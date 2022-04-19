一加Ace性能王牌更稳了！天玑8100-MAX+游戏稳帧引擎

4月19日,一加手机公布一加 Ace将搭载HyperBoost游戏稳帧引擎,结合天玑 8100-MAX强悍性能,为用户实现帧率稳、掉帧次数少的畅爽游戏体验。

一加通过和专业游戏公司反复测试和探讨发现,游戏中的卡顿是“突然掉帧”引起的,在平均帧率接近的情况下,一段时间内的“掉帧次数”更能反应游戏的真实体验。只看短时间的帧率曲线和平均帧率,无法全部反应出用户真实的游戏体验感受。HyperBoost游戏稳帧引擎中的GPA极限稳帧技术,利用AI稳帧模型,能够带来持久稳定的高帧率,拒绝帧率断崖式下跌。图形异构技术则能深入处理器内部,实时帮助处理器梳理工作量,提升GPU 效率,降低游戏功耗,有效解决游戏中常见的卡顿问题。此外,得益于天玑8100-MAX上针对游戏稳帧的优化,一加Ace的游戏帧率表现实现又高又稳。

一加Ace还将搭载天玑8100-MAX+LPDDR5+UFS3.1 旗舰性能组合,性能配置强悍。其中一加与MediaTek深度联合定制的天玑8100-MAX移动平台,更是在游戏性能、AI计算能力、夜景拍摄迎来突破。影像上一加Ace搭载了IMX766 5000W+OIS 光学防抖,将为用户呈现更优质的影像效果。

作为全新推出的产品系列,一加Ace定位有颜有料的性能王牌,坚持一加的设计和品质的同时,把不降级的硬核科技和快稳爽的游戏娱乐带给更多用户。一加Ace新品发布会将于4月21日19点召开,产品现已开启预约,更多新品信息请关注一加官网、一加手机官方微博等渠道。