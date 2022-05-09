克拉克拉配音大赛《优等声来了2》圆满收官，6位“克拉优等声”诞生！

2022年4月28日,克拉克拉《优等声来了2》圆满收官。作为行业知名的配音赛事,《优等声来了》以激烈紧张的赛制、强大的嘉宾阵容,精彩的pia戏表演和点评引发了不少配音爱好者的关注。吸引了近千人报名参加,涌现了不少让人惊喜的选手。经过一个月的激烈角逐,6位大赛优胜者重磅揭晓。

《优等声来了》第2季是由克拉克拉重磅推出的声音次元配音大赛,致力于寻找热爱配音的人。活动特别邀约国内优秀的专业配音导演、配音演员对选手的Pia戏表演进行精彩点评和指导,并发放晋级直通卡,最终获胜的6位“克拉优等声”将获得729声工场定制配音培训课程、商业广播剧参演机会,报名大赛的配音爱好者还可获得热门超写实虚拟数字人川CHUAN中之人的选角机会等。

本次大赛邀请到了郝明亮、 刘思岑、 郭浩然、 魅影之声、 徐佳琦、文靖渊、杨天翔、叶清(按照出场顺序排序)共8位国内优秀的专业配音导演、配音演员担任各赛段评委老师。经过激烈角逐,@CV迦陵千叶 @CV木易 @CV白纣 @小妤同学呀 @小狼Awo @CV-X杰(按照出场顺序排序)6位选手获得本次“克拉优等声”大奖。

以上所有取得优异成绩的选手不仅可以得到克拉克拉官方提供的知名厂牌培训课程、团建栏目邀约、深度合作邀约、广播剧邀约机会,而且还有大流量宣传推广机会,例如专属标识、开屏推荐等大量曝光资源。作为国内第一声优直播互动平台的克拉克拉,通过这样活动,为配音爱好者们提供一个施展才华的舞台,助力配音爱好者们迅速成长。

一直以来,克拉克拉致力于为配音爱好者提供更好的发展平台,发挥平台优势,整合资源,先后推出各类大赛活动,激励选手成长,推出"超级豆咖"成长体系进行重磅运营,打造王牌直播栏目"克拉团建趴"加强曝光。通过系列优质内容链接更多用户从而实现平台达人的跨越式成长。

据了解,在过去的一年当中,克拉克拉平台相继推出了《天选的声音》和《优等声来了》两档活动赛事,选拔在声音方面拥有实力和人气的优秀人才,进行重磅扶持。克拉克拉吸引了众多有梦想、有实力的优秀声音爱好者,也吸引了更多的声控爱好者涌入,大量声音达人在这里得到成长。