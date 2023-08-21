恭喜长沙TEC勇夺2023和平精英职业联赛夏季赛总冠军

8月20日晚, 2023 PEL 夏季赛总决赛暨空投节盛典在上海浦发银行东方体育中心圆满落幕。历经4天24场精彩较量,最终长沙TEC战队斩获本届夏季赛总冠军,江苏KONE、北京WBG分获总决赛亚军和季军,广州TT战队选手阿杰获得FMVP称号。









冠军悬念留到最后一刻,长沙TEC夺得队史首冠

总决赛前三天,长沙TEC 战队一路火力全开在冠军之夜前建立起34分的领先优势,成为决赛场上的最大黑马。 总决赛冠军之夜,长沙TEC、江苏KONE、北京WBG、广州TT等几支战队同时向最后的总冠军发起冲击。五局过后,位列第二的江苏KONE把与榜首长沙TEC 的差距缩小至5分。决胜局,面临多支战队围堵的长沙TEC 战队早早出局最终把总积分定格在225分,冠军悬念保留至最后一刻。

此时,紧追长沙TEC的江苏KONE只要拿下本局就能逆转长沙TEC夺得最终冠军。决胜时刻,江苏KONE在与北京JDE的3v4决战中不敌北京JDE遗憾落败。

最终长沙TEC 捧起了2023PEL夏季赛的总冠军奖杯,夺得他们队史的首个PEL联赛冠军。













跨界舞台引燃盛典 和平精英竞游联动再出圈

冠军之夜除了15支战队的精彩对决,两位和平精英品牌代言人华晨宇和王嘉尔也亲临现场与众多和平精英电竞粉丝共襄盛典。华晨宇现场献唱《名场面》、《飞行指挥家》和《绝境战神》三首和平精英合作主题曲共燃夏决赛场,助力冠军诞生!









王嘉尔则用独具魅力的嗓音倾情演唱和平精英亚运版本官方歌曲《ZONE(圈)》,与现场的粉丝观众共同见证亚洲精英出征荣耀。









赛后,华晨宇还化身“花傲天”选手带领傲夜天团与其他四支队伍共同带来空投之夜最强车队表演赛。PEL夏决用电竞与娱乐深度融合的方式为全国和平精英电竞爱好者带来了一场精彩纷呈的电竞派对之夜。

精彩不止上海,本次夏决在北京、深圳、杭州等15个城市开设了25个线下观赛点,并通过先进的转播技术实现多个线下观赛点与上海主会场的实时连线极大的满足了和平精英电竞爱好者们的线下社交需求。让他们能在火热的氛围中为自己支持的战队加油助威,一同见证夏季总决赛冠军诞生。









商业合作模式多元化 助力合作伙伴影响力破圈

随着和平精英电竞商业化能力的提升,竞游联动商业生态下的商业合作模式也更加多样。在这次夏决暨空投盛典上,PEL通过赛场定制化内容展现合作伙伴产品力,为合作迈入第四年的一加手机定制“换机仪式”及开幕式倒计时视觉,将首个支持和平精英90帧+高清画质的全新赛事用机“一加 Ace 2 Pro”带到PEL,为选手带来更优秀的触控体验。此外,PEL赛事团队通过订制AR动画与裸眼3D视觉特效,以领先视觉技术助力新加入的合作伙伴乐虎进行品牌形象年轻化焕新。

















通过生态资源整合,和平精英电竞通过联手伊利“冰工厂”打造覆盖和平游戏用户的 「冰工厂杯」大型比赛,首度开放游戏端内「全民赛场」的品牌定制,夏季赛则是通过多种线下活动,促成人气选手、主持频繁互动打卡,助力“冰工厂“成为线下流量产品。

夏季赛期间麦当劳携手PEL联赛,在线上、线上线下场景借助赛事以及伞兵等赛事明星选手撬动电竞圈层转化,帮助品牌实现高流量、多点位和高频次的用户渗透,为品牌吸引了更多忠实粉丝。值得一提的是,伞兵的电商带货首秀,助力麦当劳官方直播间单场观看量翻了一倍,人均停留时长增长 80%,新增粉丝环比增长了 65%。













今年的和平精英空投节盛典不仅联动上海、北京、广州等九大城市开启线下快闪活动,首次把神秘空投箱跨越经典海岛和绿洲世界地图带到城市地标,也联合了十大跨界品牌,为玩家带来惊喜好礼!让电竞爱好者们全方位感受电竞的无限魅力。









和平精英职业联赛第四年,迈向电竞生态新高度

自2019年首届PEL联赛举办至今,和平精英电竞赛事历经四年沉淀与创新,已经从适应环境的新物种,转变成为引领行业进化的电竞新力量。

作为基于全球联动策略塑造多样化的赛事生态,和平精英形成了全球总决赛、世界特邀赛、区域对抗赛三大国际电竞赛事格局。其中,和平精英全球总决赛已经成为全球影响力最大、战术竞技水平最高的移动战术竞技电竞赛事,上一届总观赛人次更是突破8亿大关。









随着本届夏季总决赛的落幕,下半年和平精英电竞将迎来亚运会及全球总决赛等更高级别的国际赛事。其中,和平精英亚运版本将登上杭州亚运会的赛场,为亚洲乃至世界的观众呈现一个兼具趣味性、公平性和观赏性的和平电竞赛事,标志着和平精英电竞站上全新起点,实现了国际影响力的再度飞跃。

依据本届夏季总决赛的比赛结果,冠军战队长沙TEC将作为PEL一号种子直通2023和平精英全球总决赛决赛阶段;北京WBG战队、苏州天霸战队凭借年度总积分排行,分别获得PEL赛区通往全球总决赛的二号种子和三号种子名额。









8月24日-27日,和平精英全球总决赛PEL赛区资格赛将于成都量子届电竞中心正式开战,年度积分第4-18名的15支队伍将争夺最后一张通往和平精英全球总决赛的门票。

2023 PEL 夏季赛总决赛暨空投节盛典圆满落幕,但更精彩的征程就在不远处。和平精英亚运版本项目将在9月27日进行在杭州亚运会上的首场赛事,杭州亚运会电子竞技(和平精英亚运版本项目)国家集训队有望在10月1日夺得该项目历史上的首枚亚运金牌。而2023和平精英全球总决赛亦将于年底与大家见面,4支PEL战队将在全球总决赛的舞台上,与来自各国家、赛区的顶级队伍展开较量,向世界最高荣誉发起冲击,让我们共同期待!