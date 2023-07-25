《剑网3》旗舰版关键内容一网打尽 硬件配置首次揭晓

大美江湖，与你相遇！《剑网3》7月21-23日亮相上海Bilibili World展会，众多侠士在线下抢先试玩PC旗舰版与手机端，体验最新的开发中效果，共度这一场极致的画质“升舱”之旅！本次PC旗舰版共开放了8张地图场景供侠士们体验，视觉效果再升级，高清还原写实细节，重现中国文化独有的东方意境之美！

在BW现场中，我们也收到许多侠士们担忧的提问与反馈，在此我们再次为侠士们总结了《剑网3》旗舰版的三个关键点：

1. 旗舰版水墨画风融合真实光影，模型不变，不会增加客户端体积。

2. 重制版/旗舰版画质并存，GTX650显卡配置依然畅玩重制版最简画质。

3. 今年10月PC端画质升级。明年4月启动全新引擎，并完成全平台互通，MacBook Air也能玩。

以上三个关键点浓缩了我们对旗舰版的概括，在这里，我们也想向侠士们再次解释这其中的原因。

1. 为什么说模型不变，客户端体积不变？

因为旗舰版并不是重制版重制模型的路径，而是光影渲染和材质升级，所以原有画质和配置都能共存，原有画风会完全保留。光影和渲染都是代码，既然没有模型资源的更新，自然不会有体积变化，所以流传+200G的都是恶意谣言。

当然如果要更新一些没有重制的老副本，则会有地图资源，就会带来增量的更新，但这些都会作为可选项，不会强制侠士下载。

与此同时，旗舰版并不会在10月上线后就停止迭代，它代表着《剑网3》未来恒久努力的方向，即我们会在未来持续运用新的技术对《剑网3》进行不断升级，未来也会探索更多压缩技术。

2. 为什么无需担心旗舰版最低配置要求公布后，原有的重制版最低配置被淘汰？

旗舰版是一个增量，并不是对重制版的颠覆与替代。在10月的PC端旗舰版上线后，侠士们无需换端，更无需重新下载！随时可以一键切换回原有的重制版画质，因此，原先重制版最低画质配置要求的GTX650及其同等配置依然可以使用畅玩。

3. 旗舰版PC端的具体配置要求是什么？

本次PC旗舰版开放的地图开发程度主要都在50%-70%之间，参展PC设备由外星人倾情赞助；同时还配备了GTX1060显卡台式机开启标配画质供侠士参考。随着明年全平台上线灵境引擎，优化效率将进一步提升。

测试期间，PC端在全高清分辨率下，开启旗舰版画质的参考配置如下：

标准画质配置为i5+GTX1060+8g内存或其他同级别硬件；

极致画质配置为i7+RTX3060Ti+16g内存或其他同级别硬件。

测试配置仅为参考，并非强制需求，原重制版画质选项对硬件的要求门槛GTX650显卡不会提升，因此无需担心旗舰版上线后低配硬件玩不了，不换电脑一样畅玩！若侠士原本就有换机需求，则建议按需选择新一代产品即可。

4. 旗舰版是依据什么来确定整体地图升级风格方向的？

旗舰版主要根据门派诗、地图诗来全新塑造旗舰版画质下的光影效果和氛围感，意在次世代重现水墨韵味。万花地图真正实现三星望月与星月同辉；战乱天策营造烽火和肃杀的氛围；纯阳飘雪和流雾都将给侠士带来更沉浸的视觉冲击！

全新地形和植被系统重新打造地表地貌，实现接近3A大作的画质细节！在场景地图中，侠士可领略基于全新植被系统打造的草丛和灌木，明暗交替更显自然。曲面细分和视差技术也带来了更具立体感的地貌表现！

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5. 重制版的捏脸/外观会在旗舰版有很大改动吗？

旗舰版真实光影的光照系统除了提升场景代入感外，还将提升人物和服饰的质感，让金属和布料的材质更细腻真实。旗舰版也吸取了重制经验，本次BW现场也对光照影响因素作重点测试，将全力保证外观的美貌不走形，除了因冷暖光照不同对服饰带来的外部影响，服饰本身的色彩和画风都将保留原汁原味，材质升级效果将运用在所有外装上。

此外，角色光照也有所明显提升。当拉远镜头时，角色将融入场景光照，明暗写实渲染细节。当镜头拉近，角色将会有单独打光，且背景添加景深效果，更多细节清晰可见！色彩运用更加注重，不同场景角色光照颜色有细微差别，打造独一无二的视觉体验。

6. 手机端和PC端会有什么区别？几十个技能和玩法在手机上怎么玩？

手机端将以原生App的方式完成安卓、iOS适配，实现PC端与移动端的互通和数据实时同步。无需重新建号、重新付费！

手机端旗舰版以填补侠士不方便用电脑时的闲暇时光为主要目的，让侠士们可以充分利用碎片化时间享受《剑网3》的轻玩法与社交，不受时间地点限制的困扰，随时随地接入大唐江湖！同时，它还承载着十四年积累的大唐江湖向更多时空应用扩展的历史使命，为《剑网3》实现让侠士资产跨平台永续奠定基础。

因此，手机端的开发方向主要为以下三个方面：

- 画面上，让手机端达到接近PC重制版电影级效果，实现同样细腻的人物表现。

- 操作上，通过完全基于移动化打造的操作界面和10选5的类镇派奇穴的技能体系，让侠士可在手机上原生、舒适、轻松地畅玩。

- 玩法上，优先保留PC端原本风貌，创造尽可能在手机端一网打尽PC端全日常玩法和休闲内容的良好体验。

7. 后面还有其他线下活动吗？今年周年庆在哪里办？

在接下来的CJ展会上我们会有相关电竞活动，但没有旗舰版试玩环节，希望侠士们留意。今年的828也是时隔四年，再次回归线下周年庆，超大规模的庆典约定你，线下现场活动内容及门票信息将于明日公布！我们正在为此紧张准备中，十四载江湖，幸与君同行，更多精彩敬请期待！

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