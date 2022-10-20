每套时装都有故事《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》限号测试10.27开启

由十字星工作室打造的新概念动态换装手游《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》将于10月27日在TapTap、Bilibili游戏开启首次测试！本次测试为限号不计费删档测试，当前游戏仍处于开发阶段，测试内容不代表最终游戏品质。







《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》由《螺旋圆舞曲》原班研发团队匠心打造。游戏自公布以来，全场景动态换装玩法、与你命运纠缠的二十余名风格鲜明的角色，以及百万字剧情构筑的宏大世界观等创意设定，深受玩家们关注和期待。在宣布测试时间的同时，游戏还公布了全新视频，为你揭开每套时装独有的故事。





腾讯视频：https://v.qq.com/x/page/h336008dkl2.html





《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》每一套时装将古典美韵的华丽设计与深蕴情感的角色故事相结合，在设计师别出心裁的时尚感和对细节的精心雕琢下，交融形成个性有趣的华贵气质，将每套时装的独有风情最大程度展现出来，诠释独特的故事感！

















《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》拥有的维多利亚、中华风、哥特、帝政、洛可可等百余种时装风格，也在革新的Live2D技术下，实现了裙摆等多个部位的动态表现，让每一套时装独有的个性，在意境和氛围中都得到最大化张扬。无论甜美十足的「淑女茶话会」、神秘感满满的「幻蝶逐光」、清新脱俗的「夏日余韵」又或是怀旧旗袍「经年醉梦」，你都能够在本次测试中装扮自己喜欢的风格。为追求个性的你，带来从未有过的换装乐趣。





















剧情作为换装玩法外《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》最重视的设定，在本次测试中也将在多个章节中，通过巴兰登·洛维拉、卡波·图门、亚特拉、英尼提·撒拉弗萨瓦等多位重要人物的视角，逐步揭开红白女王波谲云诡的合作与对抗。

















在明暗交织的宫廷舞会上，你如何抉择自己的命运？面对红白女王的惊谜之局，你又如何摆脱棋子命运，重现家族往日的辉煌？命运由你决定！





10月27日，《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》将在TapTap、Bilibili游戏开启限量测试，邀你体验圆舞曲的独有魅力！