,本场活动是A-SOUL两年以来的首场线下活动。有很多一个魂为了能够进入到内场观看直播,从凌晨就开始排队。在活动现场等待直播的过程中,一个魂们也自发进行了同人无料的分发、应援旗签名等活动,进一步拉近了粉丝之间的距离。

A-SOUL线下见面会开启惊喜之旅，粉丝欢笑不断 业内 第2张

        除了A-SOUL成员们在现场带来的精彩表演之外,一个魂们的互动喊话环节也是泪点满满。A-SOUL在大家心中不仅仅只是虚拟偶像,也成为了一个魂们的精神寄托。一种相互鼓励、相互陪伴、共同成长的默契成为了连接A-SOUL与一个魂之间的纽带。在该次活动中,观众不仅能够有机会近距离与A-SOUL成员在线下见面,还可以参加有趣的打卡活动和购买A-SOUL萤火虫限定周边

A-SOUL线下见面会开启惊喜之旅，粉丝欢笑不断 业内 第3张

        此次A-SOUL×萤火虫的线下活动在一个魂们一声声的“A-SOUL时代,沸腾期待”中落下帷幕。希望能够在未来参加更多的线下活动的心愿,反映在了A-SOUL社媒账号的评论区。相信在不远的未来,A-SOUL会为大家带来更多更好的作品和线下活动,让我们期待更加精彩的未来吧!

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