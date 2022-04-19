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性能王牌稳控全场 一加Ace携天玑8100-MAX、游戏稳帧引擎来袭

业内 狼小狼 2022年04月19日 19:17

 

4月19日,一加手机公布一加 Ace将搭载HyperBoost游戏稳帧引擎,搭配强悍性能的天玑8100-MAX处理器,为用户带来稳控全场的畅爽游戏体验。

对于一加Ace,一加中国区总裁@李杰Louis 在微博中表示:一加Ace定位“性能王牌”,是一加使用行业顶级研发和技术能力打造的一款性能旗舰。他还提到:通过和专业游戏公司反复测试和探讨发现,玩家比较在意的游戏中卡顿现象是“突然掉帧”引起的,而“掉帧次数”更能反映游戏的真实体验,一加Ace也针对这个问题做了深度优化。

性能王牌稳控全场 一加Ace携天玑8100-MAX、游戏稳帧引擎来袭 业内 第1张

为此,一加联合联发科深度定制了天玑8100-MAX,该处理器对比天玑8100在AI算力上有了极大提升,一加还使用HyperBoost游戏稳帧引擎对其芯片底层进行专项优化,其中的GPA极限稳帧技术会利用AI稳帧模型,带来持久稳定的高帧率表现,拒绝帧率断崖式下跌。HyperBoost游戏稳帧引擎还有一项图形异构技术,可深入处理器内部,实时帮助处理器梳理工作量,提升GPU 效率,降低游戏功耗,有效解决游戏中常见的卡顿问题。双管齐下,使一加Ace在游戏中能够稳定在高帧率,同时减少掉帧次数,稳控全场。

性能王牌稳控全场 一加Ace携天玑8100-MAX、游戏稳帧引擎来袭 业内 第2张

一加Ace还支持LPDDR5+UFS3.1,与天玑8100-MAX共同组成强悍的旗舰性能组合。“神U配神底”,一加Ace搭载IMX766 5000W+OIS 光学防抖镜头,得益于天玑8100-MAX在AI算力、夜景视频拍摄能力的提升,再次提升夜景拍摄效果,呈现更优质的影像体验;X轴线性马达、双立体扬声器等强悍硬件一加Ace也都有配备,为用户献上全面到位的用机体验。

性能王牌稳控全场 一加Ace携天玑8100-MAX、游戏稳帧引擎来袭 业内 第3张

一加Ace作为一加手机全新推出的产品系列,定位有颜有料的性能王牌,兼顾品质设计、硬核配置以及快稳爽的游戏体验。一加Ace发布会定于4月21日19点,目前产品现已开启预约,至于一加Ace的更多亮点,可持续关注一加官网、一加手机官方微博等渠道。

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