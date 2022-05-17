Hi, 请登录

蛋仔和他的朋友们：《蛋仔派对》联动宇宙年度大曝光

业内 狼小狼 2022年05月17日 11:27

 

闯过千万难关,蛋仔为你而来!网易年度最受期待派对手游《蛋仔派对》将在5月27日迎来全平台公测,欢乐无比的闯关派对马上开始。为了欢迎各位蛋仔们的到来,一些新朋友也将通过“联动宇宙”空降盲盒世界,与可爱蛋仔们集结闯关。ta们会是谁呢?让我们拭目以待!

蛋仔和他的朋友们：《蛋仔派对》联动宇宙年度大曝光 业内 第1张

《蛋仔派对》联动宇宙大公开


联动宇宙 潮流无限

在盲盒机的内部生活着圆滚滚的蛋仔们,每当人类向盲盒机投入金币,蛋仔勇士们就会集结一堂开启闯关派对,穿越重重困难,战胜所有对手,进入盲盒来到人类身边。清奇的盲盒世界设定赋予了蛋仔们独特的潮玩属性,装扮各异的蛋仔们拥有着丰富多样的艺术风格,等你亲自引领潮流。

蛋仔和他的朋友们：《蛋仔派对》联动宇宙年度大曝光 业内 第2张

欢乐闯关


而联动宇宙的开启,更让蛋仔们携手潮玩、游戏动漫、表情包等热门领域,将潮流文化一网打尽。无数新朋友来到盲盒世界与蛋仔们结交,一同开启热闹的派对,带来新奇有趣的闯关体验;同时也将各种潮流元素集结起来,为玩家们营造一个多元而精彩的派对世界。

蛋仔和他的朋友们：《蛋仔派对》联动宇宙年度大曝光 业内 第3张

结交好碰友,一起开派对


萌豆来袭 甜蜜碰撞

而最先通过联动宇宙空间蛋仔岛的,是来自人气国产泡面番《请吃红小豆吧!》的主角“红小豆”!它每天的工作,就是来到各种甜品中,期待着被吃掉的命运。虽然每一次都没能实现,但乐观的它总能以积极的面貌,锲而不舍地追逐自己的梦想。

蛋仔和他的朋友们：《蛋仔派对》联动宇宙年度大曝光 业内 第4张

可爱的红小豆与它的朋友们


当想要被吃掉的红小豆,结交想要成为盲盒的蛋仔,又会碰撞出怎样甜蜜欢乐的故事?而在未来,《蛋仔派对》还将与更多潮流一线文娱IP进行联动,蛋仔们又将结交哪些我们熟悉的“新朋友”?敬请期待!

蛋仔和他的朋友们：《蛋仔派对》联动宇宙年度大曝光 业内 第5张

《蛋仔派对》×红小豆联动


闯关无限,潮流无限。新老朋友们穿越联动宇宙为你而来,与蛋仔们共同打造紧贴前沿潮流、充满欢声笑语的“派对游乐场”。网易年度最受期待派对手游《蛋仔派对》5月27日将开启全平台公测,让我们前往官网或各大平台预约游戏,期待会有哪些朋友到来吧!

【关于《蛋仔派对》】

注意啦!你已进入盲盒世界,萌蛋来袭,派对开启!《蛋仔派对》是一款潮玩题材的休闲竞技手游,在这里你将化身Q萌蛋仔,加入热闹非凡的闯关派对。让我们一起撞走不开心,结交好碰友!

- 游戏官网:https://party.163.com

- 官方微信公众号:蛋仔派对

- 官方微博:蛋仔派对

相关推荐

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论