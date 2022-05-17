蛋仔和他的朋友们：《蛋仔派对》联动宇宙年度大曝光

闯过千万难关,蛋仔为你而来!网易年度最受期待派对手游《蛋仔派对》将在5月27日迎来全平台公测,欢乐无比的闯关派对马上开始。为了欢迎各位蛋仔们的到来,一些新朋友也将通过“联动宇宙”空降盲盒世界,与可爱蛋仔们集结闯关。ta们会是谁呢?让我们拭目以待!

《蛋仔派对》联动宇宙大公开





联动宇宙 潮流无限

在盲盒机的内部生活着圆滚滚的蛋仔们,每当人类向盲盒机投入金币,蛋仔勇士们就会集结一堂开启闯关派对,穿越重重困难,战胜所有对手,进入盲盒来到人类身边。清奇的盲盒世界设定赋予了蛋仔们独特的潮玩属性,装扮各异的蛋仔们拥有着丰富多样的艺术风格,等你亲自引领潮流。

欢乐闯关





而联动宇宙的开启,更让蛋仔们携手潮玩、游戏、动漫、表情包等热门领域,将潮流文化一网打尽。无数新朋友来到盲盒世界与蛋仔们结交,一同开启热闹的派对,带来新奇有趣的闯关体验;同时也将各种潮流元素集结起来,为玩家们营造一个多元而精彩的派对世界。

结交好碰友,一起开派对







萌豆来袭 甜蜜碰撞

而最先通过联动宇宙空间蛋仔岛的,是来自人气国产泡面番《请吃红小豆吧!》的主角“红小豆”!它每天的工作,就是来到各种甜品中,期待着被吃掉的命运。虽然每一次都没能实现,但乐观的它总能以积极的面貌,锲而不舍地追逐自己的梦想。

可爱的红小豆与它的朋友们





当想要被吃掉的红小豆,结交想要成为盲盒的蛋仔,又会碰撞出怎样甜蜜欢乐的故事?而在未来,《蛋仔派对》还将与更多潮流一线文娱IP进行联动,蛋仔们又将结交哪些我们熟悉的“新朋友”?敬请期待!

《蛋仔派对》×红小豆联动





闯关无限,潮流无限。新老朋友们穿越联动宇宙为你而来,与蛋仔们共同打造紧贴前沿潮流、充满欢声笑语的“派对游乐场”。网易年度最受期待派对手游《蛋仔派对》5月27日将开启全平台公测,让我们前往官网或各大平台预约游戏,期待会有哪些朋友到来吧!

【关于《蛋仔派对》】

注意啦!你已进入盲盒世界,萌蛋来袭,派对开启!《蛋仔派对》是一款潮玩题材的休闲竞技手游,在这里你将化身Q萌蛋仔,加入热闹非凡的闯关派对。让我们一起撞走不开心,结交好碰友!

- 游戏官网:https://party.163.com

- 官方微信公众号:蛋仔派对

- 官方微博:蛋仔派对