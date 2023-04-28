



4月15日-16日

由陕西省动漫游戏行业协会指导，西安半月文化传播有限责任公司主办的“第2届新月动漫展”完美收官！

快来跟官娘一起来回顾本场的精彩吧！

↓↓↓

舞台活动





为期两天的中国cosplay超级盛典陕西赛区晋级赛在经过激烈的对决后，也是评选出了最优的选手前往杭州代表陕西进行比赛！

在这里让我们也为他们加油助力，祝他们能在杭州获得好成绩！

【中国“cosplay超级盛典”陕西赛区-动漫游戏舞蹈大赛】双人组获奖选手

【动漫游戏舞蹈大赛 】双人组

冠军：千一&小贤

亚军：汐里花啦

季军：落颗糖

【中国“cosplay超级盛典”陕西赛区-动漫游戏舞台大赛】3-7人组获奖选手

【动漫游戏舞蹈大赛】3-7人组

冠军：乌漆嘛黑

亚军：水月沧溟

季军：不是KDA

【动漫游戏舞台剧“IP”组】

冠军：十方自在剧团

参展商





本届展会邀请了众多IP前来参展，有等身手办先行者的LAS漫研、画风精美的游戏代号:境、几大国漫人气IP凹凸世界、非人哉等，还有国内知名品牌天闻角川，他们在展上都为大家带来了很多的动漫正版周边，有让大家参与活动免费领取的，也有售卖的。不知道来现场的你有没有收获满满呀！

异业IP参展商





不知道大家在现场有没有看见百事可乐和华硕的身影呀。他们也是为大家带来了很多福利！

嘉宾





本次新月动漫展嘉宾老师们也都到场了哦，大家都见到想见的嘉宾了嘛！

地下偶像专区





第2届新月动漫展特别设立地偶专区，也吸引了很多喜欢地偶的粉丝们，本届特别邀请STARENERGY和Lovepower，他们在两天都带来了精彩的演出！

同好会专区





大家应该都在场馆看到了我们初梦今朝和国乙同好会的展位了吧！超多的fufu和满桌的国乙周边带来超多满足！

桌游嘉年华





小伙伴们应该都看到我们的桌游嘉年华区域了，而且现场人气满满，来免费体验的小伙伴也很多！如果没有玩够~也可以日常来线下店里玩哦~

随跳活动





通过这两天发现小伙伴们对舞蹈的热情都很高呢！自由舞台和随跳活动开启时大家都很积极的在上台和应援！大家玩的开心就是最好的活动！

空藏动漫资料馆馆藏原画展





大家应该也发现了我们场馆中布置的空藏动漫资料馆馆藏原画展，这可是我们本次新月动漫展的特别企划哦，我们一起向辛勤耕耘一生的老动画艺术家致敬。

痛车专区





亮点内容之一的痛车专区也是吸引了很多粉丝的眼球！也有许多人与之合影留念！不知道看完的你有没有想回家痛一辆的冲动呢？！

感谢你来我们漫展





欢乐的时光总是要结束的，本次新月动漫展最终还是要落幕啦。

我们一起观看了精彩的舞台赛事，多种多样的参展商家与IP，与喜欢的嘉宾合影，找到了属于自己的同好，还玩了有趣的桌游，参与了自由舞台的舞蹈，度过了这充实美满的两天。

“第2届新月动漫展”的成功举办时我们所有人共同的功劳，大家玩的开心就是我们最大的收获！那么我们下届见！

下届预告





第3届新月动漫展 确定！！！

时间：2023年7月15日-16日

更多内容等待解禁......