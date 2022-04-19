Hi, 请登录

一加Ace性能王牌更稳了！天玑8100-MAX+游戏稳帧引擎

业内 狼小狼 2022年04月19日 19:15

 

4月19日,一加手机公布一加 Ace将搭载HyperBoost游戏稳帧引擎,结合天玑 8100-MAX强悍性能,为用户实现帧率稳、掉帧次数少的畅爽游戏体验。

一加通过和专业游戏公司反复测试和探讨发现,游戏中的卡顿是“突然掉帧”引起的,在平均帧率接近的情况下,一段时间内的“掉帧次数”更能反应游戏的真实体验。只看短时间的帧率曲线和平均帧率,无法全部反应出用户真实的游戏体验感受。HyperBoost游戏稳帧引擎中的GPA极限稳帧技术,利用AI稳帧模型,能够带来持久稳定的高帧率,拒绝帧率断崖式下跌。图形异构技术则能深入处理器内部,实时帮助处理器梳理工作量,提升GPU 效率,降低游戏功耗,有效解决游戏中常见的卡顿问题。此外,得益于天玑8100-MAX上针对游戏稳帧的优化,一加Ace的游戏帧率表现实现又高又稳。

一加Ace性能王牌更稳了！天玑8100-MAX+游戏稳帧引擎 业内

一加Ace还将搭载天玑8100-MAX+LPDDR5+UFS3.1 旗舰性能组合,性能配置强悍。其中一加与MediaTek深度联合定制的天玑8100-MAX移动平台,更是在游戏性能、AI计算能力、夜景拍摄迎来突破。影像上一加Ace搭载了IMX766 5000W+OIS 光学防抖,将为用户呈现更优质的影像效果。

作为全新推出的产品系列,一加Ace定位有颜有料的性能王牌,坚持一加的设计和品质的同时,把不降级的硬核科技和快稳爽的游戏娱乐带给更多用户。一加Ace新品发布会将于4月21日19点召开,产品现已开启预约,更多新品信息请关注一加官网、一加手机官方微博等渠道。

相关推荐

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论