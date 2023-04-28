Hi, 请登录

第2届新月动漫展 完美收官！

业内 黑腹君 2023年04月28日 17:48
第2届新月动漫展 完美收官！ 业内 第1张


4月15日-16日

由陕西省动漫游戏行业协会指导，西安半月文化传播有限责任公司主办的“第2届新月动漫展”完美收官！

快来跟官娘一起来回顾本场的精彩吧！

↓↓↓

舞台活动

第2届新月动漫展 完美收官！ 业内 第2张


为期两天的中国cosplay超级盛典陕西赛区晋级赛在经过激烈的对决后，也是评选出了最优的选手前往杭州代表陕西进行比赛！

在这里让我们也为他们加油助力，祝他们能在杭州获得好成绩！

第2届新月动漫展 完美收官！ 业内 第3张

【中国“cosplay超级盛典”陕西赛区-动漫游戏舞蹈大赛】双人组获奖选手

【动漫游戏舞蹈大赛 】双人组

冠军：千一&小贤

亚军：汐里花啦

季军：落颗糖

第2届新月动漫展 完美收官！ 业内 第4张

【中国“cosplay超级盛典”陕西赛区-动漫游戏舞台大赛】3-7人组获奖选手

【动漫游戏舞蹈大赛】3-7人组

冠军：乌漆嘛黑

亚军：水月沧溟

季军：不是KDA

第2届新月动漫展 完美收官！ 业内 第5张

【中国“cosplay超级盛典”陕西赛区-动漫游戏舞台剧】“IP”组获奖选手

【动漫游戏舞台剧“IP”组】

冠军：十方自在剧团

参展商

第2届新月动漫展 完美收官！ 业内 第6张


本届展会邀请了众多IP前来参展，有等身手办先行者的LAS漫研、画风精美的游戏代号:境、几大国漫人气IP凹凸世界、非人哉等，还有国内知名品牌天闻角川，他们在展上都为大家带来了很多的动漫正版周边，有让大家参与活动免费领取的，也有售卖的。不知道来现场的你有没有收获满满呀！

异业IP参展商

第2届新月动漫展 完美收官！ 业内 第7张


不知道大家在现场有没有看见百事可乐和华硕的身影呀。他们也是为大家带来了很多福利！

嘉宾

第2届新月动漫展 完美收官！ 业内 第8张


本次新月动漫展嘉宾老师们也都到场了哦，大家都见到想见的嘉宾了嘛！

地下偶像专区

第2届新月动漫展 完美收官！ 业内 第9张


第2届新月动漫展特别设立地偶专区，也吸引了很多喜欢地偶的粉丝们，本届特别邀请STARENERGY和Lovepower，他们在两天都带来了精彩的演出！

同好会专区

第2届新月动漫展 完美收官！ 业内 第10张


大家应该都在场馆看到了我们初梦今朝和国乙同好会的展位了吧！超多的fufu和满桌的国乙周边带来超多满足！

桌游嘉年华

第2届新月动漫展 完美收官！ 业内 第11张


小伙伴们应该都看到我们的桌游嘉年华区域了，而且现场人气满满，来免费体验的小伙伴也很多！如果没有玩够~也可以日常来线下店里玩哦~

随跳活动

第2届新月动漫展 完美收官！ 业内 第12张


通过这两天发现小伙伴们对舞蹈的热情都很高呢！自由舞台和随跳活动开启时大家都很积极的在上台和应援！大家玩的开心就是最好的活动！

空藏动漫资料馆馆藏原画展

第2届新月动漫展 完美收官！ 业内 第13张


大家应该也发现了我们场馆中布置的空藏动漫资料馆馆藏原画展，这可是我们本次新月动漫展的特别企划哦，我们一起向辛勤耕耘一生的老动画艺术家致敬。

痛车专区

第2届新月动漫展 完美收官！ 业内 第14张


亮点内容之一的痛车专区也是吸引了很多粉丝的眼球！也有许多人与之合影留念！不知道看完的你有没有想回家痛一辆的冲动呢？！

感谢你来我们漫展

第2届新月动漫展 完美收官！ 业内 第15张


欢乐的时光总是要结束的，本次新月动漫展最终还是要落幕啦。

我们一起观看了精彩的舞台赛事，多种多样的参展商家与IP，与喜欢的嘉宾合影，找到了属于自己的同好，还玩了有趣的桌游，参与了自由舞台的舞蹈，度过了这充实美满的两天。

“第2届新月动漫展”的成功举办时我们所有人共同的功劳，大家玩的开心就是我们最大的收获！那么我们下届见！

下届预告

第2届新月动漫展 完美收官！ 业内 第16张


第3届新月动漫展 确定！！！

时间：2023年7月15日-16日

更多内容等待解禁......


相关推荐

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论